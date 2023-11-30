Ünlü oyuncu 85 yaşına gelse de ruhu genç: Bunu söylemeye utanıyorum ama 20 yaşında aşığım olsun istiyorum

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Bu ilginç sözleri hangi ünlünün söylediğini duyunca büyük olasılıkla hiç şaşırmayacaksınız. Çünkü bu kadar açık yüreklilikle konuşan kişi oyunculuğun yanı sıra bir aktivist olarak da tanınan Jane Fonda.

Geçen yıl lenf kanserine yakalandığını açıklayan ama başarılı bir tedavi gören Jane Fonda, önceki gün Heather McMahan'ın sunduğu Absolutely Not adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da sosyal medyada da tartışma konusu olan bu sözleri söyledi.

Jane Fonda, yanında 20 yaşında aşığıyla parkta çıplak ayakla gezmek istediğini anlattı. Sonra da "Bunu söylemeye utanıyorum ama eğer bir aşığım olsaydı 20 yaşında olması gerekirdi" diye konuştu.

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'ÇÜNKÜ YAŞLI TEN SEVMİYORUM'

Ünlü oyuncu, McMahan'ın "Neden özel olarak 20 yaşında?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Çünkü yaşlanmış ten sevmiyorum." Fonda'nın bu sözleri üzerine sunucu Heather McMahan kahkahalara boğuldu.

Sonra da McMahan sözlerini şöyle sürdürdü: " Ben burada seninleyim... Seni tazelemek için her şeyi yapıyorum."

Jane Fonda'nın bu ilginç sözleri sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kişi Fonda'nın ne kadar komik bir kadın olduğunu belirtti.

Bir kullanıcı " Bu kadını seviyorum. Aşırı dürüst ve çok komik" diye görüşünü belirtti.

Fakat Jane Fonda'nın bu sözlerine tepki gösterenler de oldu. Bunlardan biri "20 mi? Ben Jane Fonda'nın yarı yaşındayım. Ama 20 benim için bile çok genç bir yaş" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da "Bu durum normalleştirilmemeli" diye görüşünü belirtti.

Fonda'ya "Ya 20 yaşında biri de yaşlı ten sevmiyorsa?" diye seslendi.

ASLINDA BU İSTEĞİNİ HİÇ SAKLAMADI

Aslına bakılırsa bu Jane Fonda'nın genç sevgili tercih ettiğini ilk açıklaması değildi. Ünlü yıldız, daha önce Julia Louis Dreyfus'un Wiser Than Me adlı podcast yayınına konuk olduğunda da aynı görüşü ifade etmişti.

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Takvim olarak yaşı ilerlemiş olsa da hem ruhsal olarak hem de mantık ve fizik anlamında genç olduğunu belirtmişti o programda.

Fonda ciddi ciddi yaşlandığı sırada öğrendiği bir şey olduğunu belirtip "insan o duruma dışardan bakmayıp da içine girdiği zaman o kadar da korkutucu olmadığını" ifade etmişti.

Hollywood 'un "hanedan" ailelerinden birinde dünyaya gelen Jane Fonda çok genç yaşlarından itibaren kamera karşısında. Babası Henry Fonda, Hollywood'un bir dönemine damga vuran oyunculardan biri.

2019 yılında ölen kardeşi Peter Fonda da tanımmış bir oyuncuydu. Hatta onun kızı Bridget de kendi isteğiyle mesleğine veda edene kadar önemli bazı filmlerde oynamıştı.

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Lafını sakınmamasıyla bilinen Jane Fonda ilk evliliğini 1965 ile 1973 arasında Rdoger Vadim ile yaptı. Ondan boşandığı yıl Tom Hayden ile evlendi. Bu evlilik 1990 yılına kadar sürdü. Fonda son evliliğini de 1991 ile 2001 yılları arasında CNN'in patronu Ted Turner ile yaptı.

Jane Fonda'nın ilk evliliğinden 55 yaşında Vanessa adında bir kızı bulunuyor. İkinci kocasından Troy adında 50 yaşında bir erkek çocuk annesi. Fonda 1980 yılında da Mary Luana Williams'ı evlat edindi.

Jane Fonda'nın iki tane de torunu bulunuyor.

Geçen yıl lenf kanseri olduğunu açıklayan Fonda, bu konuda da sık sık sosyal medyadan takipçilerini bilgilendirdi. Hastalığının tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

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