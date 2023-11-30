Aylar önce 'Cinsel perhizdeyim' demişti: Onurlu bir şekilde bekar kalmaya kararlıyım

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Hatta bunu da çok ilginç bir şekilde ifade etmişti: "Yanımda birinin nefes alıp verişini duymak istemiyorum."

Geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle bedensel görünümü bozulan, sonra da iki kez meme kanseri atlatan Evangelista'nın bu söylediğini çok iyi anlayan başka bazı ünlüler de var. Çünkü onların tercihi de bu yönde.

Top model Linda Evangelista, "Yanımda birinin nefes alıp verişini duymak istemiyorum" diyerek bir ilişki yaşamaya sıcak bakmadığını anlatmıştı.

Onlar da daha önce açıkladıkları gibi hayatlarında birini kesinlikle istemiyorlar. Bu ünlülerin hepsi belli bir yaşın üzerinde, hayatlarında bir dizi evlilik ve ilişki yaşadılar. Çocuk sahibi oldular.

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Görünüşe göre onlar artık sahip oldukları küçük aileleriyle sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek istiyorlar. Yeni aşklar peşinde koşmuyorlar başka bir deyişle.

Gelin onları da yani hayatlarında romantik ilişki istemeyen, hatta artık kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamayı seçen ünlüleri bir hatırlayalım.

ONURLU BİR ŞEKİLDE BEKÂR KALMAYA KARARLI

Bunlardan biri zaten bu konudaki açıklamasıyla bir dönem çok konuşulan Drew Barrymore. ilk evliliğini çok küçük yaşta yapan Barrymore sonradan iki kez daha evlendi. Son evliliğinden de iki tane çocuk sahibi oldu. Ama bu evliliklerin hiçbiri uzun ömürlü olmadı.

Son eşi Will Kopelman'dan boşandıktan sonra bir daha hayatına kimseyi almak istemedi güzel oyuncu. Bunun nedenini de kaleme aldığı bir blog yazısında anlattı Boşandıktan sonra son yedi yıldır bekar olduğunu anlatan Drew Barykmore, "onurlu bir şekilde bekar kalmaya da" kararlı oldruğunu belirtti.

Bu arada cinsellik yaşamaya karşı olmadığını da anlatan Barrymore, "Kimse benim cinsellikten nefret ettiğimi söyleyemez. Bir insanla evlenirsin ve hayatının geri kalanında sadece onun olacağını düşünürsün. Ama sonra bu olmaz. Ben kızlarımı seviyorum ve kendime karşı da sevgi duyuyorum diye anlattı.

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Barrymore, online olarak yayınlanan programında Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını, aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu söyledi.

Barrymore daha sonra kendine ait bloğunda bu konuda bir yazı kaleme aldı. Barrymore "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim."

Ünlü oyuncu "Bazı insanlar bir evlilikten çıktıktan sonra, yakın zamanda yeni bir ilişkinin içine girebiliyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle yapanları yargılamam. Çünkü bu durum bazı insanlar için işe yarayabilir. Ama benim için yaramadı."

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YETERİNCE AŞK YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Yeterince aşk aşadığını ve artık o defteri kapattığını söyleyenlerden biri de ünlü oyuncu Sharon Stone. O da 2021 yılında yaptığı bir açıklamada flörtle işinin bittiğini söyledi. Artık sadece samimiyetsiz ve zaman harcadığına değmeyecek insanlarla tanıştığını belirten Stone, yalnız başına ya da arkadaşlarıyla ve çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmeye odaklandığını anlattı.

Stone artık oyun oynamaya, samimiyetsizliğe ihtiyacı olmadığını da sözlerine ekledi. Güzel oyuncu kendi yaşındaki kadınların çoğunun böyle düşündüğünü ama erkekler için durumun daha farklı olduğunu sözlerine ekledi.

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Bunun yanı sıra çok iyi ve samimi erkeklerle arkadaşlık yaptığını ama flört ilişkisine girmediğini sözlerine ekledi.

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YETERSE YETER!

Belli bir yaştan sora artık flört etmek istemediğini söyleyen bir başka ünlü de Diane Keaton. Aslına bakılırsa Keaton'ın geçmişinde Al Pacino, Warren Beatt, gibi ünlülerle yaşadığı çok konuşulan aşklar var.

Hiç evlenmeyen Keaton, bir röportajında bir daha asla bir ilişki içine girmeyeeceğini söylemişti. Diane Keaton "Flörtten nefret etmiyorum. Ama çok düşük bir ihtimal. Kimsenin beni arayıp 'Seni yemeğe çıkarmak istiyorum' diyeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

İki evlatlık çocuğu bulunan Diane Keaton flört ve ilişki defterini kapattığını "yeterse yeter"sözleriyle ifade etti.

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Bu yaşına kadar hiç evlenmeyen Diane Keaton bundan pişmanlık da duymuyrn. Bunu da "Evlenmenin benim için iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Aslına baklırsa evlenmediğim erkeler için de seviniyorum. Eminim buna onlar da memnundur"diye konuştu.