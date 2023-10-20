ABD'de evlenmişlerdi... Ünlü Türk doktorun gelini paylaştı: Balayı Türkiye'de

Haberin Devamı

GEÇEN AY EVLENDİLER

O evlilik töreninde birbirlerine olan aşkları gözlerinden okunan çiçeği burnunda gelin ile damat, yaşadıkları ABD'de evlendi. Ama mutlu çift balayı için damadın baba tarafından köklerinin geldiği Türkiye'yi seçti.

Konuyu takip edenler çoktan anladı zaten ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den söz ettiğimizi. Doktor Öz ve eşi Lisa'nın tek oğlu olan Mustafa Oliver Öz, geçen ay hayatını Katie Ballentine Flinn ile hayatını birleştirdi.

İki gencin evlilik törenini damadın babası Doktor Mehmet Öz, sosyal medya sayfasından duyurdu.

BALAYI İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİLER

Çiçeği burnunda çift, Oliver Öz ile Katie Ballantine Flinn, ABD'de evlenseler de balayı için ise Türkiye'ye seçti.

Öz'ün gelini Katie Ballantine Flinn, Instagram sayfasında Türkiye'de geçirdikleri balayında çektiği fotoğrafları paylaştı. Ünlü doktorun gelininin bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Haberin Devamı

Bu arada Katie Ballantine Flinn'in Instagram profilinde evlendikten sonra aldığı Öz soyadını kullandığı da görüldü.

HEM DENİZ VE GÜNEŞ TATİLİ, HEM TARİHİ YERLERDE GEZİ: Genç gelinin paylaşımlarından, mutlu çiftin deniz ve güneş tatili yapmanın yanı sıra İstanbul'da Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi tarihi yerleri gezdiği de görüldü.





Sosyal medyada Öz soyadını kullanan Katie Ballantine Flinn'in paylaşımında çiftin denizin ve güneşin keyfini çıkardığı görüldü.





Söz konusu paylaşımlarda yeni evli çiftin İstanbul'un tarihi ve turistin yerlerini gezdiği de görüldü.





Haberin Devamı

MUTLU HABERİ ÜNLÜ DOKTOR DUYURMUŞTU

Mehmet Öz, mutlu haberi sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Ünlü doktorun "Oğlum Oliver bu hafta sonu evlendi" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

Bu arada Mehmet Öz, oğlunun mutlu gününde kendisinin ve eşi Lisa'nın yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliğine de gönderme yaptı. Oğlu Oliver adına ne kadar mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Öz, Lisa ile evlenmesini de "hayatında verdiği en iyi karar" olarak nitelendirdi.

Bu arada Mehmet Öz ile Lisa Öz'ün Oliver dışında Daphne, Zoe ve Arabella adında üç tane de kızı olduğunu da hatırlatalım.

Oliver Öz ile Kaie Ballantine Flinn, kıyılan nikahın ardından mutluluklarını, düzenlenen düğünde konuklarıyla paylaştı. Mutlu gençler sosyal medya hesaplarında da bu konuda ortak paylaşımlar yaptı. Genç çift " Bu paylaşımda üç yıldır birlikte olduklarını" belirtti.

Haberin Devamı

Mehmet Öz, mutlu haberi duyurduğu paylaşımında eşi Lisa ile evlenmesini de "Hayatımda verdiğim en iyi karar" sözleriyle ifade etti.





'TEBRİKLER BAY VE BAYAN ÖZ'

Mehmet ve Lisa Öz'ün kızlarından 37 yaşındaki Daphne kendi sosyal medya sayfasında kardeşinin mutluluğunu paylaştı.

Daphne "Tebrikler Bay ve Bayan Öz" mesajını yazdığını paylaşımında düğünün kamera arkasında yaşananların görüntülerine de yer verdi. Daphne Öz "Kardeşimin hayallerindeki kızla evlendiğine inanamıyorum" diye yazdı.

Gelin, düğün töreninde askısız beyaz bir elbise giydi. Görünümünü de uzun bir duvakla tamamladı. Bu arada damat da klasik bir takım elbise giymeyi tercih etti.

Haberin Devamı

2021 YILINDA İLİŞKİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Oliver ile Katie geçen yılın haziran ayında nişanlanmıştı. Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Oliver, sevgilisine bir kumsalda evlenme teklif etti. Orada nişanlanan çift daha sonra geçen eylül ayında ailelerinin ve yakınlarının katıldığı bir partiyle kutlama yaptı.

Oliver ile Katie'nin ne kadar zamandır flört ettiği kesin bilinmiyor. Ancak iki genç 2021 yılında ilişkilerini Instagram hesabından ilan ettiler.

Gözden Kaçmasın Efsane filmin oyuncusu kanserle mücadele ediyor: Ölümden korkmuyorum ama zeytin ağaçlarımla torunlarımın büyüdüğünü görmek istiyorum Haberi görüntüle

Ünlü doktor Mustafa Öz'ün baba mesleğini sürdüren oğlu Mehmet Öz eşi Lisa ile 1985 yılında evlendi. Çiftin Daphne, Oliver Mustafa, Zoe Yasemin ve Arabella Sezen adında dört tane çocuğu bulunuyor.