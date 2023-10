Aşkla bakan gözler 'kör' oldu: Karımdan öyle nefret ettim ki!

Haberin Devamı

Kadın çok güzel bir modeldi, erkek ise bir bakanın bir daha baktığı, yaşını göstermeyen yakışıklı bir oyuncu. 1998'de başlayan mutlu evlilik, 2005 yılında resmen sona erdi. Hem de çok olaylı ve kavgalı bir şekilde.

Öyle ki yıllar sonra gelen itiraflara göre o boşanma sürecinde ünlü oyuncu, bir dönemin moda dünyasına damgasını vuran eski karısını "şeytan" gibi, "kötülüğün ta kendisi" gibi görüyordu. Hatta açık açık o zorlu süreçte ondan nefret ettiğini bile gizlemedi...

BÜYÜK AŞKLA BEKLEYEN EVLİLİK DÖRT YILDA BİTTİ

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, bir dönemin ünlü modellerinden Rebecca Romijn ile oyuncu John Stamos.

1998 yılında evlenen ve 2004 yılında yollarını ayıran eski çift, bundan bir yıl sonra da resmen boşandı. Eski çiftin büyük aşkından geriye kötü hatıralar ve Stamos'un itirafıyla büyük bir nefret kaldı.

Bu durumu da oyuncu Stamos, anılarını kaleme aldığı If You Would Have Told Me:A Memoir adlı kitabında satırlara döktü. Bununla da yetinmedi kitabı hakkında röportaj yaptığı People dergisine de bu konuda konuştu.

'ONDAN NE KADAR NEFRET ETTİĞİME İNANAMIYORUM'

Rol aldığı ve ülkemizde Bizim Ev adıyla gösterilen Full House adlı yapımla tanınan 60 yaşındaki John Stamos, boşanma sürecinde Rebecca Romijn hakkında hissettiklerini "Ondan nefret ettim. Ondan ne kadar çok nefret ettiğime inanamıyordum. Ve bu durum benim hayatımı mahvetti" sözleriyle anlattı.

Stamos, o zorlu dönemde eski eşi Rebecca Romijn'in bir şeytan olduğunu düşündüğünü de gizlemedi.

Anlattığına göre bu boşanma sürecinde yaşananlar John Stamos için "paramparça ediciydi." İtiraf ettiğine göre o dönemde yaşananların etkileri de uzun süre üzerinden silinmedi.

John Stamnos, Rebecca Romijn ile boşanma sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşananların kendisi açısından küçük düşürücü olduğunu saklamadı.

ESKİ EŞİNİN KARİYERİ YÜKSELİRKEN ONUN İŞLERİ TERS GİTMEYE BAŞLADI

Oyuncu, Rebecca Romijn ile boşandıkları sırada ünlü modelin kariyerinin çok iyi gittiğini hatırlatıp kendi kariyerinin ise bir düşüş sürecine girdiğini belirtti: "Kariyeri harika gittiği ama ben onunla aynı durumda olmadığım için beni terk ettiği kanısı vardı. Bu yüzden onu suçlamıyorum" diye anlattı.

Rebecca Romijn ile John Stamos 1994 yılında tanıştılar. Stamos, şöhreti 1987 yılında rol aldığı Full House adlı yapımla bulmuştu. Fakat yıldızının parladığı o diziden sonra o kadar konuşulan bir yapımda oynama şansı bulamadı.

Evilikleri sırasında Stamos aralarında, dönemin gözde dizilerinden Friends'in de bulunudğu bazı yapımlarda konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

O sırada Stamos ise modellikten sonra oyunculuğa geçiş yaptı. Hatta Brian De Palma'nın yönettiği X Men filminde bile rol aldı. Kocasının yıldızı usulca düşerken o kariyer basamaklarını hızla tırmanıyordu özetle.

ONUN 'ŞEYTAN' OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇTİ

Aradan yıllar geçtikten sonra John Stamos bu sancılı boşanmanın sadece Rebecca Romijn'in suçu olmadığını kendisinin de bunda rolü olduğunu kabul etti söylediğine göre. O noktadan sonra da eski karısı hakkında "O bir şeytan" diye düşünmekten vazgeçtiğini anlattı.

John Stamos, ilk evliliğini Rebecca Romijn ile yaptı. Ondan boşandıktan yıllar sonra, 2018'de Caitlin McHugh ile evlendi. Çiftin 5 yaşında bir oğlu bulunuyor.

MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU

Şu anda 50 yaşında olan Rebecca Romijn ise Stamos'tan boşandıktan iki yıl sonra Jerry O'Connell ile evlendi. Çiftin iki 14 yaşında ikiz kızları bulunuyor.

Her ne kadar Stamos ile evliliği başarısızlıkla sonuçlansa da Romijn bu kez aradığı mutluluğu buldu. Çift evliliklerinde 15'inci yıla geldiler ve mutlulukları da azalmadı.

Romijn ve O'Connell, geçen mayıs ayında da verdikleri bir röportajda bu mutlu evliliğin sırrını esprili bir şekilde şöyle açıkladı: "Eğer ergenlik çağında çocuklarınız varsa evliliğin problemi zaten onlar oluyor."