Ünlü oyuncu amansız hastalığın pençesine düşmüştü: Bruce Willis’ten torunuyla ilk poz geldi

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Adı aksiyon sinemasıyla özdeşleşen ancak efsane televizyon dizlerinden korku ve komediye kadar her türden filmde rol alan Bruce Willis 2022’nin mart ayında emekli oldu. Ailesi ünlü aktörün beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen “afazi” (söz yitimi) hastalığına yakalandığını açıkladı.

Willis'in eşi Emma Heming, 11 yaşındaki kızları Mabel'le çekilmiş tatlı bir fotoğrafını paylaşarak ünlü oyuncunun Babalar Günü'nü kutladı

Willis’in sevenlerini üzen bu haberin ardından aile tam anlamıyla kenetlendi ve yıldız oyuncuyu bir an bile yalnız bırakmadan etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu. Bu çemberin içinde de vefalı eski eşi Demi Moore; onunla evliliğinden doğan kızları Rumer, Scout ve Tallulah’yla birlikte eşi Emma Heming ve ondan doğan iki küçük kızı var.

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Eşi ve eski eşiyle birlikte 5 kızı da mümkün olan her anı Bruce Willis’le geçiriyorlar ve hastalığı yüzünden yaşadığı sıkıntıları hafifletmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak bu yılın şubat ayında herkesin acaba düzelir mi umudu taşıdığı yıldızdan bir kötü haber daha geldi ve ailesi Bruce Willis’in afaziden sonra Bruce Willis'in bu kez de Frontotemporal Demans (FTD) hastalığına yakalandığı açıklandı.

Yıldız oyuncunun 29 yaşındaki kızı Tallulah geçtiğimiz günlerde babasının hastalığının erken belirtilerinin aslında yıllar önce görülmeye başladığını söylemişti

Aile açıklamasında " Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha belirli bir teşhisimiz var. Frontotemporal Demans (FTD). Maalesef iletişim kurma konusundaki zorluklar Bruce'un hastalığının belirtilerinden sadece bir tanesi. Bu acı verici olsa da kesin bir teşhis konulması rahatlatıcı." demişti.

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Frontotemporal demans genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık. Yaygın semptomlar da davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulma olarak tanımlanıyor. Yani zaten afazi yüzünden etrafıyla iletişim kurmakta ve hafızasında sorunlar yaşayan Bruce Willis’i yakın gelecekte, maalesef, daha da kötü günler bekliyor.

Willis'in kalabalık ailesi bu özel günde birçok paylaşım yaptı ancak bunların en ilgi toplayanı usta aktörün ilk torunuyla olan fotoğraflar oldu

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İşte Willis ailesi Babalar Günü’nü böyle sıkıntılı bir gündemin ortasında kutladı. Artık hastalığı yüzünden iyice zorlanmaya başladığı belli olan Bruce Willis’in en büyük çocuğu, ilk göz ağrısı kızı Rumer Willis tam 2 ay önce anne olmuş, yıldız oyuncuya dedelik heyecanı yaşatmıştı. Hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra sık sık kendini ve bebeğini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşan Rumer Willis, babasıyla kutladığı bu özel günde çok özel fotoğrafların da ilk kez gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Rumer Willis’in Instagram hesabından paylaştığı Bruce Willis ve küçük torunu Louetta’nın fotoğrafları büyük ilgi gördü. Torununu kucağında tutan Bruce Willis oldukça mutlu görünüyordu. Baba Willis, kızıyla ve torunuyla birlikte objektife gülümserken ve fotoğraflarda torun sahibi olmanın gururuyla ışıldarken, kızı Rumer da hissettiklerini yazıya dökmüştü.

Torunla ilk poz Babalar Günü'nde geldi

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34 yaşındaki oyuncu ve model Rumer Willis, 68 yaşındaki babasının torununu kucağında tuttuğu fotoğrafın altındaki mesaja “Yeni ve eski babalara…” diyerek başlamıştı. Rumer hislerini anlatmaya “Bugün babamı, kızımı kucağında tutarken görmek hayatım boyunca unutamayacağım bir şey oldu. Babamın torununa olan sevgisi öyle saf ve öyle güzel ki. Babacığım, ben de kızım da sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Dünyanın en şapşal, en sevgi dolu ve en havalı babası olduğun için teşekkür ederim. Sen bir kız çocuğunun sahip olmak isteyeceği en harika babasın.” diyerek devam etti.

Ortanca kızı Scout da elbette babasını unutmadı ve bu özel fotoğraflarını paylaştı

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Gözden Kaçmasın Bruce Willis’in 9 yaşındaki kızı babasının hastalığıyla ilgili annesine tavsiye veriyor Haberi görüntüle

Rumer Willis, sevgilisi ve kızının babası Derek Thomas’ın da Louetta’yla çekilen pozlarını paylaştı ve onun da Babalar Günü’nün kutlamayı ihmal etmedi. Willis’in Demi Moore’dan doğan ortanca kızı Scout da paylaşım yapmayı ihmal etmedi ve babasının kendisini alnından öptüğü tatlı bir fotoğrafla birlikte duygusal bir paylaşım yaptı.

“Bugün herkese bu sevgiyle sesleniyorum. Bu adamın ailesine gösterdiği derin bağlılığın ve şefkatin tanığı olduğum için; bu harika adam babam olduğu için çok şanslıyım” yazan Scout, kendi ailesinin yaşadığına benzer zorlu süreçlerden geçen aileleri de unutmadı. “Böylesine özel bir günü zorluklarla geçiren herkese sevgilerimi yolluyorum. Sabır ve şefkat göstererek ve sevdiklerimizin yanında olabilmeyi başararak hayatın en büyük sınavlarından geçiyoruz” diyerek herkesin gönlünü aldı.

Eski eşi Demi Moore, Bruce Willis'e "kız babası" diye seslendi... Usta oyuncunun iki evliliğinde 5 kızı var

Bruce Willis’in hastalık sürecinde onu ve eşi Emma Heming’i yalnız bırakmayarak büyük bir vefa örneği gösteren Demi Moore da elbette bu özel günü unutmadı. Eski eşi Bruce Willis’in şimdi hepsi yetişkin olan üç kızıyla onlar çocukken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Demi Moore “'Bana bu üç güzel kızı verdiğin için sana ömrüm boyunca müteşekkir. “Kız babası”, seni çok seviyoruz. Babalar Günü’ün kutlu olsun” mesajını paylaştı.