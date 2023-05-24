Bruce Willis’in 9 yaşındaki kızı babasının hastalığıyla ilgili annesine tavsiye veriyor

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Eski eşi Demi Moore, ondan olan üç yetişkin kızı Rumer, Scout ve Tallulah’yla birlikte karısı Emma Heming Willis ve onunla olan evliliğinden doğan iki küçük kızı Mabel Ray ve Evelyn’den oluşan kocaman bir sevgi çemberinin içinde yaşamaya başlayan Bruce Willis, bu geniş ailenin sıklıkla yaptığı paylaşımlarla tekrar tekrar gündeme geliyor.

Bruce Willis, zorlu hastalık sürecinde 5 kızı, eşi Emma Heming ve eski eşi Demi Moore'dan oluşan bir sevgi çemberinde yaşıyor... Üstelik kızı Rumer yakın zamanda doğum yaptı ve usta aktöre dedelik sevincini de tattırdı

Geçen yıl yakalandığı afazi hastalığı nedeniyle kariyerine son vermek zorunda olduğu ailesi tarafından açıklanan Willis'e, bu yılın şubat ayında bir de frontotemporal demans (FTD) teşhisi konmuştu. Willis'in hafıza ve konuşma sorunlarına yol açan afazi hastalığına ek olarak yakalandığı ve sıkça karşılaşılan ve yaşa bağlı olarak daha çok karşımıza çıkan demanstan farklı bir tür olan frontotemporal demans davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulmalara yol açıyor.

Hastalığı nedeniyle emekli olan Bruce Willis artık tüm vaktini çocuklarıyla geçiriyor

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Yani Willis’in sağlık konusundaki bu sıkıntıları onu her an yanında olan ailesinden bile iletişimsel anlamda koparmanın eşiğinde. Henüz kesin bir çaresi bulunmayan bu hastalıklarla baş edebilmek için 5 evlat, bir eski bir de yeni eşten oluşan kocaman bir ekip kuran aile, Bruce Willis’in yaşantısını kolaylaştırabilmek ve hastalığın semptomlarından en az şekilde etkilenmesini sağlayabilmek için deyim yerindeyse canlarını dişlerine takıyorlar.

Willis'in Demi Moore'dan doğan üç kızı da artık yetişkin... Emma Heming'le evliliğinden doğan kızları ise küçük yaşta babalarının hastalığı yüzünden boylarından büyük bir yükü sırtlanmaya başladılar

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Eşinin hastalığı ve genel durumuyla ilgili sık sık güncellemeler yapan Emma Heming Willis’in son paylaşımıysa ailedeki herkesin Bruce Willis için nasıl çırpındığına dair hem duygu dolu hem de iç acıtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Emma Heming Willis’in etkileyici videosu hem Bruce Willis gibi benzer durumdaki hastalara yol gösterici bir paylaşımdı hem de aile içindeki son durumu gözler önüne seriyordu.

Emma Heming, bir yandan kocasına destek olup kızlarını büyütürken bir yandan da aynı hastalığın pençesinde yaşayanlara ve ailelerine tavsiyeler veriyor

Emma Heming Willis’in anlattığına göre çiftin küçük kızları, 9 yaşındaki Evelyn, babasının hastalığıyla ilgili bilgiler edinmeye başlamış, okulda ders aralarında bile demans hastalarıyla ilgili bilgi veren siteleri incelemeye başlamıştı. Ve annesine koşarak gidip demans hastalarının çok sık su içmeleri gerektiğini yoksa ciddi dehidrasyon (vücudun aşırı şekilde susuz kalması ve bu sebepten fonksiyonlarının bozulabilecek duruma gelmesi) yaşayacaklarını anlatmıştı.

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En küçük çocuğunun babası için verdiği bu uğraşı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşırken duygu dolu anlar yaşayan Emma Heming Willis, kızına sarılmış, onunla ne kadar gurur duyduğunu söylemiş ve “Baban için yapabileceğin en sevgi dolu ve şefkatli şeyi yaparak kendini bu hastalık konusunda eğittiğin için teşekkür ederim” demişti ona.

Bir yandan da eklemeyi ihmal etmemişti: “Biliyorum bu hiç komik değil ama bir yandan da komik aslında. Çünkü Evelyn tam olarak babasının kızı. Tıpkı onun yapacağı gibi yaptı ve elinden gelen tek şey bu olsa bile babası için çabaladı. Bruce onuna gurur duyardı.”