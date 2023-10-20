Onca paranın içinde gün yüzü görmedi: Kiralık evinden koşarak kaçtı!

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Kimden mi söz ediyoruz? Rol aldığı Beverly Hills 90210 adlı yapımla hafızalara kazınan Tori Spelling'den.

Bir dönem izlenme rekorları kıran TV dizilerinin yapımcısı olan babası Aaron Spelling'den kalan servetin hayrını göremeyen 50 yaşındaki beş çocuk annesi yıldızın yaşadığı zorluklar bitmek bilmiyor.Şöyle bir hatırlamak gerekirse...

Kocası McDermott ile yollarını ayırdıktan sonrabir arkadaşının yanına taşınan, sonra ucuzbir motele yerleşen Spelling, bir süre yaşadığı karavan parkının ardından sonunda başını sokacak bir kiralık ev buldu.

Ama orada huzura erdiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz demektir. Gelin bir bakalım Spelling'in son olarak ne yaşadığına.

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EVDEN NASIL KAÇACAĞINI BİLEMEDİ

Tori Spelling, bir süredir Los Angeles'ta bir kiralık evde yaşıyor. Dün ise benzerine filmlerde rastlanacak bir olay meydana geldi.

Silahlı bir adamın komşu evlerden birine girip bir kişiyi rehin aldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis olay yerine gitti. Bu sırada aralarında Tori Spelling'in de bulunduğu bölge sakinleri telaş içinde evlerini boşalttı.

Söz konusu adam sonunda polis tarafından tutuklandı. Ama komşu evlerde yaşayanlar uzun süre kendilerine gelemedi. Bu paniğe neden olan adamın kimliği ise açıklanmadı.

Polisiye olay üzerine olay yerine giden basın mensupları panik içinde kaçışanlar arasında 50 yaşındaki Tori Spelling'i de gördü. Tabii ki o anlarda ardı ardına deklanşörlere basıldı.

Spelling, üzerinde kot pantolonu, desenli sarı tişörtü, başında beresi ve elinde cep telefonuyla panik içinde kaçarken objektiflere takıldı. Yıldız, diğer komşularıyla birlikte olay sonuçlanıncaya kadar polis barikatının arkasında bekledi.

Sonunda polis bütün bu paniğe neden olan genç adamı yakaladı, ellerini kelepçeleyip götürdü.

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Los Angeles polisi, olay yerine tam teçhizatlı olarak ulaştı. Sonunda da zanlıyı yakaladı.

Operasyon sürerken Tori Spelling de komşularıyla birlikte endişe içinde dışarıda bekledi.





UCUZ MOTEL DERKEN KARAVAN PARKI

Konuyu takip ediyorsanız Tori Spelling'den söz ettiğimizi anladınız zaten. 50 yaşındaki Spelling, bir süredir ilgi odağı durumunda. Beş çocuğuyla birlikte yaşadığı ucuz motelden çıkıp bir karavana yerleşti. Yaşadığı yerin kendine özel bir banyosu ve tuvaleti bile yok.

Bir dönem lüks malikanelerin gösterişli banyolarında duşunu alan belki de güzellik bakımını yapan Spelling, artık karavan parkındaki ortak banyoyu kullanıp kişisel bakımını kısacık zamanda halletmek zorunda.

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Buna ek olarak lüks tatil köyleri yerine kaldıkları karavan kampının yakınındaki halk plajında çocuklarıyla birlikte deniz keyfi yaparken de görüntülendi Spelling.

Başta boşanmak üzere olduğu kocası Dean McDermott olmak üzere birçok kişi Spelling'in aslında doğru düzgün bir yaşam sürecek parası olduğunu ama belki de babasından kalan büyük servetten kendisine küçücük bir pay veren annesi Candy'yi cezalandırmak için böyle davrandığını ileri sürüyor. Yani onlara göre Spelling'in tek amacı ilgi çekmek ve annesini bir şekilde rahatsız etmek.

Ama bazılarına göre de Tori Spelling gerçekten finansal olarak zor durumda. O yüzden de geçmişte başta kendisi olmak üzere kimsenin hayal bile etmeyeceği koşullarda yaşıyor.

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'MİRASIN ANNESİNE KALDIĞINI ÖĞRENİNCE AĞLADI'

Bu arada geçmişte Tori Spelling'in hayatında yer alan bazı kişiler de onun ailesiyle özellikle de annesiyle olan ilişkilerini bir kez daha gündeme getiriyor. Bunlardan biri de Tori Spelling'in eski eşi Charlie Shanian.

Yıldızın 2004 ile 2006 arasında evli kaldığı Shanian, Spelling'in, babası Aaron Spelling'in milyon dolarlık mirasından mahrum bırakıldığını öğrendiğinde nasıl davrandığını Daily Mail gazetesine anlattı.

Eski eşinin anlattığına göre Spelling, babasının mirasından kendisine çok küçük bir parça verileceğini, ünlü yapımcının ölümünden önce öğrendi. Onun anlattığına göre o kadar üzüldü ki kendini tutamayıp ağlamaya başladı.

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Charlie Shanian'ın bu konudaki değerlendirmesi şöyle: "Benim anladığıma göre Aaron Spelling'in umudu, Tori'nin annesiyle daha yakın bir iletişim içinde olmasıydı. Mirasının kontrolünü eşi Candy'ye bırakarak da para yoluyla anne ile kızının arasını düzeltmeyi umuyordu. Çünkü mirasın paylaşımı anne ile kızının aralarında yakın bir ilişki olmasını gerektiriyordu."

2006 yılında Aaron Spelling hayata veda ettiğinde Tori ile annesi Candy'nin arası kötüydü. Tori de babasının servetinin bütün kontrolünün annesine verilmiş olmasından dolayı sıkıntıya girdi.

'PARAYLA HAYATIMI KONTROL ETMEK İSTİYOR'

Shanian'ın anlattığına göre Tori Spelling, sadece para için değil mirasın bu şekilde yapılandırılmış olmasının ne anlama geldiğini biliyor ve bu yüzden derin bir üzüntü duyuyordu.

Bu arada hemen hatırlatalım Tori Spelling babasının 600 milyon dolarlık servetinden sadece 800 bin dolar alabildi. Bu yüzden de milyon dolarlık servetin sahibi olan annesinin kendi hayatına bu parasal alanı kullanarak müdahale edeceğini düşünüyordu.

Shanian, röportajda anlattığına göre Tori'ye "Bu paraya ihtiyacımız yok. Pırıltılı dünyanın uzağında basit bir hayat yaşayabiliriz" diye teklifte bulundu. Gelin gerisini ondan dinleyelim "Tori'ye benimle birlikte Montana'da küçük bir kulübede yaşayabileceğini söyledin diye hatırlattım. O da bana 'Biliyorum; ama bunu parayla yapabileceğimi düşünmüştüm' diye yanıt verdi."

Bu arada Shanian, zengin bir varis olarak Tori Spelling'in hayattan beklentisine dair ilginç bir anekdot da anlattı:

"Benim eski bir arabam vardı. Bir gece Tori ile birlikte dışarı çıktık. Eve döndüğümüzde apartmanın kapı görelisi 'Bayan Tori, bu eski arabada ne yapıyorsunuz?' diye sordu. Ben bunu şaka olarak algıladım. Ama Tori bunu duyunca tamamen çöktü ve ağlamaya başladı."

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İKİSİ DE HER ŞEY YOLUNDAYMIŞ GİBİ KONUŞUYOR

Aslına bakılırsa Tori ile annesi Cany arasındaki gerilim yıllardır sürüyor. Ama her ikisi de bu konuda çok derin açıklamalar yapmıyor. Spelling bir keresinde 'Ben annemi seviyorum. Şüphesiz annem de beni seviyor. Aramızda sorun yok" demişti.

Annesi de milyon dolarlık serveti olmasına rağmen kızına neden yardım etmediği konusunda "Ben kızıma her zaman destek oldum ve oluyorum" diye yanıt vermişti.

Ama ortada bilinen bir gerçek de var ki anne ile kızın arası hiç de iyi değil. Bunun geçmişi de epey eskiye uzanıyor.

Tori Spelling bir röportajında her zaman babasının kızı olduğunu söylemişti. Anne ve babasının ilişkisine dair de şöyle konuşmuştu oyuncu "Geriye dönüp baktığımda babamın iyi polis, annemin kötü polis olduğunu görüyorum. Bu dinamiği biraz da babam yarattı."

BABASININ ÖLÜMÜNÜ ELEKTRONİK POSTA İLE ÖĞRENDİ

Aslında Tori'nin Dean McDermott ile evliliğine hem babası Aaron hem de annesi Candy pek olumlu yaklaşmadı. Tori'nin bu yüzden babasıyla da arası bozulmuştu o dönemde. Hatta babasının ölümünü bir aile dostunun yolladığı elektronik posta ile öğrendi.

Annesiyle ilişkisini de bir röportajında şöyle anlattı yıldız "Büyürken annem ve ben birbirimize karşı sevgi doluyduk. Ama asla çok yakın bir ilişkimiz olmadı. Bütün hayatımız boyunca kendi inişlerimiz ve çıkışlarımız vardı."

Anne ile kız arasında bu kadar gerilim yaratan ve bunu ileriye taşıyan ise Spelling'in aleme aldığı bir kitap oldu. Stori Telling adlı kitapta yazılan bazı ayrıntılar annesi Candy tarafından hoş karşılanmadı.

Kitabın piyasaya çıkmasından bir yıl sonra 2009'da Candy Spelling, kızı Tori'nin kendisinyle bütün ilişkisini kestiğini ilan etti. Candy bu konuda kızına bir açık mektup yazdı "Elektronik postalarıma yanıt vermiyorsun, telefonlarımı açmıyorsun, mesajlarıma dönmüyorsun. Sana her yoldan ulaşmaya çalışıyorum. Seni ve aileni görmek isiyorum. Senin her zaman söylediğin gibi normal bir aile olarak. "

Candy o dönemde ne kızı Tori'ye ne damadı Dean'e ulaşabildiğini hatta bazı torunlarını hiç görmediğini bile söyledi.

Tori ise buna yanıt olarak "Bana nasıl ulaşabileceğini biliyor. Bizim nerede oturduğumuzu biliyor. Eğer torunlarını görmek istiyorsa bunun için çaba harcamalı" diye yanıt verdi.

AYRILMAK ÜZERE OLDUĞU EŞİ BAŞKA BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Tori Spelling'in yollarını ayırdığı eşi Dean McDermott da geçen hafta sosyal yardım başvurusu yapmaya gittiğinde görüntülendi. Kendisi de maddi sıkıntı çeken ve dört arkadaşıyla kiralık eve çıkan McDermott'ın yanında ise genç bir kadın vardı.

Adının Lily Calo olduğu belirlenen genç kadınla Dean McDermott ofise el ele gittiler. Bu şekilde Kanadalı oyuncunun Tori Spelling'i çoktan unuttuğu ve yeni bir aşka yelken açtığı da belgelenmiş oldu.