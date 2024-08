Şöhrete doydu, hayatını değiştiriyor... Adım bile gerçek değil ki! En mutlu olduğum yer

Haberin Devamı

Bu sözler gencecik yaşında gösteri dünyasına adım adan ve şöhretin zirvesine çıkan güzel bir yıldıza ait.

Ama belli ki yıllarca aradığı aşkı bulduktan sonra yaşam felsefesi değişti. Artık o pırıltılı hayattan ve onun getirdiklerinden usul usul uzaklaşmaya karar verdi.

Zaten önce modelliği sonra da oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Elbette başka bir meslek bilmediğinden bir yandan bir radyoda sunuculuk yapıyor. Bu arada kocasıyla birlikte bir TV kanalı için hazırlanan reality şova da katıldı.

Ama son birkaç ayda yaptığı açıklamalara bakılırsa günün birinde tasını tarağını toplayıp çok sakin bir hayata yelken açarsa da şaşırmamak gerek. Zaten bunun ilk adımını da çoktan attı bile.

Şu sıralarda yarışma için Brezilya'da bulunan Kelly Brook, orada çektiği fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.



İlerleyen yaşı ve kurduğu mutlu yuvası sayesinde eski hayatına veda etmeye hazırlanır gibi görünen bu ünlü Kelly Brook.

İngiliz model, oyuncu ve sunucu, son dönemde giderek sadeleştirdiği hayatıyla dikkat çekiyor. İki yıl önce, internet aracılığıyla tanıştığı Jeremy Parisi ile evlenen Brook'un bir ayağı zaten Parisi'nin ailesinin yaşadığı İtalya'nın Arpino köyünde.

Böyle giderse ve bütün işlerini yoluna koyarsa büyük olasılıkla da eski hayatından uzakta yaşayacak.

Brook ve kocası bir TV yarışmasında hem rakipleriyle hem de zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.



Fakat bir yandan da Kelly Brook'un da hayatını sürdürmesi için çalışması gerek. İşte bu anlayışla İngiliz BBC TV'sinde yayınlanan bir yarışma programına dahil oldu Brook. Tabii yanında kocası Jeremy Parisi ile birlikte.



Brook, Brezilya'da zorlu doğa koşullarıyla ve rakipleriyle mücadele ediyor bu yarışma programında.

Celebrity Race Across The World adlı yarışma programının açılışında Brook, kendisiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunlar arasında en çok ilgi çekeni de gerçek adını açıkladığı bölüm oldu.



Brook, kamera karşısına geçti ve aslında Kelly Brook diye birinin hiç var olmadığını bilenlere hatırlattı, bilmeyenlere de açıkladı.



Bu arada not düşelim... Kelly Brook'un ilk adı gerçek... Fakat doğum adı Kelly Anne Parsons. Güzel yıldız, gösteri dünyasında model ve oyuncu olarak kariyer yapmaya başlarken kendi soyadı yerine Brook soyadını seçip kullanmaya başladı.

Güzel yıldız, yarışmanın ilk bölümünün açılışında Kelly Brook diye birinin var olmadığını söyledi. Kendini "Bayan Parisi... Jeremy'nin karısı" diye tanımladı.



Programda buna değinen Kelly Brook, milyonların kendisini tanıdığı adın pasaportunda yazılı bile olmadığını söyledi.

Sonra da kendini şöyle tanımladı: "Benim en mutlu olduğum yer bahçem... Çizmelerimle, makyajsız, saçlarım yukarıda toplanmış. Bir kapak kızı olduğumu ve takvimler için poz verdiğimi düşündüğümde bütün bunlar bir illüzyon gibi geliyor. Sanki ben değilmişim gibi."



Herkesin kendisini tanıdığı isim olan Kelly Brook'un var olmadığını vurguladı yıldız. "Bu gerçek bir isim bile değil. Pasaportumda ya da kimliğimde bu isim yok. Benim gerçek adım Bayan Parisi… Jeremy'nin karısı" diyerek kocasına duyduğu büyük aşkı da bir kez daha ifade etti.

'BEN ARTIK EVLİ BİR KADINIM' DEDİ, OYUNCULUĞU BIRAKTI

Jeremy Parisi ile evleninceye kadar defalarca nişanlanıp ayrılan Kelly Brook, sonunda aradığı aşka ve huzura kavuştu.



Bundan birkaç ay önce de oyunculuğu bırakacağını açıklayarak herkesi şaşırttı. O dönemde yaptığı açıklamada da "Ben evli bir kadınım. Rol gereği de olsa başkasına aşık gibi davranamam" diye konuştu.



Tabii bir de çekimler nedeniyle evinden yani kocasından uzun süre uzak kalmak da istemiyor Brook. Buna ek olarak bu mesleğin kendisini aşırı şekilde yorduğunu da saklamadı.



Kelly Brook "Kendi yatağımda uyumayı seviyorum. Bakmam gereken bir köpeğim var Ayrıca berbat bir oyuncuydum. Bu mesleği de aşırı yorucu buluyorum" diye konuştu.

Brook, gösteri dünyasında kocası Jeremy Parisi gibi birini bulmanın zor olduğuna inanıyor.

Kelly Brook, İngiliz Mirror gazetesine Jeremy Parisi'nin hayatını nasıl değiştirdiğini ve ona karşı neler hissettiğini anlatmıştı bir röportajda.



Brook, "Bizim sektörümüzde Jeremy gibi birini bulmak zor. Onun farklı olduğunu hemen anladım. Eğer siz de onunla tanışırsanız anlarsınız..." diye konuştu.



Kelly Brook, başarısızlıkla sonuçlanan beş nişan girişiminin ardından Jeremy Parisi ile mutluluğu bulmasını da basının kendilerini eskisi gibi adım adım takip etmek yerine daha rahat bırakmasına bağladı.



"Hikayemizde bir drama olmadığı için basın onu yalnız bıraktı. Biz de rahatça devam edebildik." Brook, İngiltere'deki magazin kültürünü de "dedikoducu" olarak nitelendirdi.

Brook, Brezilya'da çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Yıldızın paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağıyor.