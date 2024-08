'Taç istemeyiz, bize hayatımız gerek' demişlerdi: Kocası sanki yardımcı oyuncu: Hem ziyaret, hem ticaret!

Haberin Devamı

İşte bunun son örneklerinden beri de dünden beri yaşanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, 2018 yılındaki düğünlerinden sonra kendilerine evlilik hediyesi olarak verdiği unvanlarıyla Sussex Dükü Harry ile Sussex Düşesi Meghan bir kez daha dünya sahnesinde, spot ışıklarının altında!

Geçtiğimiz aylarda bir gezi için davetli olarak Namibya'ya giden Meghan ile Harry, bu kez de Kolombiya'da.

Ülkenin başkan yardımcısı Francia Marquez'in konuğu olarak Bogota'ya giden Sussex çifti, dört gün boyunca bir dizi temasta bulunup bazı etkinliklere katılacak.

Harry ile Meghan, gezileri boyunca bir süre önce başlattıkları, sosyal medyanın, özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekme ve bunları bertaraf etme, bu konudaki insanları bilinçlendirme konusundaki çabalarını Kolombiya'da da sürdürecek.

Elbette onların bu gezisi tüm dünyada konuşma ve tartışma konusu olacak. Çünkü her ne kadar artık resmen İngiliz kraliyet ailesini temsil etmeseler de ortaya çıkan görüntü bunun tam tersi.

Bu yüzden de Meghan ve Harry'nin bu gezisi İngiliz basınında "sözde" kraliyet turu ya da "yarı" kraliyet turu olarak anılıyor.

KRAL VE KRALİÇE GİBİ KARŞILANDILAR

Meghan Markle ile Prens Harry, dün Bogota'ya ulaştı.

Kelimenin tam anlamıyla kral ve kraliçe gibi de karşılandılar. Ortaya çıkan görüntüler çiftin İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmadan önce çıktıkları turdan farksızdı.

Özel protokolle karşılanan Harry ile Meghan'ın gezisi de hızlı başladı. Çift, daha ilk günde birbiri ardına bir dizi etkinlikte yer aldı.

Gezinin ilk gününde de Meghan Markle, bir tür "kıyafet şov" yaptı. Uçaktan indiğinde üzerinde bir kıyafet vardı, gittikleri bir ziyarette başka bir kıyafet. Harry ile birlikte konuşmacı olarak yer aldığı panelde de bambaşka bir kıyafet.

Belli ki Kolombiya'da kraliçeler gibi karşılanan Meghan Markle, bu gezi için bavulunu gayet özenli bir şekilde hazırlamıştı.

HEM ZİYARET HEM TİCARET

Bu arada elbette attığı her adım olay olan çiftle ilgili öne çıkan başka bazı ayrıntılar da var konuşulan.

Harry ile Meghan, davetli oldukları bu uluslararası gezi için özenle hazırlanmış ve aynı biçimde karşılanmıştı. Ama belli ki bu gezinin tek amacı bu değildi. Çiftin bir de kendine özgü bir ajandası vardı...

Meghan ile Harry'nin gezisini Kolombiya'da kalabalık bir basın grubu izledi.

Fakat bunun yanı sıra çiftin yanında kendi kamera ekibi, kendi özel fotoğrafçıları ve bir de video görevlisi vardı.

Sussex çiftinin ekibi, Meghan ile Harry'nin her adımını dakika dakika kaydetti. Bu durum da çiftin, bu geziyi de bir dijital platform için bir programa dönüştüreceği söylentilerini alevlendirdi.

ELEŞTİRİLER BAŞLADI: 'KENDİ REKLAMLARINI YAPIYORLAR'

Çiftin bu turu, onların her anını merak eden hayranları için bulunmaz bir nimet oldu elbette. Ama diğer yandan İngiliz kraliyet ailesinin taraftarlarını da kızdırdı.

Bunlardan biri de yıllar boyunca ailenin her anını takip eden hatta son olarak kaleme aldığı Kate Middleton biyografisiyle konuşulan Robert Jobson.

Ona göre Harry ile Meghan bu geziyle ilk bakışta bir tür sosyal sorumluluk projesi yürütüyormuş gibi görünüyor. Ama asıl yaptıkları kendi reklamları.

Jobson bu konuda İngiliz Express gazetesine şunları söyledi: " Harry ile Meghan'ın bu geziye çıkmalarının bir tek amacı var: Kendi reklamlarını yapmak. Kendilerini spot ışıklarının altına çıkarmak. Bu sayede kraliyet bağlantılarını kullanarak kendi ticari işlerini yürütmek."

Jobson'ın bu konuda söylediği başka bir cümle daha var: "Tabii ki bütün bunların ardından boş zamanlarında kendileri için mahremiyet talep etmek!"

GİDERLERİ KİMİN KARŞILADIĞI KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

Robert Jobson'ın yorumuna göre Meghan ile Harry'nin bu gezisi cevaplardan çok yeni sorular yarattı.

"Harry ve Meghan uçaktan indiğinde insanların gözlerini kısmasına neden olan sadece Kolombiya güneşi değildi. Ünlü olmalarının göz kamaştıran pırıltısıydı. İnsanların kafası karıştı ve 'Bize yardım etmeye mi geldiler?' tarzı soruların ortaya çıkmasına neden oldu" diye yorumladı Robert Jobson.

Deneyimli yazarın üzerinde durduğu bir başka ayrıntı daha var.

O da Meghan ile Harry'nin uçuşlarının, ülkedeki güvenliklerinin, lüks konaklamalarının giderlerinin kim tarafından karşılandığı...

Bu konuda ortada dolaşan iddialara göre Harry ile Meghan'ın Bogota'daki güvenliklerini, ülkenin hükümeti karşılıyor.

Çünkü çifti davet eden ve onlarla birlikte etkinliklere katılan başkan yardımcısı Marquez de özenle korunması gereken bir figür.

Bunlara ek olarak Meghan ve Harry'nin kendi güvenlik görevlileri bulunduğu da konuşuluyor.

MERAKLILARIN GÖZÜ BU GEZİDE

Özetlemek gerekirse.. Meghan ile Harry'nin dört gün sürecek Kolombiya ziyareti kelimenin tam anlamıyla bir tür Hollywood gösterisine dönüşecek. Sussex Düşesi, yaptığı ziyaretlerin yanı sıra iddialı kıyafetleriyle de konuşulacak.

Gezi bittiğinde de perde arkasıyla ilgili söylentiler uzun süre bitmek bilmeyecek.

Meghan Markle, katıldığı panelde Victoria Beckham imzalı monokrom bir kıyafet giydi. Görünümünü de bir çift açık ayakkabıyla tamamladı. Bu arada gezinin ilk gününde Meghan Markle, eski bir Hollywood yıldızı olmanın da avantajıyla kocası Prens Harry'yi de gölgede bıraktı. Bu durum, sosyal medyada çiftin gezisini an be an izleyenler tarafından "Harry, yardımcı oyuncu gibi kaldı" benzeri cümlelerle yorumlandı.





Bir günde üç farklı kıyafet giyen Markle, eşi Harry ile Kolombiya'ya ulaştığında üzerinde hayranlarının tam not verdiği bu lacivert giysi vardı.





Markle, dün giydiği bu elbiseni farklı bir rengini bir süre önce çıktıkları Namibya gezisinde giymişti.





Çift, Kolombiya Başkan Yardımcısı Marquez'in davetlisi olarak Kolombiya'da bulunuyor.