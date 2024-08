Helikopter pilotunu bile yiyecek almaya gönderiyordu... Meghan'a çalışan dayanmıyor... En yetkili eleman üç ayda pes etti

Haberin Devamı

Meghan Markle, Harry ile evlendiği ilk dönemde çiftin yanında çalışanların kısa zaman aralıklarıyla görevlerinden ayrılması uzun süre basının gündeminde kalmıştı. Epeydir bu konuda bir ses çıkmıyordu çiftten.

Fakat son gelişmeye göre Meghan ve Harry ile çalışan ekibin başında yer alan personel müdürü istifa etti. Josh Kettler adlı çalışanın işine sadece üç ay önce başlamış olması da olayın en çarpıcı ayrıntısı.





SADECE ÜÇ AY ÇALIŞTI

Belirtilenlere göre Kettler, Sussex Dükü ve Sussex Düşesi ile birlikte çalışmaya mayıs ayında yani çiftin Namibya gezisinden sadece üç ay önce başlamıştı.

Josh Kettler, Invictus Oyunları'nın onuncu yılı nedeniyle Londra'ya yaptığı gezide de Harry'nin yanında yer almıştı.

People dergisinin haberine göre Josh Kettler'ın görevinden ayrılması Sussex çiftiyle birlikte alınan ortak bir karar.

Josh Kettler, Santa Barbara'da yerleşik deneyimli bir halkla ilişkiler uzmanı olarak tanınıyor. Meghan ve Harry ile çalışmaya başlamadan önce ise bir iletişim platformunda görevliydi.

'HEPSİ İŞİNDE USTA OLAN ÇALIŞANLARDI'

Kettler'ın istifası, çiftin yakın zamanda çıkmayı planladığı Kolombiya ziyareti öncesinde gerçekleşti.



Meghan ile Harry, Kolombiya Başkan Yardımcısı Francia Marquez'in davetlisi olarak bu ülkeye gidecekler.

Bu arada bu haberin ardından Harry ve Meghan'ın eski bir çalışanı da İngiliz Daily Mail gazetesine çarpıcı bir iddiada bulundu.

İsmini vermeyen bu çalışanın söylediğine göre "Harry ve MEghan'la halihazırda çalışanlar zaten oradan ayrılmak istiyordu. Daha önce çiftle çalışmış olanlar da kendilerine bir şans daha verilse bile Sussex çiftiyle tekrar çalışmayı akıllarından bile geçirmiyordu.

Onun anlattığına göre söz konusu çalışanlar öyle rastgele sokaktan bulunan kişiler değildi. Hepsi alanlarında usta ve deneyimli çalışanlardı.

İKİ DADI KAÇIP GİTMİŞTİ

Bu arada Josh Kettler, Meghan ile Harry'nin işinden ayrılan tek çalışanı değil.

Çift, Londra'dan ayrılmadan önce yanlarında çalışan birçok kişi iddialara göre kelimenin tam anlamıyla arkalarına bakmadan kaçmıştı. O zamanlar küçücük bir bebek olan oğulları Archie'ye bakması için işe başlayan iki dadı da bunlar arasında.

Bu konudaki iddia Prens Harry ve Meghan Markle hakkında yayınlanan Finding Freedom adlı kitabı Carolyn Durand ile birlikte kaleme alan Omid Scobie tarafından ortaya atılmıştı.

A Very Royal Baby: From Cradle to Crown adlı belgesele konuk olan Omid Scobie, Archie dünyaya geldikten sonra Harry ile Meghan'ın dadı konusundaki yaklaşımlarını anlattı.

Scobie'ye göre Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra 2019 yılında uyku alışkanlıklarını düzenlemek için bir dadıyla çalışmaya karar verdi. Ne var ki bu dadının evdeki çalışma hayatı çok kısa sürdü.

Omid Scobie "Yasal nedenlerle bir başkasının iş yaşamıyla ilgili ayrıntıları veremem, ama dadının işe başlamasından iki gece sonra evde bir olay yaşandı ve dadı da gece yarısından sonra evden ayrıldı" diye konuştu. Bazı yayın organlarında dadıyı Markle'ın kovduğu öne sürüldü.

İKİNCİ DADI DA KISA SÜREDE EVDEN AYRILDI

Kraliyet yorumcusu Emily Andrews, Prens Harry ile Meghan Markle'ın daha sonra gece çalışacak başka bir dadıyla anlaştıklarını ama onun da evde uzun süre çalışmadığını anlattı.

Harry ile Meghan daha sonra sadece gündüz saatlerinde Archie'nin bakımını üstlenecek bir dadıyı denemeye karar verdi.

Finding Freedom adlı kitapta yazılanlara göre Harry, ağabeyi Wililam gibi evinin gece- gündüz çalışanlarla dolu olmasını istemedi.

Yine kitaba göre Harry ve Meghan, geceleri uyumaya gittiklerinde evde sadece kendilerinin ve küçük Archie'nin bulunmasını istedi.

Meghan Markle ile birlikte çalışan özel asistanı Melissa Touabti, bir başka sekreteri Samantha Cohen arka arkaya istifa etmişti. Daha sonra Markle'ın bir başka çalışanı Amy Pickerill ile adı açıklanmayan bir güvenlik görevlisi de işi bırakmıştı.

Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok çalışanının işi bırakması ise Meghan Markle'ın kaprislerine ve baskın kişiliğine bağlanmıştı.

HELİKOPTER PİLOTUNU YİYECEK ALMAYA GÖNDERDİ... O DA İSTİFA ETTİ

Yine aynı yıl çiftle birlikte çalışan helikopter pilotunun da Markle'ın isteklerine dayanamayıp istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Radar adlı internet sitesinin haberine göre Markle ve Prens Harry için çalışan emektar helikopter pilotu, Düşes'in isteklerinden usanıp istifa etti.

Sitede yer alan habere göre çift için çalışan helikopter pilotu, Prens Harry tarafından sık sık o dönemde hamile olan karısının canının istediği atıştırmalık yiyecekleri almak için çeşitli yerlere gönderiliyordu.

Bir tür "7- 24 hizmet veren uçan yiyecek servisine" dönüştüğünü ileri süren pilot da çareyi istifa etmekte buldu.