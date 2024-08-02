Eltisinin evini görünce şaşkına dönmüş: Bana iki yatak odalı kulübe, ona saray yavrusu

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İşin ilginci bu durum ailenin sosyal statüsüne göre de hiç değişmez. Yani çok zengin, çok ünlü ailelerin gelinleri arasında da bu türden rekabetler olur.

Üstelik kamuoyunun gözü önündeki aileler söz konusu olduğunda bu çekişme "dışarıdan da" tetiklenir... Bir başka deyişle 'yangına körükle gitme' durumu yaşanır.

BUCKINGHAM'IN İKİ ELTİSİ ARASINDA DA REKABET VAR

Tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle örneğinde olduğu gibi...

Ülkenin gelecekteki kralı Prens William'ın karısı Kate ile kardeşi Prens Harry'nin karısı Meghan, yıllardır her açıdan birbirleriyle kıyaslanıyorlar...

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Fiziksel görünümlerinden giyim kuşamlarına, saç renklerinden toplum içindeki tavırlarına ve duruşlarına kadar...

İddialara bakılırsa bu durumun başlangıç noktası da epey ilginç.

Aslında Prens Harry'nin geçen yılın başında piyasaya çıkan Spare (Yedek) adlı kitabında da değindiği bu durumu yazar Robert Jobson da kendi kitabında bir kez daha gündeme getirdi.

KATE İLE WILLIAM DAHA BÜYÜK BİR EVDE YAŞIYORDU

Jobson'ın Catherine: The Princess of Wales (Catherine: Galler Prensesi) adlı kitabında değindiği bu ayrıntıya göre iki aile arasındaki gerilimin başlangıcı yaşadıkları evler.

Onun satırlara döktüğüne göre Kate ile William'ın yaşadığı evi gördükten sonra Meghan, Harry'nin de ailenin maddi kaynaklarından daha fazla yararlanması gerektiğini düşünmeye başladı.

Şimdi bu noktada iki çiftin Londra'da yaşadığı evleri bir hatırlayalım... Kate ile William'ın aslında kırsalda da evleri var. Çift, bir süredir de Norfolk'taki Anmer Hall'da yaşıyor.

Ama Meghan Markle aileye katıldığı sırada Kensington Sarayı'ndaki dairelerinde oturuyorlardı. Eskiden Prenses Margaret'in yaşadığı bu daire, gayet geniş ve içi de gayet lüks bir şekilde dekore edilmiş durumda.

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Harry ile nişanlandıktan sonra ise Meghan Markle onun yine Kensington Sarayı kompleksinde bulunan küçük evine taşındı. Bu ev ise William'ın eviyle kıyaslandığında gayet mütevazıydı.

Harry'nin yaşadığı konut iki yatak odalı ve iki banyoluydu. Kate ile William'ın yaşadığı daireyle kıyaslandığında ise kelimenin tam anlamıyla bir kulübe gibi kalıyordu.

EVİ GÖRÜNCE MEGHAN ŞAŞKINA DÖNDÜ

İşte Robert Jobson'ın değindiği ayrıntı da bununla ilgili. Jobson'ın iddiasına göre Meghan bir gün nişanlısı Harry ile birlikte Kate ve William'ın evine bir şeyler içmek için uğradı.

İşte o sıra da iki kardeşin yaşadığı konutlar arasındaki fark karşısında şaşkına döndü.

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Jobson "Meghan'ın kıskandığını söylemek istemiyorum. Ama yine de William'ın evinin Harry'ninkine kıyasla ne kadar gösterişli ve lüks olduğunu görmek onun için sürpriz olmuştu. Belki de iki çift arasındaki gerilimin başlangıcı bu ayrıntıydı" diye yazdı.

İki kardeşin yaşadıkları evlerle ilgili bu ayrıntı daha önce Harry'nin kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitapta da gündeme gelmişti. Harry, orada da bu ev konusuna değinmişti.

MEGAN EVİN EŞYALARINI KREDİ KARTINA TAKSİTLE ALMIŞTI

Harry kitabında Kate ve Wililam ile ilişkilerine dair farklı ayrıntılara da yer erdi. Meghan ile Harry balayından döndükten sonra, Kate ile William onları Kensington Sarayı'ndaki dairelerine çaya davet etti.

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Plana göre iki kardeş ve eşleri çay içip bisküvi yiyecekti. O sırada Harry ile Meghan da yine Kensington Sarayı'ndaki kendi dairelerinde oturuyorlardı. Ama Harry'nin bekarlık evi tek başına yaşadığı için daha küçük ve sade döşenmişti,

Harry'nn yazdığına göre Kate ile William'ın evine gittiklerinde Meghan'ın ağzı açı kaldı. Bunun nedeni de çiftin yaşadığı dairenin dekorasyonuydu. Duvarlarda paha biçilmez sanat eserleri, kitaplar, pahalı mobilyalar... Hepsi birbirinden değerli ve pahalı onlarca ayrıntı.

Harry kitabında, evlendikten sonra Meghan ile yaşadıkları daireyi de anlattı. Dünyanın birçok ülkesinde uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen ünlü bir mağazadan alınan basit mobilyalar, Meg'in kredi kartıyla indirimden alınan kanepe gibi ayrıntılara değindi. Yani anlattığına göre kendi evleriyle ağabeyinin evi arasında dağlar kadar fark vardı.