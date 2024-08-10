Röportajı bitirdi, sinir krizi geçirdi... Artık birbirlerine katlanamıyorlar!

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Bu konuda ilk yaptıkları da aileden ayrıldıktan üç ay sonra ünlü Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'e röportaj vermek oldu.

El ele Winfrey'in sorularını yanıtlayan çift, bu arada İngiliz kraliyet ailesi hakkında da bomba gibi iddialarda bulundu.

O sırada hayatının son demlerini yaşayan Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere Charles ve William'ın da "damarına basan" bu açıklamalardan sonra ailede işler asla eskisi gibi yürümedi.

ABD'DE VERDİKLERİ İKİNCİ BÜYÜK RÖPORTAJ

Meghan Markle ile Prens Harry, geçen hafta da benzer bir şekilde ABD'de yayın yapan bir TV kanalına röportaj verdi.

Aslında iyi bir amaçları vardı. Oprah Winfrey röportajında "Oglum Archie'ye hamileyken intiharın eşiğine geldim" diyen Meghan Markle ile kocası Harry, benzer durumlar yaşayan çocuk ve gençlere, onların ailelerine yardım eli uzatmak için bir girişim başlatmıştı.

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İnglitere'de yaşadıkları dönemde hem basından hem de sosyal medyadan kendilerine yönelen ağır eleştirilere dayanamadıklarını ileri süren Meghan ile Harry, Parent Network adlı bir girişim başlattı.

Amaçları da aynı isimli internet sitesi üzerinden, sosyal medya zorbalığına uğrayan, bu yüzden hayata veda eden gençlerin ailelerine destek olmak.

İşte bu girişimi tanıtmak için de 4 Ağustos'ta CBS TV'ye bir röportaj verdi Meghan Markle ile Prens Harry.

KAMERA ARKASI EKİBE BAĞIRIP ÇAĞIRDI... SİNİRİNE HAKİM OLAMIYORDU

Meghan o sırada da kendi deneyimini anlattı. Hamile olduğu sırada canına kıyacak noktaya geldiğini ve İngiliz kraliyet ailesinden ihtiyacı olan desteği görmediğini ileri sürdü.

Fakat bu konudaki iddialara göre bu röportaj öncesinde de sonrasında da Markle çok gergindi. Hatta röportaj öncesindeki gerginliği sonradan bir ruhsal çöküşe dönüştü.

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Deneyimli kraliyet yorumcusu Angela Levin, bu konuda verdiği bir röportajda "Oprah Winfrey'e verdikleri ilk büyük röportajın ardından bu ikinci deneyimdi Meghan ve Harry için. CBS kanalı için de usta bir televizyoncu olan Jane Pauley'in sorularını yanıtladılar" diye olup biteni hatırlattı.

Levin'in bir başka iddiası da o röportaj sırasında aslında tam tersini göstermeye çalışmalarına rağmen Harry ile Meghan birbirlerine katlanamaz halde oldukları yönündeydi.

Hatta Meghan o röportaj sırasında acısını da kamera arkası ekibinden çıkarmaya çalıştı.

'KONTROLÜ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR'

Röportaj öncesinde set çalışanlarına bağırıp çağıran Meghan Markle, sohbet başlamadan önce gayet sinirliydi.

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Röportaj sırasında Jane Pauley, Meghan Markle'a zaten daha önce de kendisinin anlattığı intihar düşüncelerine dair bir soru sordu.

Meghan o sırada "Bu soruyu beklemiyordum" dedi. Angela Levin'in ileri sürdüğüne göre Markle bu sorudan gerçekten de rahatsız oldu.

Angela Levin'in iddiasına göre röportaj bittikten sonra da Markle hala sinir içindeydi.

Bu konuyu şöyle yorumladı Levin: "Röportajın ardından Meghan Markle herkese bağırıp çağırdı. Kendisine sorulan sorulardan hiç memnun değildi. Bunu Meghan'a yapmamalısınız. Çünkü her şeyin kontrolünün kendisinde olmasını ister."

HARRY'NİN KONUŞMASINA BİLE ZOR KATLANDI

Levin'in bir başka iddiası da aslında Meghan'ın, kocası Harry'nin konuşmasına bile zor katlandığı.

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Bu konuda şu yorumu yaptı Levin: "Harry'nin konuşmasına katlanamıyordu. O konuşurken Harry'ye yüzünde korkunç bir ifadeyle baktı. Çünkü Harry'nin konuşmasını istemiyordu."

Deneyimli kraliyet uzmanı Levin'in iddiaları bununla da sınırlı kalmadı.

Prens Harry'nin o anlarda tamamen kaybolmuş durumda olduğunu belirterek " Sanırım çok çok kötü bir durumdaydı o anda. Artık Harry ile Meghan birbirlerine dayanamıyorlar" diye sürdürdü sözlerini.

BASIN VE SOSYAL MEDYA ZORBALIĞINDAN KAÇTILAR

Konuyu takip edenlerin iyi hatırlayacağı gibi Sussex çifti, Londra'dan ayrılırken basının ve sosyal medyada kendilerine özellikle de Meghan'a yönelen zorbalığın da bu kararın ardındaki nedenlerden biri olduğunu ileri sürmüştü.

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Hatta Harry, annesi Diana'nın ölümünün de basın zorbalığından kaynaklandığını savunup "Karımın da annemle aynı kaderi paylaşmasını istemiyorum" demişti.

İşte Sussex çifti, bu konu üzerine odaklanmaya devam ediyor son dönemde de.

YENİ BİR PROJE BAŞLATTILAR

Meghan Markle ile Prens Harry, sosyal medyada uğradıkları zorbalık yüzünden hayatlarına kendi elleriyle son veren çocukların aileleriyle dayanışma için yeni bir oluşum geliştirdi.

The Parents Network adlı bu oluşumun tanıtımı için de ilk röportajını CBS'ten Jane Pauley'e verdi. Tabii ki o sırada yanında Prens Harry de vardı. Meghan Markle, o röportaj sırasında Winfrey röportajında konuştuğu 'intihar' konusuna bir kez daha değindi.

Markle, CBS'e verdiği demeçte "Acı veya travmaya katlandığınızda, iyileşme sürecinin bir parçası, kesinlikle benim için, bunu açıkça dile getirmekti" dedi. Bu proje kapsamında başkalarının sessizce acı çekmesini engellemeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Meghan Markle "Başka birinin benim hissettiğim gibi hissetmesini, bu tür planlar yapmasını istemem dedi." Markle, bu türden kendi canına kıyma düşüncesine kapılan insanlara kimi zaman çevrelerinin inanmadığını ve bunun da dayanılması güç bir durum olduğunu vurguladı.

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AYNI DURUMDAKİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYOR

Markle, bu proje kapsamında yaşadıklarını anlatarak başkalarına yardım arama konusunda ilham vermek istediğini ifade etti.

Aynı zamanda bu türden zor zamanlar geçirenlerin yakın çevresinin de onlara destek konusunda farkındalık yaratma Markle'ın sözcüsü olduğu projenin amaçlarından.

Meghan Markle "Benim sesim bir kişiyi bile kurtaracak olsa bütün bu çabaya değer" diyerek sözlerini tamamladı.

'HAYATTA OLMAK İSTEMİYORDUM'

Markle, röportajda Archie'ye hamile olduğu sırada kapıldığı intihar etme istediğine de değindi. O dönemi "Artık hayatta olmak istemiyordum" diye anlattı.

Eski bir dizi oyuncusu olan Amerikalı Markle, özellikle basının üzerinde yarattığı baskıdan çok bunaldığını saklamadı.

Söylediğine göre başlangıçta içinde bulunduğu durumu kocası Harry'ye bile itiraf edemedi. Bu konuda zorlandı. Ama sonra hissettiklerini ona anlatınca rahatladı. Markle "Harry beni sadece kucakladı" diye anlattı o süreci.

Yaşadığı duygusal çöküşü İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyeleriyle de konuştu sonra Meghan Markle. Ama ileri sürdüğüne göre onlardan istediği yardımı ve desteği göremedi.

BÜTÜN ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYANIN ZARARLI ETKİLERİNDEN KURTARMAK İSTİYORLAR

Meghan Markle ile Prens Harry, şimdi, 5 yaşındaki Archie ve 3 yaşındaki Lilibet ile birlikte ABD'de yaşıyor.

Bu projeyle amaçları da başta kendi çocukları olmak üzere bütün çocukların ve gençlerin sosyal medya zorbalığının zararlı etkilerinden kurtarılması.

Bu tür nedenlerle ruh sağlığı bozulan hatta hayata veda eden küçük çocukların ailelerine de bu konuda destek olmak çiftin hedefleri arasında.