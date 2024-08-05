Meghan o günleri hiç unutmamış: Hamileydim, derdimi kocama bile söyleyemedim!

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Buna hamileyken kapıldığı, kendi canına kıyma isteği de dahil!

Meghan Markle, Harry ile birlikte Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda ilk bebekleri Archie'ye hamileyken intihar fikrine kapıldığını, ancak aileden kimsenin kendisine yardım elini uzatmadığını bile ileri sürdü.

BASIN VE SOSYAL MEDYA ZORBALIĞINDAN KAÇTILAR

Konuyu takip edenlerin iyi hatırlayacağı gibi Sussex çifti, Londra'dan ayrılırken basının ve sosyal medyada kendilerine özellikle de Meghan'a yönelen zorbalığın da bu kararın ardındaki nedenlerden biri olduğunu ileri sürmüştü.

Hatta Harry, annesi Diana'nın ölümünün de basın zorbalığından kaynaklandığını savunup "Karımın da annemle aynı kaderi paylaşmasını istemiyorum" demişti.

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İşte Sussex çifti, bu konu üzerine odaklanmaya devam ediyor son dönemde de.

YENİ BİR PROJEYE DAHİL OLDULAR

Meghan Markle ile Prens Harry, sosyal medyada uğradıkları zorbalık yüzünden hayatlarına kendi elleriyle son veren çocukların aileleriyle dayanışma için yeni bir oluşum geliştirdi.

The Parents Network adlı bu oluşumun tanıtımı için de ilk röportajını CBS'ten Jane Pauley'e verdi. Tabii ki o sırada yanında Prens Harry de vardı. Meghan Markle, o röportaj sırasında Winfrey röportajında konuştuğu 'intihar' konusuna bir kez daha değindi.

Markle, CBS'e verdiği demeçte "Acı veya travmaya katlandığınızda, iyileşme sürecinin bir parçası, kesinlikle benim için, bunu açıkça dile getirmekti" dedi. Bu proje kapsamında başkalarının sessizce acı çekmesini engellemeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

Meghan Markle "Başka birinin benim hissettiğim gibi hissetmesini, bu tür planlar yapmasını istemem dedi." Markle, bu türden kendi canına kıyma düşüncesine kapılan insanlara kimi zaman çevrelerinin inanmadığını ve bunun da dayanılması güç bir durum olduğunu vurguladı.

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AYNI DURUMDAKİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYOR

Markle, bu proje kapsamında yaşadıklarını anlatarak başkalarına yardım arama konusunda ilham vermek istediğini ifade etti. Aynı zamanda bu türden zor zamanlar geçirenlerin yakın çevresinin de onlara destek konusunda farkındalık yaratma Markle'ın sözcüsü olduğu projenin amaçlarından.

Meghan Markle "Benim sesim bir kişiyi bile kurtaracak olsa bütün bu çabaya değer" diyerek sözlerini tamamladı.

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Markle, röportajda Archie'ye hamile olduğu sırada kapıldığı intihar etme istediğine de değindi. O dönemi "Artık hayatta olmak istemiyordum" diye anlattı.

Eski bir dizi oyuncusu olan Amerikalı Markle, özellikle basının üzerinde yarattığı baskıdan çok bunaldığını saklamadı.

Söylediğine göre başlangıçta içinde bulunduğu durumu kocası Harry'ye bile itiraf edemedi. Bu konuda zorlandı. Ama sonra hissettiklerini ona anlatınca rahatladı. Markle "Harry beni sadece kucakladı" diye anlattı o süreci.

Yaşadığı duygusal çöküşü İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyeleriyle de konuştu sonra Meghan Markle. Ama ileri sürdüğüne göre onlardan istediği yardımı ve desteği göremedi.

BÜTÜN ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYANIN ZARARLI ETKİLERİNDEN KURTARMAK İSTİYORLAR

Meghan Markle ile Prens Harry, şimdi, 5 yaşındaki Archie ve 3 yaşındaki Lilibet ile birlikte ABD'de yaşıyor. Bu projeyle amaçları da başta kendi çocukları olmak üzere bütün çocukların ve gençlerin sosyal medya zorbalığının zararlı etkilerinden kurtarılması.

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Bu tür nedenlerle ruh sağlığı bozulan hatta hayata veda eden küçük çocukların ailelerine de bu konuda destek olmak çiftin hedefleri arasında.