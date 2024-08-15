Ünlü oyuncu ilk kez dede oldu... Torununu kucağına alır almaz gözyaşlarına boğuldu

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Aradan yıllar geçse de ünlü oyuncu o diziyle ve konuşan arabasıyla hafızalara kazındı. Bir ara hayatında çalkantılı bir dönem yaşayan o ünlü oyuncu geçen yıl kayınpeder oldu. Şimdi de dede!

Üstelik ilk torununu kucağına aldığında da kendini tutamayıp gözyaşlarına boğuldu.

BİR DÖNEMİN EN ÜNLÜ DİZİ YILDIZIYDI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu, ülkemizde Kara Şimşek adıyla yayınlanan Knight Rider'ın yanı sıra Sahil Güvenlik (Baywatch) ile şöhrete kavuşan David Hasselhoff.

Geçen yılın mart ayında iki kızından biri olan Taylor Ann'i yine gözyaşları içinde damadına teslim edip evlendiren Hasselhoff 72 yaşında ilk torununa kavuştu.

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California'daki Ethereal Gardens'ta Madison Fiore ile evlenen kızı Taylor Ann, bir kız bebek dünyaya getirdi. Hasselhoff'un büyük kızı olan 34 yaşındaki Taylor Ann ile kocası Madison, kızlarına Paris adını verdi.

Çiçeği burnunda anne ve baba mutlu haberi bir dizi sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. O mutlu anlarda Taylor Ann'in babası ünlü oyuncu David Hasselhoff ile eski karısı Pamela Bach da yalnız bırakmadı.

'GÖZYAŞLARI İÇİNDE BİR BÜYÜKBABA'

David Hasselhoff ise ilk torunu Paris'i kucağına alır almaz bir yandan sevgi dolu gözlerle ona bakarken bir yandan da sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü oyuncu, kendi sosyal medya sayfasında da pembe battaniyeler içindeki torunuyla tanıştığı an çekilen bir fotoğrafını "Ağlayan bir büyükbaba. O harika! Çok şanslıyım" mesajı eşliğinde paylaştı.

Hasselhoff, kızı Taylor Ann ile kocası Madison Fiore'nin düğünlerinde yaşadığı mutluluğu da sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

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'BABAMI GÖRDÜĞÜMDE AĞLAMAYA BAŞLADIM'

Hasselhoff'un evladının mürüvvetini gördüğü anlar da hem sosyal medyaya yansımış hem de çok konuşulmuştu.

Düğünde David Hasselhoff ile kızı Taylor Ann arasında duygusal anlar da yaşandı. Gelin Taylor Ann törende, yaşadığı duygu yoğunluğundan gözyaşlarını tutamadı.

Genç kadın bu konuda People dergisine şunları söyledi: "Sanırım ağlamamın nedeni babamı gördüğüm andı. Çünkü o benim hayatımın en büyük ışığı. Ayrıca çok destekleyici ve son derece sevgi dolu. Babamın, benim iyiliğimi ve mutluluğumu istediğini biliyorum."

Taylor Ann, gelinliğini giyip babasıyla kol kola yürümeye başlamadan önce daha sakin olduğunu sözlerine ekledi.

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Ama söylediğine göre babasını gördüğü anda kelimenin tam anlamıyla kendine hakim olamaz bir şekilde gözyaşlarına boğuldu. "Babam benim adıma çok mutluydu ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Benim için onunla yan yana yürümek büyük bir onurdu. Babamın, benim hayatımın açılan yeni sayfası için ne kadar mutlu olduğunu görmek de gurur duymamı sağladı."

GELİN İLE DAMAT TÖREN BOYUNCA SARILIP MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Hasselhoff'un büyük kızı Taylor Ann, oyuncunun; Pamela Bach ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Bu evlilikten Hayley adında bir kızı daha bulunuyor.

Taylor Ann Hasselhoff ile Madison Fiore, birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte olma" sözü verdikten yani resmen evlendikten sonra ilk danslarını Can't Helping Falling In Love With You (Sana Aşık Olmadan Duramıyorum) adlı şarkıyla yaptı.

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Gelin ve damat, gecenin ilerleyen bölümlerinde sık sık birbirlerine sarılıp mutluluk gözyaşları döktü. Yeni evli çift, balayı için Costa Rica'yı tercih etti.

BİR FLÖRT UYGULAMASINDA TANIŞTILAR

Taylor Ann ve Madison, internetteki bir tanışma sitesinde birbirlerini buldular. Tanıştıktan sonra aralarında bir aşk doğdu.

Çift, 2021 yılında nişanlandı. Taylor Ann o dönemde "Eğer birisi bana bir flört uygulamasında gelecekteki nişanlımla tanışacağımı söyleseydi inanmazdım. Madison, sen benim en iyi arkadaşım ve ruh eşimsin. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum" diye yazmıştı sosyal medya sayfasına.

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Madison Fiore de buna "Sen benim ışığımsın ve şimdi de nişanlımsın. Bunu yaptık bebeğim. Seni seviyorum" diye yanıt vermişti.

İlk kez büyükbaba olan David Hasselhoff'u özellikle belli bir yaş kuşağındakiler çok iyi hatırlar. Ama onu bilmeyenler için kısaca bir tanıtalım.

Büyük büyük annelerinden biri Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Yedi yaşındayken Peter Pan adlı oyunca sahneye çıktı. O dönemde bir Broadway yıldızı olmayı hayal ediyordu,

Bunun yanı sıra öğrencilik yıllarında okulunun voleybol takımında da yer aldı. Sonra yine bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan The Young and The Restless adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Bu yapımdaki serüveni 1975 ile 1982 yılları arasında devam etti.

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Ardından birçok izleyicinin hafızalarına kazındığı Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadı. Bu serüveni de 1982 ile 86 yılları arasında sürdü.

Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti. Bu arada yeri gelmişken Hasselhoff'un "TV'de en çok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatalım.

David Hasselhoff, bir dönem kötü alışkanlıklarıyla gündeme geliyordu. Bir keresinde Los Angeles Havaalanı'nda ne yaptığını bitmez bir halde yerde otururken objektiflere takıldı. Fakat sonradan hayatını ve kendini toparladı.

İKİ EVLİLİK YAPTI

Hasselhoff, ilk evliliğini 1984 ile 1989 arasında Catherine Hickland ile yaptı. Ardından iki kızının annesi Pamela Bach (yukarıda) ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasında sürdü. 2018 yılından bu yara da Hayley Roberts ile birlikte.