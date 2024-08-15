Yıllardır ne kocası ne sevgilisi var... Şimdi kızı da evden gidiyor... Artık tek kişilik yemek pişirecek!

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Ama hem ebeveynin hem de çocuğun hayatında yeni açılan bu sayfanın ilk satırları hiç de öyle sanıldığı kadar kolay yazılmaz...

Tıpkı kendi elleriyle büyüttüğü, yıllardır aynı evi ve hayatı paylaştığı kızını üniversite için evden göndermeye hazırlanan oyuncu Katie Holmes gibi!

ONU BU YAŞINA ANNESİ GETİRDİ

Rol aldığı Dawson's Creek adlı yapımla gencecik yaşında şöhret olan Katie Holmes, Tom Cruise ile çok konuşulan bir evlilik yaptı. Altı yılın sonunda da çift boşandı.

Her ne kadar Holmes bu konuda tek kelime etmese de eski çift, bir türlü bitmek bilmeyen söylentilerin merkezinde kaldı uzun süre.

Sonuç olarak karısından boşanan Tom Cruise, bu evlilikten dünyaya gelen tek biyolojik kızı Suri ile hiç ilgilenmedi. Belli bir maddi destekte bulundu elbette ama Suri'yi annesi Katie ile onun ailesi büyütüp 18 yaşına getirdi.

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Son dönemde babasının soyadı olan Cruise'u kullanmak istemediği konuşulan Suri, geçen nisan ayında 18 yaşına girdi. Liseyi bitiren Suri'nin bir gençlik aşkı olduğu da ortaya çıktı.

Artık lise diplomasını eline alan Suri'nin önünde yeni bir hayat uzanıyor.

ABD magazin basınına yansıyan iddialara göre 18 yaşına kadar annesi Katie Holmes ile birlikte New York'ta yaşayan Suri, öğreniminin bundan sonraki kısmını ise Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde sürdürecek.

Bir başka deyişle artık annesiyle yaşadığı evden ayrılıp kendine yeni bir hayat kurmanın ilk adımını atacak.

İşte bu nedenle Katie Holmes, duygusal anlamda karmaşık hissettiği bir dönemden geçiyor. Bir süredir hayatında romantik bir ilişki de olmayan Holmes, yanında kızı olmadan yalnız başına yaşamayı öğrenecek.

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'ONU ELBETTE ÖZLEYECEĞİM... KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

45 yaşındaki Katie Holmes, Town& Country dergisine verdiği röportajda Suri, yüksek öğrenim için evden gittikten sonra kendini oyalamak için yaratıcı faaliyetlere yöneleceğini söyledi.

Kızıyla gurur duyduğunu belirten Katie Holmes, onun yokluğunda kitap kulüplerine, resim ve dans kurslarına katılarak kendini oyalayacağını belirtti.

Bir yandan kızı Suri büyüdüğü için mutlu olan diğer yandan da ondan ayrılacak olmanın hüznünü yaşayan Holmes, röportajda "Elbette ona yakın olmayı özleyeceğim. Ama onunla gurur duyuyorum ve mutluyum" diye konuştu.

Sözün bu noktasında kendi üniversite deneyimini hatırladığını belirtti Holmes.

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Columbia Üniversitesi'nde okumak için evden ayrılmanın kendisi için dönüştürücü bir deneyim olduğunu vurguladı. Aynısını kızı için dilediğini de gizlemedi.

"O yaşta, yeni bir başlangıcın eşiğinde olduğum zamanı hatırlıyorum" dedi Katie Holmes. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendini tanımak çok heyecan verici ve ben o dönemi çok sevdim. Bu yüzden bu konuyu böyle düşünmek beni mutlu ediyor."

GİDECEĞİ OKULU KENDİSİ ELE VERDİ

Suri Cruise, annesi ve babası boşandıktan sonra bu yaşına kadar Katie Holmes ile birlikte yaşadı. Holmes, her ne kadar kızının özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutmakta kararlı olsa da Suri, kimi zaman sosyal medya sayfasından bu konuda ipuçları verdi.

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Annesi Katie Holmes, resmen açıklamasa da Suri Cruise bu paylaşımlarından birinde Carnegie Mellon Üniversitesi'nin adının yazılı olduğu bir sweatshirt ile çekilen pozunu paylaştı.

Bu şekilde de hangi okulda öğrenimini sürdüreceği ortaya çıkmış oldu.

Okulun programına göre de Suri'nin önümüzdeki haftalarda bavullarını toplayıp evden ayrılması gerekiyor.

BABASI ONU HAYATINDA HİÇ İSTEMEDİ

Suri'nin annesi Katie Holmes ile babası Tom Cruise, 2006 yılında evlendi. Altı yıl sonra da boşandılar. O zamandan beri de Suri'nin hayatında babası hiç yer almadı.

Eksi eşi Nicole Kidman ile evliliğinden iki evlatlık çocuğu olan Cruise, onlarla ne kadar yakınsa Suri'ye de o kadar uzak kaldı. Hala da bu durum değişmiş değil.

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Bu yaşına kadar babasız bir şekilde annesi Katie Holmes ve onun ailesi tarafından büyütülen Suri ise artık 18 yaşında bir genç kız.

Çok küçük yaşlarında yetişkinlere özgü giysiler giyen, bu yüzden hem eleştirilen hem de daha 10 yaşına bile gelmemişken stil ikonu ilan edilen Suri Cruise, artık kendi yaşındaki genç kızlardan farksız bir görünüm sergiliyor.

DAHA DÜNYAYA GELMEDEN İLGİ ODAĞI OLDU

Tom Cruise ile 45 yaşındaki eski eşi Katie Holmes'un tek çocuğu Suri'nin hayatı daha dünyaya gelmeden merak konusu oldu.

Tabii bu durumda anne ve babasının şöhretinin etkisi büyüktü. Ama başka ayrıntılar da vardı Suri ile ilgili. Bunlar da büyüdükçe ortaya çıktı.

Anne ve babasının düğününe tanıklık etmesi, bir Hollywood çifti için çok şaşılacak bir durum değil.

Çünkü birçok ünlü çift, bebekleri dünyaya geldikten sonra evleniyor. Fakat o düğünde henüz 7 aylık olan Suri'nin yaşadıkları ile ilgili iddialar bir dönem çok konuşuldu

Tıpkı Cruise gibi Scientology tarikatının üyelerinden olan oyuncu Leah Remini de İtalya'da bir şatoda gerçekleşen o düğüne davetliydi.

Sonradan ayrıldığı Scientology'nin perde arkasını anlattığı Surviving Hollywood and Scientology adlı kitabında Cruise ile Holmes'un düğün törenine dair çarpıcı iddialarda bulundu Remini.

YEDİ AYLIKTI, BANYODA AĞLAYIP DURDU AMA KİMSE İLGİLENMEDİ

Buna göre anne ve babası evlenirken, beyaz giysileri içindeki Suri, banyoda dakikalarca ağladı. Ama onun gözyaşlarına ne Katie Holmes ne de Tom Cruise ilgi gösterdi. İkisi de gidip onunla ilgilenmedi, neden ağladığını anlamaya çalışmadı.

Remini o sırada olanları şöyle anlattı kitabında: "Cruise ve Holmes'un düğün yemeği sırasında kızları Suri banyoda yere yatmış ağlıyordu. Önce onunla kimse ilgilenmedi. Birkaç dakika sonra çocuğu kontrol etmeye gittiğimde aralarında Tom Cruise'un kız kardeşi, asistanı ve bir başka kadın öylece durmuş ona bakıyordu. Bebeği kucaklarına alıp ona biraz süt vermeleri için kadınları ikna ettim."

ULTRASON CİHAZI ALMIŞTI AMA BOŞANMADAN SONRA YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Kızı daha dünyaya gelmeden onu annesinin karnında izlemek için ultrason cihazı aldığı öne sürülen Tom Cruise ise 2012 yılından sonra yani Holmes'tan boşandıktan sonra bir daha kızıyla birlikte görüntülenmedi.

Kendisi, tersini iddia etse de yani işlerinden arta kalan zamanlarında Suri ile görüştüğünü ileri sürse de bunu kanıtlayacak hiç bir görüntü ortaya çıkmadı bugüne kadar.

İşte bundan iki yıl önce de bu konuya dair başka bir iddia gündeme geldi. Bazı magazin sitelerinin iddiasına göre Suri babasının soyadını kullanmak istemiyordu. Bunun yerine annesinin Holmes soyadını almak istiylordu. Hatta yine ileri sürülenlere göre Tom Cruise da bunu kabul etti. Ama kızının 21 yaşına gelince bu kararı uygulaması şartını getirdi.

Hatta 2020 yılında bu iddialara yer veren basın organlarına konuşan kaynak, Tom Cruise'un, kızının kendi soyadını taşıyıp taşımamasını umursamadığını da söyledi.

KÜÇÜKKEN BİR STİL İKONUYDU, AMA HİÇ ARKADAŞI OLMADI

Suri Cruise, annesi ve özellikle de babasından dolayı basının gündeminde ilk sıralardan hiç düşmedi. 2006 yılında dünyaya gelen Suri, bebeklik yıllarında, giydiği pahalı ve iddialı kıyafetlerin yanı sıra hayatıyla ilgili ortaya atılan ayrıntılarla gündeme geliyordu.

Scientoolgy tarikatının önde gelenlerinden biri olan babası Tom Cruise'un inanışları gereği hiç arkadaşı olmadan büyüdüğü görüldü. O dönemde annesiyle birlikte parklarda yalnız başına oynarken sık sık objektiflere takıldı minik Suri.

Tom Cruise ile Katie Holmes'un 2006'da başlayan evliliği 2012'de bittikten sonra da babasının ona karşı ilgisizliğiyle gündeme geldi hep. Bunun nedeni olarak da Suri'nin, Scientology tarikatına üye olmaması gösteriliyordu.

Birkaç yıl önce bir internet sitesi, Tom Cruise'un, kızı Suri'yi görmeyi bu nedenle istemediği hatta onun "beyninin şeytanlar tarafından yıkandığını" düşündüğünü ileri sürdü.

Kendisi de geçmişte aynı tarikata üye olan ünlü oyuncu Leah Remini de bu görüşü destekleyip "biraz daha büyüdüğünde, Tom kızını da tarikata üye yapıp annesinden koparmayı planlıyor" iddiasında bulunmuştu

Hatta bu işi "Tom Cruise, kızının yeteri kadar arındığından emin oluncaya kadar onu görmeyecek" yorumunda bulunacak kadar ileri götürenler de oldu. Yine bu iddialara göre eğer Suri kendi istediği gibi tarikata üye olup onun kurallarına göre yaşamazsa Tom Cruise'un onu hayatı boyunca görmeyeceği de ileri sürülüyor.

MEZUNİYET TÖRENİNDE BABASININ SOYADINI KULLANMADI

Baba- kız bir başka iddia ile de gündeme gelmişti. Buna göre Tom Cruise, sırf kendisiyle aynı inanışları paylaşmadığı için Suri'yi kendi kızı olarak görmüyor.

Eski bir Scientolog olan Sam Domingo'nun anlattığına göre Cruise kızı Suri'yi sadece bir "varlık" olarak görüyor. İnancına göre de onunla bir başka hayatta yeniden karşılaşacak.

Bu arada Suri Cruise da liseden mezun olduğu diploma töreninde babasına karşı tavrını gözler önüne serdi. O törende Cruise soyadı yerine annesinin ikinci adı olan Noelle'i kullandı.