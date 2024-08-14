Sadece Ã§ocuk doÄŸursun diye onunla birlikte deÄŸil... Birbirlerini deli gibi seviyorlar

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Hollywood'un en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biriyle en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden birinin 8 yÄ±lda biten evliliÄŸinde olduÄŸu gibi...

Onlar yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan kavgasÄ±z gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼z boÅŸandÄ±lar. Sonra da kendi yollarÄ±na gittiler. Ama ardÄ±ndan gelen geliÅŸmeler o kadar da sessiz ve sakin olmadÄ±.

GÃ¼zel oyuncuyla eski kocasÄ± arasÄ±nda "Ã‡ocuk istedi, bunu ona veremeyeceÄŸim iÃ§in boÅŸandÄ±k", "HayÄ±r, bu doÄŸru deÄŸil. Bu konuyu iliÅŸkimizin baÅŸÄ±nda halletmiÅŸtik zaten" tarzÄ±nda uzaktan uzaÄŸa hafif Ã§aplÄ± bir sÃ¶z dÃ¼ellosu gerÃ§ekleÅŸti.

Ã–yle ya da bÃ¶yle ikisi de kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± baÅŸkalarÄ±na aÃ§tÄ± ve onlarla yeni hayatlar kurdu. Ama tabii bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan ortalÄ±k sÃ¼t liman sanÄ±yorsanÄ±z pek Ã¶yle deÄŸil.

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ARALARINDAKÄ° 'Ã‡OCUK' ATIÅžMASI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°Â

Sofia Vergara ile eski eÅŸi Joe Manganiello'nun boÅŸanmasÄ±nÄ±n kÄ±sa Ã¶zeti bÃ¶yle. Vergara bir sÃ¼redir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte.

Joe Manganiello da Caitlin O'Connor ile aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yaÅŸÄ±yor. BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ikisi de artÄ±k kendi hayatlarÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Ama buna raÄŸmen Vergara ile Manganiello "Ã§ocuk" odaklÄ± sÃ¶ylentilerden bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamÄ±yorlar... Gelin bir bakalÄ±m neler olduÄŸuna.

'Ã‡OCUK DOÄžURMAK Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BOÅžANDIK' DEMÄ°ÅžTÄ°

Â Vergara, kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan sonra El Pais'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda "Joe benden Ã§ocuk istedi. Ama 51 yaÅŸÄ±ndan sonra artÄ±k Ã§ocuk sahibi olmak deÄŸil, torun sevmek istiyorum. Benim zaten yetiÅŸkin bir oÄŸlum var. Bu yÃ¼zden boÅŸandÄ±k" dedi.

Uzun sÃ¼re de bu nedenle boÅŸandÄ±klarÄ±na inandÄ± herkes.

Fakat sessizliÄŸini hemen bozmayan 47 yaÅŸÄ±ndaki Manganieallo, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu "Herkes benim Ã§ocuk yÃ¼zÃ¼nden Sofia'ya baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± sanÄ±yor, durum bÃ¶yle yansÄ±tÄ±ldÄ±. Ama bu doÄŸru deÄŸil. Ã‡ocuk konusunu Sofia ile iliÅŸkimizin baÅŸÄ±nda konuÅŸmuÅŸtuk zaten" diye yanÄ±t verdi.

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YENÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° VAR AMA Ã‡OCUK KONUSU HALA BÄ°TMEDÄ°

Bu konunun bir tÃ¼rlÃ¼ kapanmamasÄ±nÄ±n nedeni de Manganiello'nun kendisinden birkaÃ§ yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k Sofia Vergara'dan boÅŸandÄ±ktan sonra bu kez 35 yaÅŸÄ±ndaki Caitlin O'Connor ile birlikte olmaya baÅŸlamasÄ±.

Daha iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde herkes "Caitlin doÄŸurganlÄ±k Ã§aÄŸÄ±nda. Joe'ya istediÄŸi Ã§ocuÄŸu hatta belki birkaÃ§ tanesini bile verebilir" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.

Bu yÃ¼zden sosyal medyada O'Connor'a saldÄ±ranlar bile oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu yoruma gÃ¶re Joe Manganiello sÄ±rf Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in genÃ§ oyuncu ve modelle birlikteydi.

Fakat Ã§ifte yakÄ±n kaynaklar durumun hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

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'ONLAR BÄ°RBÄ°RLERÄ°NE GERÃ‡EKTEN DELÄ° GÄ°BÄ° AÅžIK'

TMZ adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Manganiello, kendisinden genÃ§ sevgilisiyle sadece Ã§ocuk sahibi olmak iÃ§in birlikte deÄŸil.

Siteye konuÅŸan kaynaklara gÃ¶re Manganiello ile O'Connor arasÄ±nda inanÄ±lmaz ve kopmasÄ± Ã§ok zor bir baÄŸ var. Ä°kisi de birbirlerine sÄ±rÄ±lsÄ±klam aÅŸÄ±k.

Yine bu kaynaklara gÃ¶re Manganiello ile O'Connor Ã§ocuk sahibi olma konusunu Ã¶yle oturup konuÅŸmuÅŸ bile deÄŸiller.

Ama ikisi de elbette ortak bir Ã§ocuklarÄ± olmasÄ±nÄ± istiyor. Ãœstelik aÅŸÄ±klar, Ã§ocuk konusunu aralarÄ±nda bir gerilim nedeni haline getirmeyi de istemiyorlar.

Ã–zetle kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, sadece Ã§ocuk iÃ§in birlikte deÄŸiller. Birbirlerini sevdikleri ve mutlu olduklarÄ± iÃ§in bir aradalar.

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Ama bu arada bir Ã§ocuk sahibi olmak da ikisi iÃ§in bu iliÅŸkinin hediyesi olacak!

YEMÄ°N ETTÄ°M VE YEMÄ°NÄ°MÄ° TUTTUM'

Joe Manganiello Men's Journal'e verdiÄŸi rÃ¶portajda Sofia Vergara'nÄ±n Ã§ocuk yÃ¼zÃ¼nden boÅŸandÄ±klarÄ± yolundaki sÃ¶zlerini yalanladÄ±. Eski eÅŸiyle evliliklerinin bitme nedeninin Ã§ocuk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ama evlilik Ã¶ncesinde flÃ¶rt ettikleri dÃ¶nemde de bu konuda Vergara ile uzun uzun konuÅŸtuklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

"Sofia'ya eÄŸer artÄ±k anne olmak istemiyorsa bunun sorun olmayacaÄŸÄ±nÄ±, bunu anlayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim" diye konuÅŸtu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu.

Bir Ã§ocuk sahibi olamadÄ±klarÄ± iÃ§in Vergara'dan boÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ä±srarla vurgulayan Manganiello, zaten evliliÄŸin ilk bir buÃ§uk yÄ±lÄ±nda bu konuda giriÅŸimleri olduÄŸunu saklamadÄ±.

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"Ona eÄŸer bu konuda iÅŸler yolunda gitmezse bile onu terk etmeyeceÄŸim konusunda yemin ettim. Ve gerÃ§ekten de terk etmedim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

'SANKÄ° ORTA YAÅž BUNALIMINA GÄ°RMÄ°ÅžÄ°M GÄ°BÄ° YANSITILDIM'

Elbette bir gÃ¼n baba olmayÄ± istediÄŸini belirten Manganiello yine de Vergara ile evliliÄŸinin bitme nedeninin bu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± bir kez daha Ã§izdi.

ÃœnlÃ¼ oyuncu eski eÅŸi Vergara ile ayrÄ±lma nedenini "Ä°kimiz ayrÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in yollarÄ±mÄ±z ayrÄ±ldÄ±. Bazen bu oluyor" sÃ¶zleriyle aÃ§Ä±kladÄ±.

Bunlara ek olarak Vergara'nÄ±n 'Kocam benden genÃ§ti ve Ã§ocuÄŸu olmasÄ±nÄ± istiyordu. Bu yÃ¼zden evliliÄŸimiz bozuldu" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerinin de kendisinde bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizlemedi.

Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Manganiello: "Sanki bir orta yaÅŸ krizi yaÅŸÄ±yormuÅŸum gibi yansÄ±tÄ±ldÄ±. Dokuz yÄ±llÄ±k bir birlikteliÄŸin sonunda sanki, Sofia'nÄ±n bedeni iÃ§in saÄŸlÄ±ksÄ±z olan bir ÅŸeyi yapmasÄ±nÄ± istemiÅŸim, bu konuda Ã¼ltimatom vermiÅŸim ve bu olmayÄ±nca da gitmiÅŸim gibi resmedildim."

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AYRILIK KARARINI ORTAK BÄ°R AÃ‡IKLAMAYLA DUYURDULAR

Joe Manganiello ile Sofia Vergara, geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda evliliklerinin bittiÄŸini bir ortak aÃ§Ä±klamayla duyurdu.

Eski Ã§ift zor bir karar verdiklerini ancak artÄ±k evli olmasalar da birbirlerinin dostu olacaklarÄ±nÄ± ve birbirleri iÃ§in en iyiyi isteyeceklerini belirtti ortak aÃ§Ä±klamada.

Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerinden sadece iki gÃ¼n geÃ§miÅŸti ki Manganiello boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. Buna gerekÃ§e olarak da ÅŸiddetli geÃ§imsizlik gÃ¶sterildi.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello, bu yÄ±l da sessiz sedasÄ±z bir biÃ§imde resmen boÅŸandÄ±.

Manganiello, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Caitlin O'Connor ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. 52 yaÅŸÄ±ndaki Vergara da ortopedik cerrah Justin Saliman ile yeni bir beraberliÄŸe adÄ±m attÄ±.

Vergara bir sÃ¼redir ortopedik cerrah Justin Saliman ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor.Â

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