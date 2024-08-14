Skandaldan skandala koÅŸuyordu... Bir aÅŸk hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi...Åžimdi inanÄ±lmaz kocasÄ±yla birlikte oÄŸlunu bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor

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HayatÄ±nÄ± bir dÃ¼zene sokabilmek iÃ§in kaÃ§ kez rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belki kendisi bile unutmuÅŸtu.

BaÅŸta ailesi olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n hayranlarÄ± onun geleceÄŸinden, daha da Ã¶tesinde hayatÄ±ndan endiÅŸe ediyordu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ gittiÄŸi yolun sonu pek de iyi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bunun Ã§ok sayÄ±da Ã¶rneÄŸi de vardÄ±.

ESKÄ° HALÄ° Ã‡OKTAN GERÄ°DE KALDI

Sonra aniden ortadan kayboldu. Ne skandallarÄ± vardÄ± ortada ne de adÄ±. Bir dÃ¶nem uluslararasÄ± yardÄ±m faaliyetlerine olan katkÄ±sÄ±yla gÃ¼ndeme geldi.

Sonra yine bir sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Durdu, durdu...

Bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonra da evlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kimse bunun Ã§ok uzun sÃ¼receÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordu.

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Onun geÃ§miÅŸ yÄ±llarda sergilediÄŸi tavÄ±rlarÄ± hatÄ±rlayanlar, evliliÄŸe de fazla uzun bir Ã¶mÃ¼r biÃ§medi.

Ama bu kez yanÄ±ldÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sadece iki hafta Ã¶nce, kocasÄ±yla birlikte bir bebek beklediklerini duyurdu. Anne oluyordu! Ä°ÅŸte ÅŸimdi onun deli dolu yÄ±llarÄ±nÄ± hatÄ±rlayanlar, gerÃ§ekten de durulup oturduÄŸuna ikna oldu.

2000'LERÄ°N Ä°LK YARISINDA Ã‡OK HIZLI YAÅžADI

EÄŸer 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda magazin basÄ±nÄ±nÄ± dikkatle takip etmiÅŸseniz bu anlatÄ±lanÄ±n Lindsay Lohan'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu anladÄ±nÄ±z.

Hani ÅŸu kimi zaman kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± nedeniyle kendinden geÃ§miÅŸ olarak objektiflere takÄ±lan, bazen ardÄ± ardÄ±na iki adÄ±mÄ± bile atamayan, Britney Spears,Paris Hilton, Nicole Richie gibi "it girl" olarak anÄ±lan Lindsay Lohan.

Ã‡ocuk yaÅŸta elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hreti ve parayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ doÄŸru dÃ¼zgÃ¼n idare edemeyen o genÃ§ kÄ±z.

Ä°ÅŸte o Lindsay Lohan, ailesinin ve hayranlarÄ±nÄ±n o dÃ¶nemde korktuÄŸu gibi bu hÄ±zlÄ± hayatÄ±n kurbanÄ± olmadÄ±. 2022 yÄ±lÄ±nda Bader Shammas ile evlenen 38 yaÅŸÄ±ndaki Lohan, artÄ±k bambaÅŸka bir hayat yaÅŸÄ±yor.

ArtÄ±k onun iÃ§in hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi olmayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir zamanlarÄ±n deli dolu kÄ±zÄ± bundan bir yÄ±l Ã¶nce anne oldu. "Benim inanÄ±lmaz kocam" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Baader Shammas ile Luai adÄ±nÄ± verdikleri bir bebek sahibi oldular.

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'Ä°NANILMAZ' KOCASIYLA BÄ°RLÄ°KTE OÄžULLARINI BÃœYÃœTÃœYORLAR

Mutlu Ã§ift, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±yla birlikte artÄ±k Dubai'de yaÅŸÄ±yor. Evlendikten sonra uzun sÃ¼re memleketinden ve mesleÄŸinden ayrÄ± kalan Lindsay Lohan, bir sÃ¼redir yeni bir proje Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Bunun iÃ§in de aÅŸkÄ± uÄŸruna geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ABD'ye geri dÃ¶ndÃ¼.

Bir zamanlarÄ±n asi kÄ±zÄ± Lohan, ÅŸimdilerle Ã¶nemli rollerini Jamie Lee Curtis ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Freaky Friday filminin Ã§ekimleriyle meÅŸgul. Elbette onu kocasÄ± Bader Shammas da yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.

Lohan, hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§mÄ±ÅŸ olabilir ama onu Ã§ocukluÄŸundan beri yalnÄ±z bÄ±rakmayan paparazzi ordusu hala peÅŸinde.

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Kimi zaman sette kimi zaman da ailesiyle birlikte vakit geÃ§irirken objektiflere takÄ±lÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Ama tabii bu kez eskisi gibi yarattÄ±ÄŸÄ± skandallarla deÄŸil, kocasÄ± ve oÄŸluyla Ã§izdiÄŸi mutlu aile tablosu sayesinde.

Lohan, bir sÃ¼redir baÅŸrollerini Jamie Lee Curtis ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± filmin Ã§ekimleri nedeniyle ABD'de.Â

Lohan ve Shammas'Ä±n Luai adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ± geÃ§en yÄ±l temmuz ayÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.Â Â

'KOCAM OLMANA ÅžAÅžIRDIM'

Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evliliÄŸi hakkÄ±nda da sosyal medya Ã¼zerinden takipÃ§ilerini bilgilendirmiÅŸti. Kendi doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Shammas ile Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p ondan "kocam" diye sÃ¶z etmiÅŸti.

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Lohan, Shammas ile evlendiÄŸi iÃ§in kendini "dÃ¼nyanÄ±n en ÅŸanslÄ± kadÄ±nÄ±" hissettiÄŸini saklamadÄ±. SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±nda daha ilginÃ§ cÃ¼mleler de vardÄ±: "Kocam olmana ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. HayatÄ±m ve her ÅŸeyim. Her kadÄ±n bÃ¶yle hissetmeli" demiÅŸti.

BÃ¶ylece de sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde evlendiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ondan bir sene Ã¶nce de niÅŸan haberi vermiÅŸti. Fakat Lindsay Lohan'Ä±n eski hayatÄ±nÄ± bilenler ve onun daha Ã¶nce bir bir kez niÅŸanlanÄ±p olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayanlar onun gÃ¼n gelip evleneceÄŸine pek ihtimal vermemiÅŸti.

BODRUM'DA BALAYI YAPTI: Lindsay Lohan ile Bader Shammas balayÄ±nÄ± da Bodrum'da geçirmiÅŸti. Lohan orada çekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Çift, Dubai'de yaÅŸÄ±yor.





RUS PLAYBOY Ä°LE NÄ°ÅžANLANIP AYRILMIÅžTI: PLAJDA DARP EDÄ°LDÄ°

Bu Lindsay Lohan'Ä±n ikinci niÅŸanÄ±. Oyuncu, daha Ã¶nce de Rus milyarder Egor Tarabasov ile evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ ancak Ã§ift, 2016 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da olaylÄ± olmuÅŸtu. Lohan'Ä±n 'Playboy' olarak tanÄ±mlanan Tarabasov tarafÄ±ndan darp edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu olay, Ã§iftin tatil iÃ§in gittikleri Mykonos'ta gerÃ§ekleÅŸti.

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AyrÄ±lÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Lohan, The Sun gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda Igor Tarabasov'un kendisine yapabileceklerinden korktuÄŸunu ve hayatÄ±nÄ±n gÃ¼vende olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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SKANDALLARI BÄ°TMEK BÄ°LMEDÄ°

Lohan bir sÃ¼re Ã¶ncesine kadar genellikle skandallarÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. Alkol etkisi altÄ±ndayken araÃ§ kullanmaktan diÄŸer kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klara kadar birÃ§ok nedenden dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BirkaÃ§ kez rehabilitasyona girdi. Onun bu durumunun altÄ±nda yatan sebep bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla geÃ§irdiÄŸi huzursuz Ã§ocukluk.

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Ã‡OCUKLUÄžU ZOR GEÃ‡TÄ°

Anne ve babasÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ iyi geÃ§inemeyen Lohan'Ä±n Ã§ocukluÄŸu Ã§ok zor geÃ§ti. BabasÄ± Michael defalarca cezaevine girip Ã§Ä±ktÄ±. Lohan, 2007 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda kÃ¼Ã§Ã¼kken annesiyle babasÄ±nÄ±n arasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip daha sonra babasÄ± Michael ile iletiÅŸimini kestiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.





BÄ°RÃ‡OK YAPIMDA ROL ALDI

ÃœÃ§ yaÅŸÄ±nda modellik yapmaya baÅŸlayan Lindsay Lohan, 10 yaÅŸÄ±na kadar birÃ§ok TV dizisi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ama asÄ±l bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak The Parent Trap filmiyle yaptÄ±. Filmin baÅŸarÄ±sÄ±ndan sonra baÅŸka yapÄ±mlar iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Lohan Ã¶zellikle de 2004 yapÄ±mÄ± Mean Girls adlÄ± yapÄ±mla hafÄ±zalarda kaldÄ±.

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