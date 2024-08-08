ÃœnlÃ¼ oyuncunun oÄŸlu nadir bir hastalÄ±kla doÄŸdu... KonuÅŸamÄ±yor, dÃ¼zgÃ¼n yÃ¼rÃ¼yemiyor... Åžimdi dÃ¼nyadan tek bir isteÄŸi var: Ona nazik ve saygÄ±lÄ± davranÄ±n

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Bu sÃ¶zler bir babanÄ±n, gÃ¶zÃ¼nÃ¼n nuru evladÄ± iÃ§in tek isteÄŸi...

AslÄ±nda bÃ¶yle ilk anda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bundan daha doÄŸal bir durum olamaz... Her anne ve baba Ã§ocuÄŸunun olabildiÄŸince sevilmesini, saygÄ± gÃ¶rmesini ve mutlu olmasÄ±nÄ± ister.

Ama bu sÃ¶zleri sarf eden babanÄ±n Ã¶zel bir durumu var. DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ve baÅŸarÄ±lÄ± oyuncularÄ±ndan biri olarak tanÄ±nan bu babanÄ±n ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, oÄŸlu diÄŸer meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ± kadar ÅŸanslÄ± gelmedi bu dÃ¼nyaya.

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Ãœstelik bu durum hayatÄ± boyunca da deÄŸiÅŸmeyecek... ÃœnlÃ¼ oyuncunun bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± boyunca oÄŸlunun yanÄ±nda bulunup ona destek vermesi gerekiyor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyayÄ± saran bir ÅŸÃ¶hreti ve sayÄ±lamayacak kadar Ã§ok parasÄ± olan bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n oÄŸlunun nadir rastlanan bir hastalÄ±ÄŸÄ± var.

Bu yÃ¼zden de yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi rahatÃ§a konuÅŸarak kendini ifade edemiyor, kolayca yÃ¼rÃ¼yemiyor, Ã¶zel bir bakÄ±m gÃ¶rmesi gerekiyor.

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BÃœYÃœK OÄžLU NADÄ°R BÄ°R HASTALIKLA DÃœNYAYA GELDÄ°

BÃ¶yle anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼, bugÃ¼ne kadar beyazperdede canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±z karakterle hafÄ±zalara kazÄ±nan Colin Farrellâ€¦

48 yaÅŸÄ±ndaki Ä°rlandalÄ± oyuncuÂ Farrell'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± farklÄ± iliÅŸkilerden iki tane oÄŸlu bulunuyor. KanadalÄ± model Kim Bordenave ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen 20 yaÅŸÄ±ndaki James ve Alicja Bachleda-CurÃºs'dan doÄŸan 14 yaÅŸÄ±ndaki Henry.Â



Farrell'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Henry'nin herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunu yok. Fakat bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu James, "Melek Adam Sendromu" adÄ± verilen genetik bir hastalÄ±kla dÃ¼nyaya geldi.

Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n bir sonucu olarak da fiziksel ve zihinsel geliÅŸim geriliÄŸi gÃ¶steriyor. Hem Farrell'Ä±n hem de annesi Kim'in hayatÄ± boyunca James'e destek vermesi gerekiyor.Â



Ä°ÅŸte Farrell'Ä±n da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya "OÄŸluma nazik ve saygÄ±lÄ± davranÄ±n" isteÄŸinde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda yatan asÄ±l neden bu.



ÃœnlÃ¼ oyuncu kendi oÄŸlu gibi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na sahip Ã§ocuklar iÃ§in bir de vakÄ±f kurmaya karar verdi.

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AYNI DURUMDAKÄ° GENÃ‡ YETÄ°ÅžKÄ°NLER Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R VAKIF KURDU

The Colin Farrell Foundation (Colin Farrell VakfÄ±) adlÄ± bu kurumla Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r, kendi oÄŸlu James gibi zihinsel ve fiziksel geliÅŸim sorunlarÄ± bulunan kiÅŸilere ve ailelerine destek vermeyi amaÃ§lÄ±yor.



Farrell, faaliyetlerine kÄ±sa bir sÃ¼re sonra baÅŸlayacak olan vakÄ±f ile ilgili olarak People dergisine konuÅŸtu.



ÃœnlÃ¼ oyuncu, Melek Adam Sendromu'yla dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayat hakkÄ±nda da ipuÃ§larÄ± verdi.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki eylÃ¼l ayÄ±nda 21 yaÅŸÄ±na girecek olan James hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ã‡ocuÄŸunuz 21 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bu artÄ±k kendi baÅŸÄ±na olduÄŸu, kendi hayatÄ±nÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelir. O zamana kadar uygulanan bÃ¼tÃ¼n gÃ¼venlik Ã¶nlemleri, Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ± ortadan kalkar. Modern toplumun ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olan genÃ§ bir yetiÅŸkinle baÅŸ baÅŸa kalÄ±rsÄ±nÄ±z... "

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'ONUNLA KONUÅžUYORUM...Â AMA CEVAP ALAMIYORUM'

Ä°ÅŸte sÃ¶zÃ¼n bu noktasÄ±nda Colin Farrell, oÄŸlu James gibi Ã¶zel ilgi gÃ¶rmesi gereken genÃ§lerin toplumun gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Zaten sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kurduÄŸu vakfÄ±n amacÄ± da bu olacak. Ã–zel yardÄ±ma gereksinim duyan genÃ§ yetiÅŸkinlerle toplum arasÄ±nda bir kÃ¶prÃ¼ kurmak... OnlarÄ±n hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerisinde kalmamasÄ±nÄ± saÄŸlamak.

Farrell bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi rÃ¶portajda: " Bu konuda ilk kez konuÅŸuyorum ve konuÅŸmamÄ±n tek nedeni James'e bunu yapmak isteyip istemediÄŸini soramayacak olmam."

ÃœnlÃ¼ oyuncunun bundan sonra sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zler ise epey dokunaklÄ±: " James'le sanki 20 yaÅŸÄ±ndaymÄ±ÅŸ ve Ä°ngilizce dilinde mÃ¼kemmel bir akÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa ve yaÅŸÄ±na uygun biliÅŸsel yeteneÄŸe sahipmiÅŸ gibi konuÅŸuyorum. Ancak ondan tÃ¼m bunlarla rahat olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belirli bir cevap alamÄ±yorum. Bu yÃ¼zden James'in ruhunu ve ne tÃ¼r bir genÃ§ adam olduÄŸunu ve kalbindeki iyiliÄŸi bilerek bir karar vermem gerekiyor."Â

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Ä°LK ADIMLARINI GÃ–RÃœNCE MUTLULUKTAN AÄžLAMIÅžTI

Farrell, bundan yÄ±llar Ã¶nce oÄŸlu henÃ¼z 4 yaÅŸÄ±ndayken ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±nda kendisinin ve ailenin geri kalanÄ±nÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.



O dÃ¶nemde In Touch dergisine rÃ¶portaj veren Farrell, James'in ilk adÄ±mlarÄ±na tanÄ±k olduÄŸunda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamamÄ±ÅŸtÄ±.

MELEK ADAM SENDROMU NEDÄ°R? Angelman Syndrome (Melek Adam Sendromu) geliÅŸim geriliÄŸi, entelektüel yetersizlik, konuÅŸma bozukluÄŸu ya da yokluÄŸu, denge sorunlarÄ± gibi belirtilerle ortaya çÄ±kan nörolojik bir hastalÄ±k. Bu hastalÄ±k bebek dünyaya gelir gelmez anlaÅŸÄ±lmÄ±yor. Genellikle geliÅŸimdeki gecikmeler 6 ile 12 aylÄ±kken gün yüzüne çÄ±kÄ±yor. En çok görülen belirtisi de bebeÄŸin 24 ile 30'uncu aylarÄ± arasÄ±nda görülüyor. Genellikle ipucu olan ayrÄ±ntÄ± ise küçük çocuÄŸun ya akranlarÄ± gibi hiç konuÅŸmamasÄ± ya da çok kÄ±sÄ±tlÄ± bir kelime daÄŸarcÄ±ÄŸÄ±na sahip olmasÄ±. Melek Adam Sendromu'na sahip bebekler ilk anda mutlu bir görüntüye sahip oluyor. Fakat zaman zaman hiperaktivite, saldÄ±rganlÄ±k, öfke nöbetleri ve davranÄ±ÅŸsal uyumsuzluklar gösterir.

Farrell'Ä±n 20 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu, KanadalÄ± model Kim Bordenave ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi.





James'in annesi Kim Bordenave, geÃ§en yÄ±l Melek Adam Sendromu FarkÄ±ndalÄ±k HaftasÄ± kapsamÄ±nda sosyal medya sayfasÄ±ndan oÄŸlunun bu pozunu paylaÅŸtÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye "Bizim iÃ§in ve onun iÃ§in en zor olan fiziksel kÄ±sÄ±tlanmalar'' notunu yazdÄ±.

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