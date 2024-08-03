Önce 'hayır' dedi, sonra kabul etti: 26 saatlik otobüs yolculuğunda bedava balayı!

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O zaman belki de bir değişiklik yapıp o güne kadar hiç bulunmadığınız bir ortamda eşinizle ortak yaşamınızın ilk anılarını toplamayı tercih edebilirsiniz.

Tıpkı ünlü model ve oyuncu Kelly Brook gibi!

Gencecik yaşında gösteri dünyasına adım atan, model ve oyuncu olarak kariyer yapan Brook, bugün artık 44 yaşında.

Dört kez nişanlanıp ayrıldıktan sonra aradığı mutluluğu İtalyan model Jeremy Parisi'de buldu. İki yıl önce de onunla bir yuva kurdu.

KONFOR ALANINDAN ÇIKTI

O noktadan sonra da hayatı değişti Kelly Brook'un. Önce üzerinde yıllardır hissettiği kilo baskısından kurtuldu. Sonra oyunculuğa veda etti.

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Daha da önemlisi, Jeremy Parisi uğruna; İngiltere'deki alıştığı yaşamını bile feda edecek duruma geldi.

Söylediğine göre bu evliliğin ardından hayatını sadeleştirdi ve belli dönemlerde Parisi'nin ailesinin yaşadığı İtalya'daki Arpino köyünde hayatını sürdürmeyi bile göze aldı. Hatta bununla ilgili bir TV programının hazırlıklarına bile başladı.

Ama bu kadar da değil. Kısa süre önce verdiği bir röportajda anlattığına göre Parisi'nin hayatına girmesi ve onunla evlilik Brook'un hayatında başka değişikliklere de yol açtı.

Bugüne kadar alıştığı konfor alanından çıkarıp hayatla ilgili farklı deneyimler yaşamasını sağladı. Buna balayı da dahil!

BEDAVA BALAYI 26 SAATLİK OTOBÜS YOLCULUĞUNDA GEÇTİ

Kelly Brook, Jeremy Parisi ile birlikte BBC'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Race Across The World'e katıldı.

İşte o kapsamda da dünyanın çok da bilmediği bir coğrafyasında, daha önce tanışmadığı zorlukları aşmak zorunda kaldı. Hatta balayını bile 26 saat süren bir otobüs yolculuğunda geçirdi.

Bu yarışmanın formatına bir bakalım önce. Yarışmacılar çift olarak katılıyor mücadeleye. Karı- koca, arkadaş aile bireyleri olarak. Ellerinden cep telefonları alınıyor. Yanlarına kısıtlı miktarda para veriliyor.

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Ve her birinden belirlenen bir noktaya zorlu koşulları aşıp, kolay olmayan yolculuklarla ulaşması isteniyor.

İşte Kelly Brook ile 38 yaşındaki kocası Jeremy Parisi de bu yarışmanın yeni sezonda yayınlanacak bölümüne konuk oldu. Güney Amerika'da zorlu bir yolculuğa çıktılar.

ÖNCE TEKLİFİ REDDETTİ, SONRA AKLINA YATTI

İşte Kelly Brook ile Jeremy Parisi de önce sıcak bakmadıkları bu yarışma teklifini sonradan "Farklı bir balayı" diye değerlendirerek kabul etti. Sonunda da yarışmaya dahil oldular.

Kelly Brook, menajerinden yarışmaya katılması için teklif geldiğinde ilk anda reddetmiş.

"Dünyayı zaten çok güzel bir biçimde geziyorum. Neden böyle bir şeye katlanıp acı çekeyim ki " diye düşünmüş Brook.

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Fakat sonra Parisi ile konuşurken 'Bebeğim bu bizim için bedava bir balayı olacak. Kesinlikle farklı olacak" deyip hayatının en zorlu yolculuğuna başladı. Tabii yanında kocasıyla birlikte.

Kelly Brook ve Jeremy Parisi sonunda kendilerine verilen rotaya ulaşabilmek için Amazon'dan And Dağları'na tam 26 saatlik bir otobüs yolculuğuna çıktı. Hem de alıştığının tam tersine en ucuz koltuklarda.

Ama sonuç olarak bu deneyim onun hayatını da değiştirdi. Söylediğine göre artık Londra'da Radio Heart'taki işine giderken metroyu kullanmaya başladı.

KOCASI HAYATINA GİRDİ, ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Yaşadığı bu tecrübe Kelly Brook'un hayatına Jeremy Parisi'nin getirdiği yeniliklerden biri. İlişkinin başından beri de durum böyle Kelly Brook'un söylerdiğine göre.

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Bundan önce Jason Statham, Billy Zane, Danny Cipriani ve Thom Evans ile nişanlanıp ayrılan Brook, Parisi ile nişanlandığında da bunu çok fazla önemsemedi söylediğine göre.

İnternette tanışan çift aynı dili bile konuşmuyordu. Parisi, tek kelime İngilizce bilmiyordu, Brook'un İtalyancası da iyi değildi. Buna rağmen çift, aşkın sözcükleriyle konuşup bugünlere kadar geldi.

Çiftin evliliğiyle ilgili başka bir detayı da Brook itiraf etti. Evlenme teklif eden taraf alışıldığı üzere Parisi değil Brook'un ta kendisi oldu.

KOCASINA 'EVLENMEMİZ LAZIM' DEDi

Bunu da şu sözlerle anlattı Kelly Brook: "Evlilik teklifi beklemiyordum. Çünkü daha önce nişanlanıp ayrıldım. Jeremy de benimle bu işin yürümeyeceğini düşünmüş. Ama Jeremy bir İtalyan ve aile odaklı bir geçmişi var. Biz de bir aile olmak istedik."

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Kelly Brook'un evlenme teklifi de öyle klasik olmamış. Bunu da şöyle anlattı Brook: " İlişkimiz sekizinci yılındayken Jeremy'ye 'Bebeğim artık yaşlanıyorum. Gerçekten evlenmemiz lazım. Bunu şimdi yapmalıyız dedim."

Kelly Brook oyunculuğu bıraktı fakat önce söz konusu yarışmayla sonra da Parisi'nin ailesinin yaşadığı Arpino köyünde hazırlanan aşka bir TV şovuyla ekrandan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.