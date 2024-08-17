HiÃ§ gÃ¶rmediÄŸi babaannesinden gÃ¶zleri yaÅŸartan miras

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Elmaslar, zÃ¼mrÃ¼tler, yakutlar, safirler, incilerle bezeli bu mÃ¼cevher koleksiyonu kuÅŸaktan kuÅŸaÄŸa geÃ§iyor.

BÃ¼tÃ¼n koleksiyon kilit altÄ±nda tutuluyor, iÃ§inde yer alan parÃ§alar kullanan kiÅŸilere Ã¶dÃ¼nÃ§ veriliyor. Ãœstelik bu mÃ¼cevherlerin bazÄ±larÄ±nÄ± kullanma hakkÄ± sadece ailenin belirli Ã¼yelerine ait.



Ã–zetlemek gerekirse aile koleksiyonundaki deÄŸerli mÃ¼cevherler her kuÅŸaÄŸÄ±n farklÄ± Ã¼yelerinin Ã¼zerinde gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor. Kimi zaman da yÄ±llar boyunca kilitli dolaplarda saklanÄ±yor.

Ailenin bazÄ± Ã¼nlÃ¼ taÃ§larÄ± yÄ±llar boyu kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaldÄ±ktan sonra Kate'in baÅŸÄ±nda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi TacÄ± da bunlardan biri.Â

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SÃ¶z gelimi Prenses Diana'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Cambridge AÅŸÄ±klarÄ± adlÄ± tacÄ±nÄ±, kullanma hakkÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William'Ä±n karÄ±sÄ±, Galler Prensesi Kate Middleton'aÃ§ ait.

Ailenin uzun sÃ¼re boyunca ortada gÃ¶rÃ¼nmeyen bazÄ± Ã¶zel taÃ§larÄ±nÄ±n da yine Kate'in baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.Â

18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Charlote da aile koleksiyonundaki bazÄ± mÃ¼cevherleri kullanma hakkÄ±na sahip olacak.Â



TÄ±pkÄ± Kate Middleton gibi kÄ±zÄ± Prenses Charlotte da 18 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bu koleksiyondan bazÄ± parÃ§alarÄ± kullanabilecek. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla da bunlar annesinin kullandÄ±klarÄ± olacak.

Bu bir yana kraliyet uzmanlarÄ±na gÃ¶re, babasÄ± William iÃ§in Ã§ok Ã¶zel bir yeri olan bir baÅŸka mÃ¼cevheri kullanma hakkÄ± da Charlotte'un olacak.

Bu parÃ§a, Ä°ngiliz kraliyet ailesinden deÄŸil Charlotte'un babasÄ± William'Ä±n anne tarafÄ±ndan.Â

Gencecik yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Prenses Diana'nÄ±n, 1981 yÄ±lÄ±nda Prens Charles ile evlenirken dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde taktÄ±ÄŸÄ± tacÄ± kullanma hakkÄ±na da Charlotte sahip olacak.

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HiÃ§ tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± babaannesi Diana'nÄ±n aile tacÄ±nÄ± da vakti gelince Charlotte kullanabilecek.



SÃ¶z konusu taÃ§, Diana'nÄ±n ailesi olan Spencerlar'a ait... Ailenin Ã¼yeleri Ã¶nemli gÃ¼nlerinde bu tacÄ± kullanÄ±yor.Â



Diana Spencer, kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gelinliÄŸinin duvaÄŸÄ±nÄ±, baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerine bu taÃ§ eÅŸliÄŸinde yerleÅŸtirdi.

Ondan sekiz yÄ±l sonra erkek kardeÅŸi Charles Spencer'Ä±n eski eÅŸi Victoria Lockwood'un baÅŸÄ±nda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ± bu Ã¼nlÃ¼ taÃ§.

Son olarak da 2018 yÄ±lÄ±nda Diana'nÄ±n yeÄŸeni Celia McCorquordale kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde bu tacÄ± kullandÄ±.Â

ÃœnlÃ¼ ve deÄŸerli Spencer tacÄ±, 2022 yÄ±lÄ±nda Londra'da bir sergide gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸte gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde ve yaÅŸÄ± tuttuÄŸunda Prenses Charlotte da bu tacÄ± kullanma iznine sahip.Â

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Diana'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde taktÄ±ÄŸÄ± Spencer tacÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hreti onun sayesinde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran taÃ§larÄ±nÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor.Â

Spencer ailesinin biraz da Diana sayesinde Ã¼nlÃ¼ olan tacÄ±na biraz daha yakÄ±ndan bakarsak...

Bu tacÄ±n 18'inci yÃ¼zyÄ±la uzanan bir geÃ§miÅŸi var.Â GÃ¼mÃ¼ÅŸ Ã§erÃ§eve Ã¼zerine altÄ±n ve elmaslarla iÅŸlenmiÅŸ lale, yÄ±ldÄ±z ÅŸeklinde Ã§iÃ§ekler ve yapraklar yer alÄ±yor tacÄ±n Ã¼zerinde.



Bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± 1970'li yÄ±llarda Diana'nÄ±n babasÄ± John Spencer miras olarak aldÄ±. Diana'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer iki kÄ±zÄ± Jane ve Sarah da evlendikleri gÃ¼nÃ¼ bu deÄŸerli mÃ¼cevheri kullandÄ±.

Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra da tek oÄŸlu yani Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer, aile mÃ¼lkÃ¼yle birlikte bu tacÄ± da miras olarak devraldÄ±.

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BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla dÃ¼nya Charlotte'u gÃ¼nÃ¼n birinde o Ã¼nlÃ¼ taÃ§la gÃ¶recek. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla o anlarda Diana'yÄ± hatÄ±rlayan bir Ã§ok kiÅŸi duygu seline kapÄ±lacak.

Ä°ÅŸte bu deÄŸerli, Ã¼nlÃ¼ ve Diana'nÄ±n hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nden dolayÄ± biraz da hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ taÃ§, gÃ¼nÃ¼n birinde Charlotte tarafÄ±ndan kullanÄ±labilecek.Â

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not.. TacÄ± kullanma hakkÄ±na sahip olan kiÅŸi sadece Diana'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n kÄ±zÄ± Charlotte.

KÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'nin kÄ±zÄ± Lilibet ise babaannesinin baÅŸka mÃ¼cevherlerini kullanabilecek olsa da bu taÃ§ iÃ§in aynÄ± durum sÃ¶z konusu deÄŸil.

Bunun tek nedeni Charlotte'unÂ Diana'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±z torunu olmasÄ±.

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Diana, sahip olduÄŸu mÃ¼cevherlerin gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde iki oÄŸlunun eÅŸleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±nÄ± vasiyet etmiÅŸti.Â

Belirtilenlere gÃ¶re Prenses Diana, 16, 5 milyon sterlin deÄŸerinde bir mÃ¼cevher koleksiyonuna sahip.

Bunladan bazÄ±larÄ± zaman zaman iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor. Bu konudaki isteÄŸini de Diana bir vasiyet mektubunda dile getirmiÅŸti.Â

Diana'nÄ±n o mektubunda "BÃ¼tÃ¼n mÃ¼cevherlerimden oÄŸullarÄ±mÄ±n payÄ±na dÃ¼ÅŸen kÄ±smÄ±nÄ±Â ayÄ±rmanÄ±zÄ± ve zamanÄ± gelince eÅŸlerinin de bunlarÄ± kullanmasÄ±nÄ± rica ediyorum." satÄ±rlarÄ± yer aldÄ±.

Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen Cambridge AÅŸÄ±klarÄ± adlÄ± tacÄ± Kate ilk kullandÄ±ÄŸÄ±nda bu durum uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu.Â



Kate Middleton, Diana'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ mÃ¼cevheri olan niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÄ±llardÄ±r parmaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra kayÄ±nvalidesinden kalan baka takÄ±larÄ± da zaman zaman kullanÄ±yor.

TÄ±pkÄ± Meghan Markle gibi.

Markle'a da Harry, dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak annesinin iri mavi taÅŸÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hediye etmiÅŸti. Meghan, nikah sonrasÄ± dÃ¼zenlenen eÄŸlencede yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ parmaÄŸÄ±na takmÄ±ÅŸtÄ±.

Prenses Diana'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± sonradan Kate'in Ã¼zerinde ortaya Ã§Ä±kan bazÄ± baÅŸka parÃ§alarÄ± 18 yaÅŸÄ±ndan sonra Charlotte da bazÄ± etkinliklerde kullanabilecek.



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Diana'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ takÄ±sÄ± safir taÅŸlÄ± niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼. O da gelini Kate'in parmaÄŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yor.





Diana'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ tacÄ± da yÄ±llardÄ±r Kate'in baÅŸÄ±nda.





Prenses Diana'nÄ±n safir kÃ¼peleri de zaman zaman Kate sayesinde gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±yor.





Bu inci kÃ¼peler de Diana'nÄ±n hayattayken sÄ±k sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± parÃ§alardan.





Diana'nÄ±n bazen boynuna bazen alnÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± gerdanlÄ±k birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Kate tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.





Elbette Diana'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k gelini Meghan Markle da onun mÃ¼cevherlerinden bazÄ±larÄ±nÄ± kullanÄ±yor. BunlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼sÃ¼ mavi aquamarin taÅŸlÄ± bu yÃ¼zÃ¼k.





Meghan, ÅŸu sÄ±ralar bulunduÄŸu Kolombiya'da Diana'nÄ±n 1986 yÄ±lÄ±ndaki Kanada gezisinde kullandÄ±ÄŸÄ± kelebek ÅŸeklindeki kÃ¼peleri kullandÄ±.





GÃ¼nÃ¼n birinde Charlotte'un da kullanabileceÄŸi Spencer tacÄ± son olarak 2018 yÄ±lÄ±nda Diana'nÄ±n yeÄŸeni Celia'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â