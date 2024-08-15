Her yerde el ele dudak dudağa ama... Aşk da bir yere kadar: Anlaşma yoksa evlilik teklifini daha çok bekler!

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Swift'in Eras adını verdiği turnesinde Kelce onu bir an bile yalnız bırakmadı. Kelce'nin maçlarında da tribünlerdeki en ateşli taraftarı Swift oldu hep.

Onları böyle görenler de nişan ve evlilik söylentilerine başladı hemen. Hatta durum öyle bir hale geldi ki hayranları, aşıklardan bu konuda bir haber bekler oldu...

Ama görünüşe göre öyle bir durum henüz ortada yok. Söylenenlere göre her ikisi de bunu istiyor. Yine de çözmeleri gereken bir sorun var.

EVLİLİK ANLAŞMASI, İŞİ KARMAŞIK HALE GETİRDİ

Life &Style dergisinin haberine göre Travis Kelce'nin, sevgilisi Taylor Swift'in önünde diz çöküp değerli bir yüzük eşliğinde ona evlilik teklif etmesi için çok önemli bir şartı var:

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Bugüne kadar kariyeri boyunca sahip olduğu servetini koruma altına alacak "demir bir zırh".. Yani evlilik anlaşması.

Dergide yer alan iddialara göre eğer Swift, evlilik anlaşması imzalamazsa sevgilisinden evlilik teklifi gelmesini daha çok bekleyecek!

Diğer yandan söylentilere bakılırsa Swift ile Kelce bir süredir bu konu üzerinde konuşuyorlar. Ancak henüz ayrıntılar netleşmediği için herhangi bir adım atmış da değiller.

Kaynaklara bakılırsa her ikisi de dudak uçuklatan bir servete sahip olan Swift ve Kelce'nin yapacağı anlaşma da bu yüzden zora girmiş durumda.

Genç aşıkların evlilik anlaşmasından söz etmişken Taylor Swift'in kişisel servetinin 1. 3 milyar dolar olduğunu hatırlatalım. Travis Kelce ise 30 milyon dolarlık bir servete sahip.





ASLINDA EVLENİP AİLE KURMA KONUSUNDA İKİSİ DE ÇOK KARARLI

Ama bir de farklı bir durum söz konusu... Çifti yakından tanıyanlara göre ikisi de evlenip bir aile kurmakta kararlı.

Zaten bir süredir birbirlerini nişanlı olarak görüyorlar. Önlerindeki tek engel, ayrıntılarını somutlaştırıp bir an önce imzaları atmak!

Travis Kelce, geçen yılın aralık ayında Taylor Swift'in babası Scott'tan kızıyla evlenmek için izin istedi Page Six'in haberine göre. Scott Swift de konuya olumlu baktığını ve "bütün kalbiyle" onunla aynı fikirde olduğunu söyledi.

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Kelce'nin takım arkadaşlarına "Yakında nişanlanacağım" dediği de biliniyor.

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AŞKLARI ÇOK KONUŞULUYOR

Her ikisi de 34 yaşında olan Taylor Swift ile Travis Kelce'nin aşkı geçen yılın eylül ayında gözler önüne serildi.

Kansas City, Moa'da takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkan Travis Kelce'yi desteklemek için tribündeydi Taylor Swift. İşte o gün ikili ilk kez aşk yaşadıklarını da kamuoyuna açıklamış oldu.

Bunun ardından çok az bir zaman geçmişti ki Travis Kelce, sevgilisiyle baş başa kalabilmek için 6 milyon dolarlık bir malikane satın aldı.





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İNSAN SEVDİĞİNE DESTEK OLMALI

Ayrıca Kelce bununla da yetinmedi. Sevgilisi Taylor Swift dünya turuna çıktığında Güney Amerika'dan Asya'ya, oradan Avrupa'ya kadar onu desteklemek için hep yanında oldu.

Hatta geçtiğimiz temmuz ayında Swift'in turnesinin Londra ayağında, şovun bir parçası olarak sahneye çıkarak seyirciyi de şaşırttı.

Swift ile Kelce'nin sürekli olarak birbirlerini desteklemesi hayranlarını da mutlu ediyor. Swift, bu konudaki görüşünü "Biriyle halkın gözleri önünde bir ilişki yaşıyorsanız bu sizin onun sevdiği işi yaparken izlemeniz gerektiği anlamına da gelir" sözleriyle açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, insanın sevdiğine destek olması gerektiğini de belirtti.