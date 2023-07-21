Birbirlerine duydukları fiziksel çekim bile işe yaramaz oldu: Aralarına 'çocuk' girdi!

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GÜZEL KADIN, YAKIŞIKLI ADAMLA YUVA KURMUŞTU... AMA OLMADI

Dünyanın en güzel kadınlarından biri, sinema dünyasının hatırı sayılır gösterişli fiziğe sahip bir erkeği ile yuva kurmuştu daha ne olsun!

Herkes onların çok uzun yıllar evli kalacağını düşünürken beklenmedik bazı gelişmeler oldu.

Zaten bunlar da sosyal medyada dikkat çekti önce. Her yıl övgü ve tabii ki aşk dolu sözlerle karısının yeni yaşını kutlayan uzun boylu, yakışıklı adam bu kez önce öyle bir şey yokmuş gibi davrandı.

Ünlü çift, evlenirken ne kadar da mutluydu! Her yıl o özel günün yıl dönümünü de sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik aşk sözcükleriyle kutluyorlardı.

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Sonra da hayranlarının sosyal medyadaki tepkisini görünce basit ve sıradan bir cümleyle karısının yeni yaşını kutladı Instagram sayfasında.

Bunun hemen ardından da çiftin açıklaması geldi: Boşanıyorlardı! Yedi yıllık evliliğin sonu gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarında bile görülen o soğukluğun, uzaklığın nedeni böylecebelli oldu. Ama onların bu açıklaması konuyu kapatmadı. Söylentiler, iddialar birbiri ardına geldi.





BOŞANMA DAVASINI 'ERKEK TARAFI' AÇTI

Siz de anladınız muhtemelen, bu hafta içinde yuvalarını dağıtacaklarını açıklayan Sofia Vergara ile Joe Manganiello'dan söz ettiğimizi.

Yedi yıl önce evlenen çift, artık yolun sonuna geldiklerini, zor da olsa boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Sonuç olarak özel hayatlarının mahremiyetine duyarlı davranılmasını istediler.

Bu arada hemen not düşelim: Boşanma davasını alışıldığı üzere kadın tarafı yani Sofia Vergara değil Joe Manganiello açtı!

Dönelim "özel hayatın mahremiyeti" ile ilgili isteklerine. Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun bu ricası karşılığını bulmadı. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi iddialar aldı başını gidiyor. Bunlardan biri ise diğerlerinin çok daha fazla önüne geçiyor.

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SOFIA, JOE'YA ÇOCUK DOĞURMAK İSTEMEDİ

Page Six'te yer alan habere göre Joe Manganiello ile Sofia Vergara'nın 'çocuk' yüzünden yollarını ayırma kararı aldı. Şimdi de bu konuda ileri sürülenlere bir bakalım.

Bu iddialara göre 46 yaşındaki Joe Manganiello, bir bebek sahibi olmayı her zaman çok istiyordu. Fakat bu konudaki arzusu son yıllarda giderek artmıştı.

Bir evlat özlemi içinde giderek ve yoğun bir şekilde büyüyordu. Fakat bu arzunun 51 yaşındaki Sofia Vergara'da bir karşılığı yoktu.

Aslına bakılırsa çift, 2015 yılında evlendiğinde Sofia Vergara'nın da bu çocuk konusuna sıcak baktığı belirtiliyor.

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Ama öte yandan ilk evliliğini çok genç yaşta yapan Vergara, zaten bir erkek evlada sahipti. Vergara'nın ilk eşinden şu anda 31 yaşında olan Manolo adında bir oğlu bulunuyor.

Yani bu iddiaya bakılırsa Joe Manganiello, çocuk sahibi olmayı arzulamış, Sofia Vergara ise bu konuya onun gibi yaklaşmamıştı.

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HAYATA BAKIŞLARI FARKLI

Bu arada hemen hatırlatalım... Bir süredir çiftin boşanmasıyla ilgili olarak bir süredir başka bir iddia dolaşıyordu. Buna göre Manganiello, bir süredir alkol gibi kötü alışkanlıklarından uzaklaşmıştı. Daha sakin ve sessiz bir hayat sürmeyi istiyordu.

Buna karşılık Sofia Vergara ise gösterişli Hollywood hayatından vazgeçmek niyetinde değildi. Bu da çiftin arasının açılmasına neden oldu.

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Bir başka iddia da geçtiğimiz günlerde ortalarda dolaşıyordu. Buna göre Manganiello, artık bir yetişkin olmasına rağmen tıpkı büyümeyen bir çocuk gibi davranıyordu. Sürekli çizgi romanlar okuyor, video oyunlarıyla vakit geçiriyordu.

Vergara'nın ise hayattan beklentisi bu değildi. Hollywood kurallarına daha uygun bir yaşam sürme niyetindeydi. Bu da artık evliliğin sürdürülemez hale gelmesine neden olmuştu.





ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Vergara ile Manganiello'nun evliliğiyle ilgili başka iddialar da var. Bunlara göre çift aslında birliktelikleri boyunca farklı kişiliklere sahip olduklarını biliyordu.

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Birbirlerine sevgi ve saygı duydukları için de bu konuda epey çaba sarf ettiler. Biri diğerinin çıkarlarını ve isteklerini hep kendi çıkar ve isteklerinin önüne koydu. Fakat sonunda yine de evliliği kurtaramadılar iş bu noktaya geldi.

Ama buna karşın her ikisinin de bazı konularda çok inatçı olduğu da çifte yakın kaynaklar tarafından People dergisine söylenenler arasında. Küçük şeyler konusunda bile çekişiyordu ünlü çift. Bu da ilişkilerinin yıpranmasına neden oldu.





BİRBİRLERİNE DUYDUKLARI FİZİKSEL ÇEKİM BİLE YETERSİZ KALDI

Bir başka ayrıntı daha var. Yine çifte yakın kaynakların People dergisine söylediğine göre Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun evliliğinin bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedeni birbirlerine duydukları fiziksel çekimdi. Bu da evliliğin yedi yıl sürmesini sağladı.

Ama bu kaynaklara göre fiziksel çekim de bir yere kadar etkili. Bir evliliğin yürümesi için bundan daha farklı ayrıntılar da gerekliydi. Ve bütün çabalarına rağmen Vergara ile Manganiello bu konuda başarılı olamadı.





EVLİLİK ANLAŞMASI YAPTILAR

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boşanmasıyla ilgili olarak çok üzerinde durulan bir başka ayrıntı da çiftin milyon dolarlık serveti.

Hemen hatırlatalım ki Vergara, rol aldığı Modern Family dizisiyle dana önceki kazanımlarına ciddi miktarda bir servet ekledi. Hatta birkaç yıl üst üste TV'nin en çok kazanan kadın yıldızı unvanını kimseye kaptırmadı.

Çok izlenen bir TV yarışmasında jüri üyeliği ve yaptığı reklam anlaşmaları da dahil Vergara'nın servetinin 180 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Eşi Manganiello'nun ise 40 milyon dolarlık bir serveti var.

Belirtilenlere göre çift, 2015'teki düğünlerinden önce yaptıkları bir evlilik anlaşmasıyla kendi servetlerini garanti altına aldılar. Yani bir başka deyişle her ikisi de kazançlarını "demir bir zırhla" koruma altına aldı.