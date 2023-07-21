Ünlü yıldızın sözlerine sunucu bile dondu kaldı: Benim kızım o kadar çirkindi ki! İnanmazsan internette ara da bak

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'KIZIMIN NE KADAR ÇİRKİN OLDUĞUNA İNANAMIYORUM'

Bu bir yana... Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda söylediği sözlerle dünya üzerindeki milyonlarca anneden çok daha farklı olduğunu da gözler önüne serdi.

Bütün annelere göre doğurdukları bebekler - daha ilk gün kime benzedikleri belli olmasa bile- dünyanın en güzel bebeğidir. Büyüdükçe de bu durum değişmez.

Özetlemek gerekirse bir anne için kendi canından, kendi kanından çocukları, sayıları kaç olursa olsun dünyanın en güzel ve en yakışıklı varlıklarıdır. Ama belli ki gösteri dünyasının bu ünlüsü için değilmiş.

Çünkü bu ünlü katıldığı bir sohbet programında kızından söz ederken "O çok çirkindi. Onun ne kadar çirkin olduğuna inanamıyorum" diye konuştu.

Kim mi bu kendi öz kızının küçükken çok çirkin olduğunu söyleyen ünlü? Adını söyleyince onu hemen tanıyacaksınızzaten: Katie Price.

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SUNUCU DA SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADI

Gösteri dünyasında modellikten oyunculuğa, TV ünlüsü olmaya hatta oradan da kitap yazmaya uzanan geniş bir yelpazede birçok çalışmaya imza atan 45 yaşındaki Katie Price, GK Barry'nin sunuculuğunu üstlendiği Saving Grace adlı podcast yayınına katıldı.

İşte o programda da Princess adını verdiği kızının küçükken çirkin olduğunu söyledi. Bu sözleriyle de dinleyenleri de sunucuyu da şoke etti.

Aslına bakılırsa Katie Price, kızının şu andaki halini övmek için bu tanımlamayı yaptı. Ama yine de kelimeleri doğru seçmediği için eleştiri konusu edildi.

'ZALİM DEĞİLİM, BÖYLE OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Bu hatırlatmadan sonra dönelim Katie Price'ın programda söylediklerine. Eski eşi Peter Andre'den dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı hakkında " Çok çirkindi" dedi Price. Bu sözler üzerine programın sunucusu kelimenin tam anlamıyla donup kaldı.

Price ise buna aldırmadan konuşmasını sürdürdü: "Çok çirkindi. İstersen internette ara. O zaman ne kadar çirkin olduğuna şimdi de ne kadar hoş göründüğüne inanamıyorum."

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Katie Price bunun ardından da şunları söyledi: " Zalim değilim. Bunun böyle olduğunu beynimde biliyorum."

Katie Price, şu anda 16 yaşında olan kızı Princess Tiaamii Crystal Esther Andre'ni çirkin olduğunu söyledi. Sunucu dahil herkes şoke oldu.

ANNESİNİN GENÇLİĞİNE BENZETİLİYOR:Aslına bakılırsa Katie Price'ın kızı Princess, kıvırcık saçları ve mavi gözleriyle annesinin gençlik yıllarına benzetiliyor. Genç kız, daha şimdiden bir modellik firmasıyla anlaşma imzaladı. Bu gelişmeden babası Peter Andre de memnun. Kızının gösteri dünyasında etkinlik göstereceği süreçte ona her zaman destek olacağını belirtiyor.

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FARKLI BİRLİKTELİKLERDEN BEŞ ÇOCUK

Katie Price farklı birlikteliklerinden beş tane çocuk sahibi oldu. Kariyerinin yükseldiği dönemlerde şarkıcı Dane Bowers'tan hamile kaldı. Çift ayrıldı ve Price da bebeğini aldırdı.

2002 yılında Manchester United'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Dwight Yorke'tan hamile kaldı. Yorke'tan ayrılmasına rağmen çocuğu Harvey'i doğurdu.

Daha sonra 2005 ile 2009 arasında Peter Andre ile evlendi. Bu evlilikten Princess'in yanı sıra şu anda 18 yaşında olan Junior Savva Andreas adında bir çocuğu oldu.

2010 ile 2012 arasında Alex Reid ile evlendi Price.Son olarak2013 ile 2021 arasında Kieran Hayer ile evlendi. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.

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ESTETİK BAĞIMLISI: 17 YAŞINDAN BERİ DEĞİŞİYOR

Biraz önce Katie Price'ın değişiminden daha doğrusu geçirdiği estetik operasyonlardan söz etmiştik. Gelin onun en meşhur olduğu bu alanı da hatırlayalım.

İlk kez 17 yaşında estetik operasyon için bıçak altına yattığını anlatan Katie Price, o zamandan bu yana da 20'den fazla kez müdahale geçirdi. "Estetik beni baştan yarattı" diyen Price, bazen istediği gibi sonuç alamasa da yine de o prosedürlerden vazgeçmiyor.

Price 2018 yılında geçirdiği operasyonlarda istediği sonucu elde edememişti. Katıldığı bir TV programında doktorun, yüzünü mahvettiğini savunan Price, bunun üzerine rotasını Türkiye'ye çevirdi ve güzelleşmek için sık sık seyahat etmeye başladı. Geçen yıl da İstanbul'a gelen Price, operasyonların ardından geçirdiği kaza sonucu iki bacağını da kırıp uzun süre tekerlekli sandalye ile gezmek zorunda kalmıştı.

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SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Katie Price, yeteri kadar hareket edemediği için kilo alınca bu kez de bu konuya çözüm bulmak yani yağ aldırmak için tekrar Türkiye'ye geldi.

O sırada da kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa estetik operasyonlarla yenilendi. Price, estetik konusunda gerçekten de sınır tanımıyor. Yıldız, birkaç yıl önce yüz gerdirme işlemi sırasında çekilen videosunu ve fotoğraflarını da yayınlamıştı.

Üç yıl önce gerçekleşen operasyonda Price için lokal anestezi kullanılmış, yıldız bir yandan da doktoruyla sohbet etmişti.

Price son olarak bir dizi estetik operasyon için Türkiye'ye gelmeden önce dış görüntüsünden memnun olmadığını dolaylı olarak açıklamıştı.

KİLO ALINCA BİR DAHA OPERASYON GEÇİRDİ

Katie Price'e yakın bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Price'in geçen yıl Türkiye tatilinde bacağını kırdıktan sonra kilo aldığını ve bunun da etkisiyle görüntüsünden memnun olmadığını söyledi.

Price'ın arkadaşı, yıldızın kırılan ve birkaç kez ameliyat geçirdiği bacağı nedeniyle hareket edemediğini bu yüzden de kilo aldığını belirtti.

Katie Price konuk olduğu Packed Lunch adlı programda kilo vermek için çok mücadele ettiğini söylemişti. Nişanlısı Carl Woods ile bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başlayacaklarını anlatan Price bunun için de kilo vermek zorunda olduğunu eklemişti.

Konuk olduğu programın sunucusu "Ama siz fazla kilolu değilsiniz" dediğinde de Katie Price " Bence kiloluyum. Normal kilom 54, ama şu anda 68 kiloyum" diye yanıt vermişti. Price, kıyafetlerinin dar gelmesinden kilo aldığını anladığını da sözlerine eklemişti.

ÜÇÜNCÜ SAYFA GÜZELİYDİ

Tam adı Katrina Amy Alexandra Alexis Infield olan Katie Price, 22 Mayıs 1978'de İngiltere'nin Brighton kentinde doğdu. Bir dönem Jordan adıyla anıldı.

Henüz 4 yaşındayken babasının evi terk etmesi onda kalıcı etkiler bıraktı. Annesinin evlenmesinden sonra üvey babasını kabullenmeyerek 18 yaşında evi terk etti. o dönem 'Sun' gazetesi üstsüz modeller arıyordu ve Katie Price, gazeteye üstsüz pozlar verdi. Bu sayede ünlü olan Price, ünlüler camiasında görülmeye başlandı.