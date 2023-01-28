Sadakatsiz sevgilisi aşk pozunu paylaşmıştı: Shakira kalça dansıyla intikam aldı!

Haberin Devamı

ALDATILDI... YİNE ŞARKI SÖYLEYİP DANS ETTİ

Yıllarını verdiği sevgilisi, iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından, genç bir kadınla aldatılan Shakira işte tam da böyle bir durumda. 35 yaşındaki Pique, iki çocuk sahibi olduğu sevgilisi Shakira'yı, 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile kendi fikrince sessiz sedasız uzun süre aldattı. Ama tabii buzdolabındaki çilek reçeli kavanozu da dahil birçok ipucunu takip eden Shakira bunu keşfetti. Çok üzülse de Pique'den ayrıldı.

Gerard Pique de çok zaman geçmeden daha önceleri bir sır gibi sakladığı genç sevgilisi Clara Chia'yı sonunda ortaya çıkardı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşarak aşklarını resmileştirdi. Peki Shakira ne yaptı? Her zaman yaptığını yaptı. Yani şarkı söyleyip dans etti!

Haberin Devamı

KALÇA DANSIYLA İNTİKAM ALDI: KADINLAR ARTIK AĞLAMAK YERİNE DANS EDİYOR

Bu türden bir olay yaşayan ve dünyası kararan herkesin vereceği tepkiler farklı olur elbette. Ama söz konusu kişi Shakira gibi sahnedeki kıvrak şovlarıyla da tanınan ünlü bir şarkıcı olunca olay başka bir çehreye büründü. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Shakira, eski sevgilisi Pique'nin, yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmesinden birkaç gün sonra yine aynı mecradan ona karşılık verdi.

Pique ile birlikteliğinden Milan ve Sasha adında iki erkek çocuk annesi olan Shakira, Instagram sayfasında bir video paylaştı. Kendi çalışması olan BZRP Music Sessions #53'te yer alan şarkıyla dans ettiği görüntülerde Shakira, ünlü kalça dansını yapıyor. Paylaşımının mesaj kısmına "Kadınlar artık ağlamıyor, kadınlar merenge dansı yapıyor" yazan ünlü şarkıcının, kendisini aldatan eski sevgilisine mesaj gönderdiği öne sürüldü. Bu arada Shakira'nın mesajının kendisine ait şarkıda yer alan "kadınlar artık ağlamıyor, kadınlar para kazanıyor" şeklindeki sözlerinin biraz değiştirilmiş şekli olduğunu da hatırlatalım.

Haberin Devamı

İNTİKAM ZİNCİRİNİN YENİ BİR HALKASI

Bir spor salonunda çekilen videoda Shakira'nın saçları fönlenmiş halde ve üzerinde de ilginç tasarımlı bir kıyafet var. Görünümünü bir çift spor ayakkabıyla tamamlayan Shakira'nın, paylaşımında ekran ikiye bölünmüş halde. Bir yanda yeni çekilen görüntüsü yer alırken diğer yanda da Youtube'da izlenme rekorları kıran BZRP Music Session #53 adlı klibinden görüntüler var. Bu arada yeri gelmişken o 'intikam klibinin'yayına verildiği ilk 24 saat içinde 82 milyon kişi tarafından izlendiğini hatırlatalım. İşte Shakira'nın bu paylaşımı da Pique'nin kendisini aldattığını öğrenip intikam girişimlerine başladıktan sonraki gelişmelerin bir halkası olarak yorumlanıyor.

Haberin Devamı

Peki Shakira'nın videosunda söz ettiği merenge (merengue) dansının ne olduğunu ve nereden doğduğunu biliyor musunuz? Dans tutkunlarının çok yakından bildiği bu dans türü 1850 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde doğdu. Bir tür Latin dansı ve müziği olan merenge, günümüzde en çok Porto Rikolu sanatçılar tarafından yorumlarıyor. Bu arada merengenin en kolay öğrenilen Latin dansı olduğunu hatırlatalım. Hızlı ayak ve omuz hareketleri bu dansın temelini oluşturuyor. Bunun yanı sıra kıvrak kalça hareketleri de içeriyor. Peki Shakira'nın videosunda söz ettiği merenge (merengue) dansının ne olduğunu ve nereden doğduğunu biliyor musunuz? Dans tutkunlarının çok yakından bildiği bu dans türü 1850 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde doğdu. Bir tür Latin dansı ve müziği olan merenge, günümüzde en çok Porto Rikolu sanatçılar tarafından yorumlarıyor. Bu arada merengenin en kolay öğrenilen Latin dansı olduğunu hatırlatalım. Hızlı ayak ve omuz hareketleri bu dansın temelini oluşturuyor. Bunun yanı sıra kıvrak kalça hareketleri de içeriyor. HIZLI AYAK VE KALÇA HAREKETLERİ İÇERİYOR

NEFSİNE HAKİM OLAMAYIP YUVANI YIKTIN

Bu arada Pique de artık genç sevgilisini gözler önüne çıkardı. Birkaç gün önce 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti ile çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı Pique. Onun bu paylaşımından sonra da takipçilerinden genellikle Shakira'nın tarafını tutan yorumlar geldi. Bir takipçisi Pique'ye "Ben olsam utanırdım" diye yazarken bir başkası da ona olan kırgınlığını biraz daha ağır bir biçimde kelimelere döktü.

Bu kullanıcı Gerard Pique'yi, nefsine hakim olamayıp ailesini yıkmakla suçladı. Diğer bir takipçisi de Pique'nin yeni sevgilisini işaret ederek "Çocuklarının annesiyle kıyaslanamaz" diye seslendi Pique'ye. Bu arada Gerard Pique'nin birçok takipçisi Shakira'nın aldatıldığını artık iyice anladığı 'buzdolabındaki çilek reçeli kavanozuna' gönderme yapan yorumlar yazdı.

Haberin Devamı

REÇEL KAVANOZU YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI: Bu ilginç olayı bir hatırlayalım yeri gelmişken. İddialara göre Shakira, çocuklarıyla birlikte şehir dışına çıktı yani Pique'yi Barcelona'dı yalnız başına bırakıp bir süre sonra geri döndü. Görünüşe göre o sırada da Piquet, genç sevgilisi Clara'yı Shakira ile birlikte yaşadıkları eve getirdi. Sonra Shakira dönünce buzdolabında yarısı yenmiş bir çilek reçeli kavanozu buldu. Onu gördüğünde de eve bir başkasının geldiğini hemen anladı. Çünkü Pique asla çilek reçeli yemezdi. Bu olayın ve bunun gibi başka ipuçlarının üstüne giden Shakira sonunda aldatıldığından kesin olarak emin oldu.





SEVGİLİSİNİ BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVE GÖTÜRDÜ

Gerard Pique'nin sevgilisini aldattığına dair başka olayların yaşandığı da basına yansımıştı. Bunlardan biri de yine Shakira iki çocuğuyla birlikte Pique'yi evde bırakıp ABD'ye gittiğinde yaşandı. Pique, o dönemde bir online görüşmeye katıldı. O görüşme sırasında arka planda bir genç kadın zaman zaman kadraja takıldı. Pique'nin ve Shakira'nın hayranları o kadının ünlü şarkıcı olmadığını hemen anladı. Bu da Pique'nin özel hayatında başka bazı gelişmelerin habercisi olarak yorumlandı.

Bu arada Page Six'e konuşan bir kaynak, Shakira'nın aldatıldığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi. Ama bu kaynağın anlattığına göre onu asıl yıkan olay Pique'nin sevgilisini, 10 yaşındaki Milan ve 7 yaşındaki Sasha ile birlikte yaşadıkları eve götürmesi oldu.

Haberin Devamı

BAVULUNU VERİP EVDEN GÖNDERMİŞ

Shakira da bunca kalp kırgınlığının ve öfkenin acısını çeşitli şekillerde Pique'ye karşı "intika^m salvoları" yaparak almaya çalışıyor. Güzel şarkıcı, İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre evinin balkonuna bir cadı kuklası yerleştirdi. Shakira'nın bu şekilde eski sevgilisi Pique'nin annesine "cadı" diye seslendiği ileri sürüldü.

Bundan kısa süre sonra da bu kez Shakira'nın Barcelona'da artık sadece çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin etrafına yüksek bir duvar ördürdüğü haberi basına yansıdı. Bu iddialar doğruysa eğer Shakira, bir zamanlar Pique ile yaşadığı evden taşınmayıp aldatan sevgilisine eşyalarını toplayıp gitmesini söyledi.

'22 YAŞINDA İKİ TANE GENÇ KIZA BEDELİM'

Bu arada Shakira, birkaç hafta önce Youtube'da yaptığı bir paylaşımla da Gerard Pique'ye seslendi. Şarkının sözleri gerçekten kelimenin tam anlamıyla zehir zemberekti. Yani Shakira yine en iyi yaptığı şeyi yapmış ve Pique'den intikam amaçlı bir şarkı yapmıştı. Bu şarkının sözleri ise gerçekten bomba gibiydi: " Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” sözlerinin gerçeğe dönüşmesine rağmen diğer kısmıyla kendince dalga geçti. Kendisine “Ben iki tane 22'lik kıza bedelim / Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin, Ben Rolex’tim o ise Casio” diye seslendi. İşte bu şarkıyla da hem izlenme rekorları kırdı hem de çeşitli mecralardan milyon dolarlar kazandı

'SHAKIRA'NIN ASIL DARBESİ ÇOK AĞIR OLACAK'

Bütün bunlar bir yana ileri sürülenlere göre "Shakira'nın intikamı" sezonlarca süren bir dizi gibi devam edecek. Yani uzun süre 'saman altından su yürüttüğünü sanan' Pique için derin nefes alacağı günler o kadar yakın değil.

Page Six'te yer alan habere bakılırsa Shakira, sadakatsiz sevgilisinden yeni ve çok daha ağır bir intikam almaya hazırlanıyor. Buna göre Shakira, aldatılmasının ve ayrılığının bütün ayrıntılarıyla gözler önüne serildiği bir şarkının sözleri üzerinde çalışıyor. Bu şarkının da Shakira'nın bugüne kadar sergilediği bütün intikam girişimlerini gölgede bırakacak kadar güçlü olacağı belirtiliyor.