Düğün videosunu izlemek bile istemiyorum! En güzel gününden kötü bir anı kaldı

Haberin Devamı

O ANLARI HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYOR

Nişanlısıyla hayatını resmi olarak birleştirmek için rüya gibi bir yer seçti. Önce nikah ardından düğün derken, unutulmaz bir törenle evlendi. Ama küçük bir ayrıntı var. Güzel yıldız, hayatının aşkıyla evlendiği günün bir kısmını hatırlamak bile istemiyor. Çünkü üzerinde gelinliğiyle hiç beklemediği bir terslikle mücadele etmek zorunda kaldı. Anlattığına göre bu durum onu öylesine etkiledi ki evlendiği gün çekilen videoya izleyemiyor bile!

MUTLULUKLARININ ÜZERİNDE YAĞMUR BULUTLARI DOLAŞTI

Hevesle beklediği düğününde büyük bir aksilikle boğuşmak zorunda kalan bu ünlü Kelly Brook. Ne olduğuna bir bakalım isterseniz. Bilindiği gibi 42 yaşındaki İngiliz oyuncu, model ve sunucu Brook, uzun süredir birlikte olduğu Jeremy Parisi ile geçen yıl temmuz ayında İtalya'da evlendi. Her ikisinin de sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa düğün gayet romantikti ve hem gelin hem de damat son derece mutluydu. Yani düğünleri tam hayal ettikleri gibi kusursuz bir şekilde gerçekleşmişti.

Haberin Devamı

Her ne kadar çift çok mutlu olsa da Kelly Brook, düğün gününün bazı anlarını hatırlamak bile istemiyor. Çünkü anlattığına göre o gece akıllarına bile gelmeyen bir şey başlarına geldi. İşte bu yüzden de Brook, düğününde tam da Parisi ile birbirlerine ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte olma sözü verdikleri görüntülerin yer aldığı videoyu izlemek istemiyor.

O GÖRÜNTÜ AKLINDAN ÇIKMIYOR

Brook bunun nedenini konuk olduğu The Secret To podcast adlı porgramda Vicky Pattison'a anlattı. Brook'un düğün videosunu izlemek bile istemmesinin nedeni aniden bastıran ve herkesi ıslatan sağanak yağmur. Brook programda yaşananları şöyle anlattı: " Evlilik yeminimizi etmeden 10 dakika önce ani bir yağmur başladı. Bir kuleye götürüldük ve olup bitenler bir komedi dizisinden fırlamış gibiydi. Mesela elindeki arpı antik kulenin merdivenlerinden yukarı çıkarmaya çalışan bir kadın vardı. Görüntüsü aklımdan çıkmıyor."

Haberin Devamı

SEKİZ AY YAĞMAYAN YAĞMUR BİR ANDA BASTIRMIŞ

Brook o bölgede tam sekiz aydır yağmayan yağmurun, Jeremy Parisi ile evlendiği gün yağdığını söyleyip "Belki de o zamandan sonra öyle bir yağmur orada görülmemiştir" diye konuştu. Kelly Brook üzerindeki gelinlikle sırılsıklam olduğunu ve büyük bir gerilim yaşadığını ayrıca saçlarının da dağıldığını anlattı.

İTALYA'DA EVLENDİLER

O gün evlendiği kocası Jeremy'nin sürekli olarak düğün videosunu izlediğini ama kendisinin o görüntülere bir kere bile bakamadığını sözlerine ekledi. Ünlü çift 31 Temmuz'da İtalya'da Civitavecchia d’Arpino'da evlenmişti.

Haberin Devamı

GÖSTERİ DÜNYASINDA NELER OLDU? Kelly Brook'un düğün anısı böyle. Gösteri dünyasının diğer bazı ünlüleriyle ilgili son gelişmelere de bir bakalım isterseniz. Mesela ilk gençlik yıllarında yüz felci geçiren ünlüyü biliyor musunuz? Meğer onun o fotoğrafındaki 'çarpık' gülüşün nedeni bu sorunmuş. Peki ya hangi ünlü sadece 12 gün birlikte olduğu eski aşkına mirasında 10 milyon dolar bırakıyor? Bir de tabii bir giyim firmasının reklam kampanyasında 'kendi çocukluklarıyla birlikte' rol alan ünlüler var.

Yıllar geçse de saçlarına aklar dolsa da hep sinemanın en yakışıklı aktörleri arasında yer aldı George Clooney. 61 yaşındaki oyuncunun eski fotoğrafları da bu görüntüsünün nereden nereye geldiğini gözler önüne sermek için sık sık magazin basını tarafından kullanılıyor. İşte bunlardan biriyle ilgili bir ayrıntıyı, katıldığı sohbet programında ilk kez anlattı Clooney. İlk gençlik yıllarına ait bir fotoğrafta yer alan o ünlü 'çapkın' gülüşünün aslında yüz felcinden kaynaklandığını açıkladı.

Jimmy Kimmel'ın programına konuk olan Clooney, sohbet sırasında gençlik yıllarından söz etti. Snoopy Dog'un da yer aldığı programda Kimmel "Elimizde bazı fotoğrafların var" dedi ve ünlü oyuncuya o eski fotoğrafları gösterdi. O anlarda sıra Clooney'in o ünlü pozuna da geldi. İşte o sırada Clooney, o fotoğraf çekildiği sırada yüz felcinden muzdarip olduğunu açıkladı. Fotoğrafı alan Clooney, sırayla yüzünün her iki yarısını kapatarak aslında felçli tarafı hareket ettiremediğini hastalıktan etkilenmeyen diğer yanıyla gülümsediğini anlattı. Sonra Jimmy Kimmel, Snoopy Dog ve George Clooney konu hakkında bazı şakalar yaptı. Bu arada George Clooney'in gençliğinde geçirdiği ve Bell's Palsy olarak adlandırılan yüz felcinin, yüzün bir tarafındaki kaslarda ani güçsüzlük yaratan bir durum olduğunu ve birkaç haftada düzeldiğini hatırlatalım.

Haberin Devamı

'ÇOCUKLUKLARIYLA BİRLİKTE' REKLAM KAMPANYASINDA ROL ALDILAR

Naomi Campbell, Gigi Hadid ve Maluma'yı tanırsınız. Peki onların çocukluk hallerini bilir misiniz? Kendisi sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapan Gigi Hadid'in küçücük bir çocukken nasıl göründüğüne aşinasınızdır büyük olasılıkla. Ama eğer Maluma'yı özellikle de hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Naomi Campbell'ın çocukluğunu bilmiyorsanız yakında bir reklam filmi sayesinde bu merakınızı da gidereceksiniz demektir.

Çünkü ünlü bir giyim firması, Campbell, Hadid ve Maluma ile bir reklam kampanyası düzenledi. Elbette bu üç ünlü ismin günce haliyleçalıştı. Ama firma aynı Zamanda Naomi Campbell, Gigi Hadid ve gerçek adı Juan Luis Londoño Arias olan Maluma'nın çocukluk fotoğraflarını da kullandı reklam kampanyasında.

Haberin Devamı

Kampanyada Maluma da çocukluk fotoğrafıyla yer aldı.

12 GÜN AŞK YAŞADI 10 MİLYON DOLAR MİRAS BIRAKACAK

Ünlüler dünyasındaki servet ve miras kavgalarını bilirsiniz büyük olasılıkla. Her biri ünlü olan kadın ve erkeğin ona göre kendi birikimleri vardır. Önce kendi kazançlarını sağlama almak için hayatlarını resmen birleştirmeden önce bir evlilik sözleşmesi imzalarlar. Ardından evlilik sırasında da kazanımları olur. İşte boşanma sırasında bu servet yüzünden bazıları kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşerler. Sonra gelsin magazin basınında manşetler. Ama bu kez bambaşka bir gelişme oldu. İki ünlü sadece 12 gün birlikte oldu ama erkek tarafı "Onu her zaman seveceğim" dediği kadına mirasında 10 milyon dolarlık bir pay bıraktı.

Böyle anlatınca kulağa inanılmaz geliyor ama bu olayın kahramanları çalkantılı hayatıyla bilinen Pamela Anderson ile 2020 yılında evlendiği iddia edilen yapımcı Jon Peters. İkili, bundan üç yıl önce evlendikleri haberleriyle gündeme gelmişti. Daha bu haberin mürekkebi kurumadan yani tam 12 gün sonra da ayrıldıkları duyuldu. Pamela Anderson ilerleyen aylarda aslında Peters ile resmi olarak hiç evlenmediklerini açıkladı. Bir tür kafa karıştırıcı ilişki sözün kısası.

'ONU HER ZAMAN SEVECEĞİM'

Fakat görünüşe göre Jon Peters, Pamela Anderson'ı o kadar sevmiş ki ona mirasından 10 milyon dolar pay bırakmış. Peters bunu Variety'ye verdiği röportajda açıkladı. 77 yaşındaki yapımcı "Bunu kimse bilmiyor hatta kendisinin bile haberi yok. Ama ona mirasımdan 10 milyon dolar bıraktım" diye konuştu. Sonra da sözlerini "Bunu ilk kez size söylüyorum. Belki de hiç söylememeliydim" diye sürdürdü. "Pamela'yı her zaman seceveğim o hep benim kalbimde olacak" diye konuşan Jon Peters "İhtiyacı olsun ya da olmasın bu para onun" dedi. Peters'in Pamela Anderson'a olan sevgisini ifade etmek için lüks bir otomobil de dahil birçok hediye verdiği biliniyor.