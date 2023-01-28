Ölüm tehdidiyle evlendi, patronundan taciz gördü: Ama direndi ve 20 yıl sonra mesleğine döndü

Haberin Devamı

20 YILDIR SPOT IŞIKLARINDAN UZAKTAYDI

Birazdan ismini söylediğimizde özellikle belli bir yaş kuşağına mensup olanların hemen hatırlayıp belki de gençlik hatıralarını yeniden gözden geçireceği bir ünlünün kısa öyküsü bu. 1990'larda önce moda sonra da sinema dünyasına damgasını vuran bu ünlü, uzun bir aranın ardından meslektaşlarıyla birlikte bir kozmetik markasının tanıtımı için objektif karşısına geçti.

TEKRAR KAMERA KARŞISINDA

Şimdi gelelim bu ünlünün kim olduğuna. Zaten fotoğrafta, en sağdaki beyaz elbiseli kadının yüzü birçoklarına tanıdık gelmiştir bile. İkinci evliliğini yaptığı 2005 yılından bu yana bilinen adıyla Carre Sutton. Eğer bu isim size bir şey çağrıştırmıyorsa 1990'larda moda ve sinema dünyasında bir fırtına gibi estiği dönemdeki soyadıyla söyleyelim: Carre Otis... En ünlü filmi Vahşi Orkide'nin yanı sıra Geri Dönüş, Kırmızı Çıkış gibi yapımlarla ve bundan da öte Mickey Rourke ile yaptığı olaylı evlilikle çok konuşulan Otis, son birkaç gündür söz konusu reklam kampanyasıyla gündemde.

Haberin Devamı

54 yaşındaki Carre Otis, genç kuşaktan Emmie Nielsen, Shon Ali, Sydney Chen, Soukeyna Diouf, Yovanna Ventura, Tatiana Ringsby'nin yanı sıra ünlü oyuncu Julianne Moore ile birlikte kamera karşısına geçti. Bu son kampanya ile de onun fırtına gibi estiği 1990'lı yıllar bir kez daha akıllara geldi. Bu reklam kampanyası Carre Otis ya da yeni adıyla Carre Sutton için mesleğine bir geri dönüş niteliğinde. Belki eskisi kadar sık olmasa da bundan böyle bu tür özel kampanyalarda görev alacak görünüşe göre Otis.

TÜYLER ÜRPERTEN BİR OLAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Fakat ondan önce; evlilik adıyla Carre Sutton ya da ünlü olduğu ismiyle Carre Otis, 2021 yılında üzücü bir olayla gündeme gelmişti. Otis, 17 yaşındayken, yani modellik kariyerine yeni başladığı sırada birlikte çalıştığı ajansın patronu tarafından tacize ve tecavüze uğradığını ağlayarak açıklamıştı. Zaten o dönemde dünyanın en ünlü modellerini bünyesinde barındıran Fransız Elite Models ajansının eski patronu Gerald Marie hakkındaki benzer suçlamaların ardı arkası kesilmiyordu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Otis de artık yaşamını Ibiza'da sürdüren ve bugün 73 yaşında olan Marie, hakkında konuşmuştu. Konuşmakla da kalmayıp Gerald Marie'nin, henüz 17 yaşındayken kendisine defalarca tecavüz ettiği iddiasıyla dava da açmıştı. Ama bu dava zaman aşımına uğradı. Bu durum bile Carre Otis'i yaşadıklarını anlatmaktan geri koymadı. Otis, 2021 yılında Fransa'da yürütülen ve bu tür olaylara dikkat çekip önlem almayı amaçlayan bir kampanya kapsamında Paris'e davet edildi. O süreçte de yaşadıklarını, basın ve kamuoyu önünde anlattı. Hatta onun bu açıklamasını daha da etkili kılmak için Paris Moda Haftası'nın hemen öncesindeki günler seçildi. Bu şekilde de moda dünyasında sık yaşanan bu olayların hasıraltı edilmesinin önlenmesi amaçlandı.

'O ANDA TUZAĞA DÜŞMÜŞTÜM'

Carre Otis işte o süreçte moda dünyasıyla ilgili aslında yıllardır bilinen ama hep göz ardı edilen korkunç gerçekleri dile getirdi. Eski patronu Gerald Marie, mesleğinde daha başarılı olması için kilo vermesini istedi. Otis'in anlattığına göre bu amaç için de kendisine küçük şişeler içinde uyuşturucu verdi. Otis "O andan itibaren de tuzağa düşürüldüm" diye anlattı yaşadıklarını. Bütün bunlara katlandığını çünkü genç bir model olarak iş için Paris'e gittiğinde barınma ve beslenme gibi ihtiyaçları için Gerald Marie'ye bağımlı olduğunu itiraf etti.

Haberin Devamı

KORKUNÇ İDDİALARI ÇOK KONUŞULDU: Carre Otis, eski patronu Gerald Marie'nin kendisine Avrupalı zengin erkeklere pazarladığını ileri sürmüştü. Bununla yetinmediğini, defalarca Marie'nin tecavüzüne uğradığını da iddia etmişti.

Carre Otis, yaşadıklarını anlatırken "Eğer çalışmak istiyorsam tacize katlanmam gerektiğini biliyordum. Bu bana çok açık bir şekilde anlatılmıştı" dedi. Otis o günlerde moda dünyasında yaşanan taciz olaylarıyla ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Genç modellerin bu tür tacizlerin kurbanı olmasının "genetik bir piyango kazanmış olmanın bedeli olarak algılandığını" vurguladı. Bu yüzden de genç kızların yaşadığı bu taciz olaylarının normalleştirildiğini söyledi.

BİR DE OLAYLI EVLİLİĞİ VAR! ÖLÜM TEHDİDİYLE EVLENMİŞ

Bütün bunlar Carre Otis'in modellik yaptığı sırada yaşadıkları. Bir de sinemaya adım attıktan sonra Mickey Rourke evliliği ve bu sırada yaşadıkları var. Onlar da zaten 90'lı yıllardan beri defalarca masaya yatırıldı.

Otis ile Rourke; Vahşi Orkide ve Kırmızı Çıkış adlı filmlerde birlikte oynadı. Setteki yakınlaşmaları gerçek hayatta aşka ve evliliğe dönüştü. Fakat bu da Carre Otis'e mutluluk getirmedi. Otis, 2011 yılında yayınlanan Hugo Schwyzer'ın kaleme aldığı Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitapta hayatının bütün dönüm noktalarını satırlara döktü. Bunlar arasında şiddet gördüğünü itiraf ettiği Mickey Rourke ile evliliği de vardı. İşte o kitapta Otis, Mickey Rourke ile evlenmesinin nedenini de gözler önüne serdi. İddiasına göre Rourke, eğer evlilik teklifini kabul etmezse Carre Otis'i ölümle tehdit etmişti.

Haberin Devamı

Carre Otis'e sinemada şöhret kazandıran Vahşi Orkide (Wild Orchid) filmini hatırlayalım yeri gelmişken. Yönetmenliğini Zalman King'in üstlendiği filmde Otis'in yanı sıra Mickey Rourke ve Jacqueline Bisset de rol alıyordu. Filmin konusuna gelirsek: Bir hukuk bürosunda çalışan Emily, Claudia ile birlikte bir miras davasını çözmek için Brezilya'ya gider. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum Emily, Rio'da milyoner James Wheeler ile baş başa kalınca, yaşayacağı deneyimler ile şok olacaktır... 1989 tarihli film, hem Otis'in yıldızını parlatmış hem de bir döneme damga vurmuştu. Carre Otis'e sinemada şöhret kazandıran Vahşi Orkide (Wild Orchid) filmini hatırlayalım yeri gelmişken. Yönetmenliğini Zalman King'in üstlendiği filmde Otis'in yanı sıra Mickey Rourke ve Jacqueline Bisset de rol alıyordu. Filmin konusuna gelirsek: Bir hukuk bürosunda çalışan Emily, Claudia ile birlikte bir miras davasını çözmek için Brezilya'ya gider. Hiçbir şeyden haberi olmayan masum Emily, Rio'da milyoner James Wheeler ile baş başa kalınca, yaşayacağı deneyimler ile şok olacaktır... 1989 tarihli film, hem Otis'in yıldızını parlatmış hem de bir döneme damga vurmuştu. BU FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI

ROURKE YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kitapta yer alan çarpıcı notlar arasında Carre Otis'in ölümden dönüşü de var. Anlattığına göre Rourke ile Santa Fe'de bir film setindelerdi o gün. Mickey Rourke çalışıyordu ve kendisi de ona eşlik ediyordu. Rourke, ona haber vermeden Otis'in çantasına bir tabanca koymuştu. Sette bir kaza meydana geldi. Otis çantasını yere attığında, çantasında olduğunu bilmediği o silah ateş aldı ve Otis vuruldu. Anlattığına göre eğer kurşun birkaç santim kaysaydı tam kalbine gelecekti ve belki de bugün hayatta olmayacaktı. Fakat o kaza kurşunu omuzundan çıktı. Otis, ölmediği ve herhangi bir kemiği kırılmadığı için şanslı olduğunu anlattı kitabında.





ARTIK SAKİN BİR HAYATI VAR

Carre Otis; bütün bu hareketli hayatın ardından 2005 yılında Matthew Sutton ile evlendi. Ondan sonra da gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Bu arada Kaya ve Jade adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Kamera karşısına geçtiği bu kozmetik reklamı ise onun uzun süre sonra mesleğine dönüşü oldu.

2005 yılında evlenen Otis, iki tane kız çocuk dünyaya getirdi. Kocası Matthew, kızları Kaya ve Jade ile mutlu bir hayat sürdürüyor.