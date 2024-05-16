Kral olmayı ancak rüyasında görecek... Ama mesleğini çoktan seçmiş bile!

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Bu arada Galler Prensi William, görevinin başına döndü de Kate'in sağlık durumunu merak eden hayranları onun yüz ifadesini, davranışlarını izleyerek Prenses'in nasıl olduğu konusunda fikir edinmeye çalışıyor.

Durum böyleyken Galler ailesinin en küçük çocuğu Prens Louis gündemin ilk sıralarına yerleşti ve insanları gülümsetti. Bu yılın başından bu yana tatsız olaylarla anılan ailesinin neşeli yüzü oldu yine.





SEVİMLİ HAYLAZ LOUIS HERKESTEN ROL ÇALIYOR

Kate Middleton ile Prens William'ın en küçük oğlu Louis'yi bilenler biliyor.

Daha ilk kez babasının ve annesinin kucağında Buckingham Sarayı'nın balkonunda halkın karşısına çıktığında sergilediği yüz ifadesiyle gelecekte nasıl bir çocuk olacağını kanıtlamıştı Louis.

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Zaten ondan sonra da Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'nci yıl dönümü başta olmak üzere katıldığı her etkinlikte haşarılıklarıyla ve hareketliliğiyle herkesten rol çaldı küçük Louis.

Kimi zaman annesi Kate'e herkesin içinde dil çıkardı, kimi zaman Kate kendisini uyarırken eliyle ağzını kapattı, savaş uçaklarının gösteri uçuşu sırasında kulaklarını tutup çığlık attı.

Kısacası Louis, gittiği her yerde haşarılıklarıyla dikkat çekti. Tabii yanlış bir adım atmasından endişe eden ailesini de hep tetikte ve diken üstünde tuttu.

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HAYALLERİNİ SÜSLEYEN MESLEK BELLİYMİŞ!

İşte şimdi geçtiğimiz günlerde 6 yaşına giren Prens Louis ile ilgili gülümseten bir haber geldi.

Ailedeki düzene ve hiyerarşiye göre Galler çiftinin en küçük oğlu Louis'nin tahta çıkması uzak ihtimal.

Önce babası William, sonra ağabeyi George en son da ablası Charlotte'un ardından geliyor taht için küçük Louis.

Çok büyük ve beklenmedik bir gelişme olmazsa da kral olması öyle kolay gerçekleşecek bir durum değil.

Bu yüzden de kendine ileride bir meslek ve hayat amacı seçmesi gerek. Galler çiftinden gelen haberlere göre annesi Kate Middleton ile babası Prens William daha şimdiden onu bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyor.

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Belki de bunun da etkisiyle küçük Louis, bu yaşında hayallerini süsleyen bir meslek edindi bile. Bunu da babası William, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kendisi anlattı.

Geçtiğimiz 13 Mayıs günü Kral Charles ile büyük oğlu ve ilk sıradaki veliahtı Prens William, önemli ve özel bir tören için bir araya geldi.

Galler Prensi William'a kral babası tarafından Kraliyet Hava Kuvvetleri Baş Albayı unvanı verildi. O tören sırasında da alay Prens William'ın çocukları George, Charlotte ve Louis'ye hediye edilmek üzere ahşaptan yapılma üç tane helikopter verdi.

O tören sırasında da William küçük oğlu Louis'nin pilot olmaya heveslendiğini söyledi.

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Aslında ilk anda William'ın jest olsun diye bu şekilde konuşulduğu düşünülebilir. Ama küçük Louis daha önce de bu konudaki hayalini kendi ağzından ifade etmişti.

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'RESSAM DEĞİL SAVAŞ PİLOTU OLACAĞIM'

Geçen yıl, Kral Charles'ın taç giymesi nedeniyle düzenlenen etkinliklerden birine katıldı Louis. O sırada da diğer çocuklarla birlikte sulu boyalarla resim yapmaya başladı.

Louis keyif içinde renklerle oynarken etkinlikte bulunanlardan biri ona "Büyüyünce ressam olmak isteyip istemediğini" sordu. Louis de kararlılık içinde "Hayır, savaş pilotu olacağım" diye yanıt verdi.

Aslına bakılırsa Louis'nin pilot olmaya heveslenmesi bir tesadüf değil. Çünkü babası William, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde kurtarma pilotu olarak görev yaptı. Ayrıca William'ın kimi zaman ailesiyle seyahat ederken helikopter kullandığı da biliniyor.

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KRAL OLMASI UZAK İHTİMAL

Bazı kraliyet uzmanlarının anlattığına göre Kate ile William, daha şimdiden küçük Louis'yi kendine bir hayat yolu çizmesi konusunda eğitmeye çalışıyor.

Çünkü ailenin en büyük korkusu "yedek prens" Louis'nin gelecekte amcası Harry gibi sorun çıkaran bir genç adam olması. Bu yüzden de küçük yaştan onu bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyorlar.

Kraliyet yazarı Jennie Bond'un ileri sürdüğüne göre Kate ile William, Louis'ye küçük yaşında kraliyet hayatı dışında başka bir hayat alanı seçmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Bond'a göre Kate ve William, küçük Louis'nin üniversite eğitimi görmesi konusunda onu cesaretlendiriyor.

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Şu sıralarda haşarı ve sevimli bir çocuk olan Louis'nin gelecekte kendine nasıl bir hayat sürdüreceği hatta kime aşık olacağı daha şimdiden büyük merak konusu özetle.

Galler çiftinin en büyük oğlu Prens George taht için babasından sonra ikinci sırada. Louis ise "yedek prens" olarak kalacak.