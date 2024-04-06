Onlarla evlenecek damatlar yaşadı.... Hayalleri altın tepside önlerine gelecek

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Ama hala Avrupa'nın ortasında birçok ülke için bütün bunlar masallara ya da çok uzak geçmişe ait değil.

Belli ülkelerde hala krallar, kraliçeler, onların taçları ve tahtları var. Hatta yeni kuşaklarda, monarşiyi sürdürecek veliahtları da!





GELECEĞİN TAHT VE TAÇ SAHİPLERİ

Elbette pek çok kişinin aklına monarşi ve veliaht denilince hemen prensler geliyor. Ama bazı ülkeler için durum pek öyle değil.

Çünkü Avrupa'nın bazı ülkelerinde babalarından sonra tahtı devralmaya hazırlananlar, kral ile kraliçenin erkek çocukları değil kız çocukları.

Bazılarında hiç erkek çocuk olmadığı için bazılarında da tahta geçiş, dünyaya geliş sırasıyla olduğu için prensesler, babalarının tahttaki yerini almaya hazırlanıyor.

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Gelin Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olacak o prensesleri bir başka deyişle "geleceğin Kraliçe Elizabeth'lerine" ya da tahtı bir süre önce oğluna devreden Danimarka Kraliçesi gibi Margarethe'lerine bir göz atalım.

ALDATMA SKANDALINA KARŞI DİRENDİ.. TAHTI KIZINA VERECEK

Gelecekte Avrupa monarşisinde söz sahibi olacak prenseslerin "en kıdemlisi" 46 yaşındaki İsveç Prensesi Victoria.

İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin en büyük çocuğu olan Victoria, erkek kardeşi olmasına rağmen, ailenin ilk doğan çocuğu olduğu için ülkesindeki yasalar gereği babasından sonra tahta geçecek.

Bu durum gerçekleştiğinde başka bir şekilde de adını tarihe yazdıracak Victoria. İsveç'in dördüncü "egemen" kraliçesi olacak.

Bir başka deyişle bu unvana evlilik yoluyla değil tahtı babasından devralarak ulaşmış olacak. Ayrıca 1720'den bu yana tahta geçen ilk kadın veliaht olarak da hatırlanacak.

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Babasından sonra tahtı devralacak olan Victoria'nın kocası Daniel de sıradan biri. Victoria'nın eski spor hocası onunla evlendikten sonra "prens" unvanını aldı. Hatta ondan birçok kişi "erkek Külkedisi" diye söz ediyor.

İsveç için Victoria'dan sonra da yine bir kadın daha doğrusu şu anki konumuyla bir küçük kız veliaht olarak sırada.

O da Victoria'nın, Prens Daniel ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Prenses Estelle.

Onun da Oscar adında bir erkek kardeşi var aslında ama İsveç'teki kurallara göre erkek olmak tahta geçmek için öncelik değil.

Bu yüzden annesinden sonra ülkesinin tahtına oturacak kişi şu anda 12 yaşında olan Estelle.

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Estelle'in bir erkek kardeşi var ama anne ve babasının ilk doğan çocuğu olduğu için gelecekte İsveç tahtı ona kalacak. Estelle henüz 12 yaşında ama gelecekteki görevine uygun bir şekilde yetişiyor.





NE BÜYÜK BİR ÇILGINLIK!

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor geçen yıl 18 yaşına girdi. Gelecekte ülkesine bütün benliğiyle hizmet edeceğine de yemin etti.

Zaten daha önce askerlik görevine başlayan Leonor, ülkesinde de dünyada da kelimenin tam anlamıyla çılgınlık yarattı, milyonlarca hayran edindi.

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Leonor bir yıldan bu yana dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi olarak biliniyor. Hatta aralarında yaş farkı olmasına rağmen Galler Prensesi Kate Middleton ile "hayran kitlesi" açısından büyük bir rekabet halinde.

Leonor'un annesi, İspanya Kralı Felipe'nin eşi Letizia sıradan bir aileden geliyor. Eski bir TV muhabiri ve spiker olan Letizia artık İspanya Kraliçesi.





18 YAŞINA GİRMESİ ULUSLARARASI ARENADA KUTLANDI

Gelelim şimdi de bir başka "Külkedisi"nin" kızına yanı Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra'ya.

Veliaht Prens Haakon ile halktan bir aileden gelen daha evlilik dışı bir de çocuğu olan eşi Mette Marit'in en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, 2022 yılında diğer kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla ve gösterişli törenlerle 18 yaşına girdi.

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O da gelecekte ülkesinin tahtına oturacak prenseslerden. Ama bunun için biraz beklemesi gerek. Çünkü şu anda dedesi tahtta.

Sonra babası Haakon geliyor. Zamanı geldiğinde Haakon; tahtını ve tacını kızına devredecek.

Norveç Kraliçesi olmaya hazırlanan Ingrid Alexandra'nın babası Haakon, veliaht prens. Babası Harald'ın ardından tahta geçecek. Annesi Mette Marit ise sıradan bir aileden geliyor.

ANNESİNİN GEÇMİŞİ SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ: İşin ilginç yanına gelirsek... Ingrid Alexandra'nın annesi Mette Marit de halktan bir aileden geliyor. Üstelik onun gelin gittiği Norveç kraliyet ailesi tarafından da halk tarafından da benimsenmesi epey zaman aldı. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bu aile, bundan 22 yıl önce tarihlerinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadı. Bunun nedeni de tahtı devralacak olan Prens Haakon'un eş olarak seçtiği kişiydi. Mette Marit'in evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu vardı. Bu yüzden önce Haakon'un ailesinden de halktan da tepki gördü. Ama artık prensler, kendileri gibi "mavi kanlı" olmasa da yani başka bir kraliyet ailesinden gelmese de halktan kadınlarla hayatlarını birleştirebiliyor. Bunun birçok örneği de var, İsveç'te, İspanya'da ve İngiltere'de. Üstelik Prens Charles ve Prens Harry örneğinde olduğu gibi bir prens, daha önce evlenip boşanmış bir kadınla da evlenebiliyor artık.





GELECEKTEKİ KONUMUNA ALIŞIYOR

Belçika'nın gelecekteki kraliçesi ise Elisabeth. Onun biraz önce anlattığımız veliahtlardan farkı, annesinin de soylu bir aileden gelmesi.

Çünkü Ingrid Alexandra da Leonor da mavi kanlarını sadece babalarından alıyor. Her ikisinin annesi de halktan geliyor. Elisabeth'in annesi ise soylu bir aileye mensuptu.

Elisabeth, Belçika Kralı 2. Albert ile Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu. 22 yaşındaki Elisabeth babasından sonra ülkesinin tahtında oturmaya hak kazanacak.

Elisabeth son dönemde askerlik hizmeti yapmasıyla da gündeme gelmişti. Onun öyküsü klasik "saray masalları" gibi yani. Bu işin tek önemli ayrıntısı annesi Mathilde'nin, Belçika'nın ilk Belçika doğumlu kraliçesi olması.

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Elisabeth'in annesi Belçika Kraliçesi Mathilde ise şu anda görevde olan birçok kraliçenin aksine soylu bir aileden geliyor.





HOLLANDA TAHTI ONU BEKLİYOR

Sıra Hollanda'ya geldi. Ülkenin kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia da ülkesinin gelecekteki kraliçesi.

20 yaşındaki Amalia'nın iki kız kardeşi daha var. Ama kendisi en büyük olduğu için babasının tahtına geçme hakkı da onun.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Amalia'nın annesi Maxima da sıradan bir aileden geliyor. Hatta Hollandalı bile değil Arjantinli.

Ama o sırada prens olan Willem Alexander ile evlendikten sonra halkın büyük sempatisini kazandı. Hatta şimdi popülerliği mavi kanlı kocasını bile geride bırakmış durumda.

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Hollanda Kraliçesi Maxima sıradan bir aileden gelip kraliçe olanlardan. Üstelik o Hollandalı bile değil, Arjantinli. Ama popülerliği kral kocasını bile geride bırakmış durumda.





DÜNYA 'MASAL PRENSLERİYLE' TANIŞACAK

Görüldüğü gibi Avrupa'da hüküm süren kraliyet ailelerinin başında şu anda krallar var. Ama tesadüf işte bu krallar zamanı geldiğinde yerlerini kızlarına bırakacaklar.

Böylece onların devri başladığında yüzyıllardır süregelen "masal prensesi" deyimi de uzun süre rafa kalkacak.

Onun yerini, bu hükümdar kadınlarla evlenen genç adamlar alacak. Belki de o zaman herkes onlardan "masal prensi" diye söz edecek.

Genelde monarşi ailelerinde ağırlık "veliaht" unvanı taşıyan kız çocuklarda. Ama bir tane de erkek veliaht var.

Danimarka'nın tahtına yeni geçen Kral Frederik ile Kraliçe Mary'nin dört çocuğunun en büyüğü olan Prens Christian.

Geçen yıl 18 yaşına girişi, uluslararası arenada gösterişli bir törenle kutlanan Christian, tahtı babasından devralacak. Hatta babasının tahta geçmesiyle tahtına bir adım daha yaklaştı.

Veliaht Prens Christian'ın annesi Mary, kocası Frederik'in tahta geçmesinde kraliçe oldu. O da birçok mevkidaşı gibi "mavi kanlı" bir aileden gelmiyor. Hatta o da Danimarkalı değil Avustralyalı. Şu anda kraliçesi olduğu ülkenin dilini bile sonradan öğrendi.





ONUN SIRASININ GELMESİNE DAHA ÇOK ZAMAN VAR

Avrupa'daki monarşi ailelerini sayıp Monako'yu unutmak olmaz... Bu küçük ülke şu anda Prens 2. Albert'in yönetiminde. Ama tabii günün birinde onun da yerini alacak biri var: İkiz çocuklarından Jacques.

Prenses Charlene ile 2011 yılında evlendikten sonra uzun süre hamilelik haberi gelmeyince Grimaldi ailesi telaşa kapılmıştı. Çünkü ülkenin geleceği bu veliahta bağlıydı, aksi halde ülke, Fransa'ya bağlanacaktı.

Gerçi Albert'in evlilik dışı bir oğlu vardı ama onun tahta geçmesi mümkün değildi. Neyse ki sonunda Charlene ikiz çocukları Jacques ve Gabriella'yı dünyaya getirdi.

Bu ikiz çocuklardan Jacques, babasının veliahtı olarak ailesine derin bir soluk aldırdı.

Bütün bunlardan sonra onun henüz 10 yaşında olduğunu yani tahta geçmesine daha uzun yıllar olduğunu da hatırlatalım.

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İkizlerin dünyaya gelmesiyle Monako Prensliği'nin veliaht sorunu da çözülmüş oldu.

Monako Prensesi Charlene'in de eski bir olimpik yüzücü olduğunu ve Zimbabwe'de dünyaya geldiğini hatırlatalım. Yani o da sıradan bir ailede dünyaya gelen ama sonra "yakışıklı prensin" gönlünü çalan prenseslerden.