Ä°kinci kadÄ±n defterden tamamen silindi: KocasÄ±nÄ±n yasak iliÅŸkisi en Ã§ok ona yaradÄ±

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Aradan Ã¼Ã§ yÄ±l geÃ§tikten sonra da bu kez bir baÅŸka kraliyet ailesinden yine duyanlarÄ± ÅŸoke eden bir aÃ§Ä±klama geldi.

Ä°ngiltere KraliÃ§esi Elizabeth'den sonra dÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan kraliÃ§elerinden biri olarak bilinen Danimarka KraliÃ§esi Margratha, 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n 14 Ocak'Ä±nda tahtÄ± veliahtÄ± Prens Frederik'e bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Tam 52 yÄ±ldÄ±r tahtta oturan Margrethe, aslÄ±nda bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸuyordu. Zaten yaÅŸÄ± da 83'e gelmiÅŸti. BÃ¶yle bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tahtÄ± bÄ±rakÄ±p geri Ã§ekilmesi normal gibi gÃ¶rÃ¼nebilir.

TAHTTAN Ã‡EKÄ°LECEÄžÄ°NÄ° AÃ‡IKLAMASI ÅžOK YARATTI

Ama Danimarka kraliyet ailesinin son dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ± nedeniyle KraliÃ§e 2. Margrethe'nin tahttan Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± kafalarda soru iÅŸaretleri yarattÄ±.

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Bu konudaki gÃ¼ndemi takip eden milyonlarca kiÅŸi, aÃ§Ä±klamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk andan itibaren kafalarda tek bir soru var."KraliÃ§e Margrethe, veliaht oÄŸlunun yasak aÅŸk skandalÄ±nÄ± Ã¶rtmek ve gelini Mary'nin boÅŸanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in mi bÃ¶yle bir karar aldÄ±?"

Yani bu iddialara gÃ¶re KraliÃ§e Margrethe, uslu durmayan oÄŸlu Prens Frederik'in karÄ±sÄ± Mary'ye bir tÃ¼r "rÃ¼ÅŸvet" verdi. Bu ÅŸekilde kocasÄ±nÄ±n Ä°spanyol sosyetit Genoveva Casanova ile iliÅŸkisi yÃ¼zÃ¼nden Mary'nin bir adÄ±m atmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. Hem de ailesinin magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerini daha fazla sÃ¼slemesine set Ã§ekti.

Her ne olursa olsun bu soru daha yÄ±llarca kafalarÄ± kurcalayacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Evlilik yoluyla deÄŸil de tahtÄ± babasÄ±ndan devraldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "dÃ¼nyanÄ±n tek gerÃ§ek kraliÃ§esi" olarak bilinen Margrethe'nin bu kararÄ± daha uzun sÃ¼re konuÅŸulacak.

Ä°SPANYOL SOSYETÄ°KLE FOTOÄžRAFLARI BÄ°LE Ã‡IKTI

Neler olduÄŸunu hatÄ±rlarsak... Prens Frederik'in 2004 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi AvustralyalÄ± eÅŸi Mary'yi, Madrid'de Ä°spanyol sosyetik Genoveva Casanova ile aldattÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerinde gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼...

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Hatta ikilinin fotoÄŸraflarÄ± bile yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte durum bÃ¶yle olunca KraliÃ§e Margrethe'nÄ±n bu skandalÄ± Ã¶rtmek, hatta gelinini elinde tutmak iÃ§in tahtÄ± oÄŸluna bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±.



BÃ¶ylece 14 Ocak'tan itibaren Frederik, kral olarak tahta geÃ§ecek... Prenses Mary de artÄ±k kraliÃ§e unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak.

Peki ama kim bu yakÄ±nda KraliÃ§e Mary olarak anÄ±lacak Prenses Mary.. Ya da evlenmeden Ã¶nceki adÄ±yla Mary Donaldson...

VETERÄ°NER OLMAK Ä°STÄ°YORDU, ÅžÄ°MDÄ° KRALÄ°Ã‡E OLACAK

Ã–ncelikle ÅŸunu sÃ¶yleyelim ki Mary Donaldson, tÄ±pkÄ± Kate Middleton gibi halktan bir aileden geliyor. Ãœstelik bir DanimarkalÄ± bile deÄŸil, AvustralyalÄ±.

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GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda veteriner olmayÄ± hayal eden Mary, dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aÅŸkÄ±n sonunda bir anda kendini Danimarka sarayÄ±nda buldu. Åžimde de Ã¼lkenin kraliÃ§esi olarak tahta Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kaldÄ±.

Gelin yakÄ±nda Danimarka KraliÃ§esi Mary olarak anÄ±lacak olan eski adÄ±yla Mary Donaldson'Ä± biraz daha yakÄ±ndan tanÄ±yalÄ±m... TahtÄ±na oturacaÄŸÄ± Ã¼lkenin dilini bile sonradan Ã¶ÄŸrenen dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Mary'nin hangi yollardan geÃ§erek bu gÃ¼nlere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir hatÄ±rlayalÄ±m...

51 yaÅŸÄ±ndaki Mary, bir zamanlar tÄ±pkÄ± bugÃ¼n Kate Middleton'Ä±n olduÄŸu gibi "kÃ¼lkedisi" olarak anÄ±lÄ±yordu.

KRALÄ°YET DÃœNYASIYLA Ä°LGÄ°SÄ° BÄ°LE YOKTU

Ã‡Ã¼nkÃ¼ AvustralyalÄ± olan Mary'nin kraliyet aileleriyle, soyluluk unvanlarÄ±yla uzaktan ya da yakÄ±ndan ilgisi yoktu.

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Ta ki hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir anda Prens Frederik ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar. Sonra veliaht prensin kalbini Ã§aldÄ± ve onunla evlendi. TÄ±pkÄ± masallardaki gibi bir hayata ve geleceÄŸe sahip oldu.

2004 yÄ±lÄ±nda Prens Frederik ile evlenen ve "prenses" unvanÄ±nÄ± alan Mary Donaldson, ÅŸimdi dÃ¶rt Ã§ocuk annesi bir veliaht eÅŸi.

Sadece iki hafta sonra kocasÄ± tahta geÃ§tiÄŸinde en tepesindeki kadÄ±n olacak. BugÃ¼n giyimi kuÅŸamÄ±yla, tavÄ±rlarÄ±yla Ã§oktan Danimarka kraliyet ailesine uyum saÄŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ama Mary'nin bu gÃ¼nlere gelmesi Ã¶yle bir anda olmadÄ±.

GECE KULÃœBÃœNDE TANIÅžTILAR

Gelin bir bakalÄ±m Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninin daha ÅŸimdiden en Ã§ok ilgi gÃ¶ren konuklarÄ±ndan biri olan Mary'nin sÄ±radan bir AvustralyalÄ± olarak baÅŸlayan Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne.

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Mary Donaldson, hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Danimarka Prensi Frederik ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 2000 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O yaz, Sidney'de olimpiyat oyunlarÄ± vardÄ±.

Prens Frederik de mÃ¼sabakalarÄ± izlemek iÃ§in kentte bulunuyordu. Mary ile Frederik, iÅŸte o sÄ±rada Sidney'in gÃ¶zde gece kulÃ¼plerinden birinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Frederik'in yanÄ±nda baÅŸka kraliyet ailesi Ã¼yeleri de vardÄ±. O sÄ±rada Mary 28, Frederik ise 32 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Sonradan ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Mary, tanÄ±ÅŸÄ±p sohbet ettiÄŸi o genÃ§ adamÄ±n kim olduÄŸunu bilmiyordu. Yine bu iddialara gÃ¶re iki genÃ§, o ilk tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda erkeklerin gÃ¶ÄŸsÃ¼ndeki kÄ±llarÄ±n yanÄ± sÄ±ra atlÄ± sporlar ve formda kalma konusunda sohbet ettiler. Ä°ÅŸte orada da aralarÄ±ndaki aÅŸkÄ±n ilk tohumlarÄ± atÄ±ldÄ± ve 2000'li yÄ±llarÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n kÃ¼lkedisi masalÄ± baÅŸladÄ±.

MONARÅžÄ°YE UYUM SAÄžLAMAK Ä°Ã‡Ä°N KURS GÃ–RDÃœ

51 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Prenses Mary, sahip olduÄŸu diÄŸer unvanÄ±yla Montpezat Kontesi Mary, Danimarka kraliyet ailesine girmeden Ã¶nce, o hayata uyum saÄŸlamak iÃ§in altÄ± hafta sÃ¼ren Ã¶zel bir kurs gÃ¶rdÃ¼.

Ã–nceki yÄ±l Financial Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda anlattÄ±ÄŸÄ±na , KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en tepesinde olduÄŸu Milletler TopluluÄŸu'nun bir parÃ§asÄ± olan Avustralya'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bu dÃ¼nyaya tamamen yabancÄ± deÄŸildi.

Ama uzaktan izliyordu ve oradaki kurallar hakkÄ±nda hiÃ§ bilgisi yoktu. Bu Ã¶zel kurs sayesinde de aileye uygun ÅŸekilde davranmayÄ±, giyinmeyi, kuÅŸanmayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

KAMERA KARÅžISINDA DURMAYI BÄ°LE BÄ°LMÄ°YORDU

Mary, bunun iÃ§in de hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir para harcadÄ±. O sÄ±rada uygun ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼meyi, ayakta durmayÄ±, baÅŸkalarÄ±yla tokalaÅŸmayÄ±, kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼msemeyi ve kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda kendine gÃ¼venli bir ÅŸekilde durmayÄ± Ã¶ÄŸrendi.

Onun iÃ§in iÅŸin en zor kÄ±smÄ± da buydu zaten. Yani kamera karÅŸÄ±sÄ±nda durmak ve poz vermek.

Her ne kadar ÅŸimdi bu duruma alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olsa da o dÃ¶nemde Mary Donaldson, kamera karÅŸÄ±sÄ±nda durmayÄ± sevmiyordu. Ãœstelik anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ tek bir fotoÄŸrafÄ± bile yoktu.

GÄ°ZLÄ° BULUÅžMALARI DANÄ°MARKA GAZETESÄ° ORTAYA Ã‡IKARDI

Mary, gelecek hayatÄ±na bu ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±rken Prens Frederik de sÄ±k sÄ±k Avustralya'ya gidip onunla gizlice buluÅŸuyordu.

Ã‡iftin Ã¼lkeden Ã¼lkeye yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bu iliÅŸki bir yÄ±l boyunca kamuoyunun meraklÄ± gÃ¶zlerinden uzak tutuldu. Ama 2001 yÄ±lÄ±nda Danimarka'da yayÄ±nlanan Billed Bladet adlÄ± gazete gizli iliÅŸkiyi ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

Zaten bir yÄ±l sonra Mary de Danimarka'ya taÅŸÄ±ndÄ±. O sÃ¼reÃ§te Ã¼lkenin hiÃ§ bilmediÄŸi dilini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã¶zel dersler aldÄ±. Danimarka'nÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼, aile iÃ§inde geÃ§erli olan gÃ¶rgÃ¼ kurallarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi. Frederik, Mary'nin Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p ona gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran bir yÃ¼zÃ¼k hediye etti. Frederik ile Mary 2004 yÄ±lÄ±nda evlendiler.

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Â EN Ã‡OK GÄ°YÄ°M KONUSUNDA ZORLANDI

Sonradan Financial Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Mary, aileye katÄ±lmadan Ã¶nce o hazÄ±rlÄ±k sÃ¼recinde en Ã§ok giyim konusunda zorlandÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Ã¼lkesinde kot pantolon, tiÅŸÃ¶rt ve Ã§Ä±plak ayaklarÄ±yla dolaÅŸan rahatÄ±na dÃ¼ÅŸkÃ¼n bir genÃ§ kÄ±zdÄ±. Sonradan bugÃ¼nkÃ¼ tarzÄ±nÄ± edindi.

GÃ–RÃœNENÄ°N ARDINDAKÄ° GERÃ‡EK

Prenses Mary ile 54 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Frederik, dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir evlilik yaÅŸÄ±yordu. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da mutlu ve uyumlu bir Ã§iftti Mary ve Frederik.

Ta ki, Prens hakkÄ±ndaki ihanet iddialarÄ± ortaya Ã§Ä±kÄ±ncaya kadar.

Ä°kisi de bu konuda sessiz kaldÄ± ancak gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Amalienburg SarayÄ±'nÄ±n kapalÄ± kapÄ±larÄ± ardÄ±nda ÅŸu anda dÄ±ÅŸarÄ±ya sÄ±zmamÄ±ÅŸ olan bazÄ± geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Bunun Ã¼zerine KraliÃ§e Margrethe de tahtÄ± oÄŸlunu ve dolayÄ±sÄ±yla gelini Mary'ye bÄ±rakma kararÄ± aldÄ±.

Â Ä°HANET KARARI HIZLANDIRDI

Prenses Mary, son dÃ¶nemde kocasÄ± ile ilgili ihanet iddialarÄ± nedeniyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±ndaydÄ±. Herkes onun bu durumu da kabullenmek zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ boÅŸanmasÄ±nÄ±n zor olacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸuyordu.

Fakat KraliÃ§e Margrethe'nin tahttan Ã§ekilme kararÄ±yla bir anda hayatÄ± beklenmedik ÅŸekilde deÄŸiÅŸti. BirÃ§ok yoruma gÃ¶re KraliÃ§e, oÄŸluyla ilgili iddialar yÃ¼zÃ¼nden bÃ¶yle bir karar aldÄ±. Bu durum da Prenses Mary'nin artÄ±k kralÄ±n karÄ±sÄ±, yani kraliÃ§e olmasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Ã–zetle bu yorumlara gÃ¶re ihanet aslÄ±nda Mary'nin iÅŸine yaradÄ±.

Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m ki Mary ile Frederik'in bu evlilikten dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

DÃ¼n gece dÃ¼zenlenen geleneksel yeni yÄ±l yemeÄŸine damga vuran kiÅŸi Prenses Mary oldu. Bir sÃ¼re Ã¶nce kocasÄ±nÄ±n ihanet iddiasÄ±yla yÃ¼zÃ¼ asÄ±k olan Mary, o gecede tam bir kraliÃ§e gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sergiledi.

Ä°ki haftadan daha kÄ±sa bir sÃ¼re sonra tahtÄ± oÄŸlu Frederik'e devredecek olan KraliÃ§e 2. Margrethe bu yÄ±l son kez yemeÄŸe ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

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