KocasÄ±nÄ±n ihaneti yÃ¼reÄŸini daÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±... Evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlamak bile istemedi

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Ä°ÅŸte bunlardan biri son birkaÃ§ aydÄ±r gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda. Ama biraz kalp kÄ±ran bir nedenle.

SÃ¶z konusu kiÅŸi, sonunda kocasÄ± kral olunca kraliÃ§e tacÄ±nÄ± da giydi ama mutlu yuvasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde dolaÅŸan ihanet sÃ¶ylentileri nedeniyle dedikodu malzemesi haline geldi.

Ãœstelik sÃ¶z konusu taÃ§lÄ± Ã§iftin evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ydÃ¼ 14 MayÄ±s.Â

Bundan tam 20 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶renleri kÄ±skandÄ±ran bir tÃ¶renle evlenen taÃ§lÄ± Ã§ift, bu Ã¶nemli yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kelimenin tam anlamÄ±yla bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla geÃ§iÅŸtirdi.

Hatta sÃ¶ylentilere gÃ¶re bir Ã§iftin evliliÄŸinde Ã¶nemli bir kilometre taÅŸÄ± olan bu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶zel olarak kutlamamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± bile ona gÃ¶re ayarlandÄ±. Ã‡iftimiz uluslararasÄ± bir geziye Ã§Ä±ktÄ±!

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EVLÄ°LÄ°K YIL DÃ–NÃœMÃœNDE RESMÄ° GEZÄ°YE Ã‡IKTILAR

Zaten konuyu takip edenler Ã§oktan anladÄ± Danimarka'nÄ±n yeni kralÄ± Frederik ile KraliÃ§e Mary'den sÃ¶z ettiÄŸimizi.

Danimarka'nÄ±n eski kraliÃ§esi Margrethe'nin ani bir kararla tahtÄ±nÄ± bÄ±rakmasÄ±ndan sonra tahta geÃ§en Mary ile Frederik bundan tam 20 yÄ±l Ã¶nce yani 14 MayÄ±s 2004'te evlenmiÅŸti. O zamandan bu yana hayatlarÄ±nda Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti. DÃ¶rt tane Ã§ocuklarÄ± oldu, geÃ§en yÄ±l tahta da geÃ§tiler.

Ama bu arada tatsÄ±z geliÅŸmeler de yaÅŸandÄ±. Frederik daha tahta Ã§Ä±kmadan kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce MeksikalÄ± sosyetik Genoveva Casanova ile karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerini kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nya Ã¼zerinde duymayan kalmadÄ±.

Bu iÅŸ sÃ¶ylenti olarak da kalmadÄ±... Frederik'in Ä°spanya kaÃ§amaklarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bile magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±ktÄ±.

OÄžLUNUN YUVASI KURTULSUN DÄ°YE

SonuÃ§ olarak KraliÃ§e Margrethe de bu skandalÄ± Ã¶rtmek ve oÄŸlunun yuvasÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§areyi tahtÄ±nÄ± ona devretmekte buldu.

DÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan bu kararÄ±n sonunda Frederik ile Mary kral ve kraliÃ§e oldu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte de Ã§apkÄ±n Frederik'in yuvasÄ± kurtuldu.

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Yine de gÃ¶rÃ¼nen o ki, Frederik ile Mary arasÄ±ndaki sular tam olarak durulmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift kelimenin tam anlamÄ±yla evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini hatÄ±rlamak bile istemedi.

EÄŸer tercih etselerdi deÄŸiÅŸtirebilecekleri bir adÄ±m attÄ±lar ve tam da 14 MayÄ±s'ta uluslararasÄ± bir ziyarete gittiler.

BASÄ°T BÄ°R SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMIYLA GEÃ‡Ä°ÅžTÄ°RDÄ°LER

Frederik ile Mary, Ä°sveÃ§ ziyaretiyle baÅŸlayan gezilerini ÅŸimdi de NorveÃ§'te sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Tam da 20 yÄ±l Ã¶nce evlendikleri gÃ¼n olan 14 MayÄ±s'ta Danimarka Kraliyet DonanmasÄ±'na ait bir gemiyle Oslo'ya ulaÅŸtÄ±lar. Tabii ki evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mleri de gÃ¶lgede kaldÄ±.

Danimarka'nÄ±n taÃ§lÄ± Ã§ifti bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ sadece sosyal medya sayfalarÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±m yapmakla geÃ§iÅŸtirdi. NorveÃ§ kraliyet ailesini ziyaretlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu Ã¶nemli gÃ¼n sadece Ã§iftin resmi sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan bir paylaÅŸÄ±mla geÃ§iÅŸtirildi.

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Ama yine de onlarÄ± yakÄ±ndan takip edenler Frederik ile Mary'nin, her ne kadar tam olarak Ã¶yle sonuÃ§lanmasa da masallara yaraÅŸÄ±r aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlamadan edemedi.

20 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan peri masalÄ±nÄ±n hangi yollardan geÃ§erek ne hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ de sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Biz de daha Kate Middleton ortada bile yokken tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n "masal prensesi" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± KraliÃ§e Mary'nin, o dÃ¶nemde veliaht prens olan Frederik ile tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼, bu gÃ¼nlere nasÄ±l geldiklerini hatÄ±rlayalÄ±m istedik.

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KRALÄ°Ã‡E ASLINDA AVUSTRALYALI

Mary Donaldson, 1972 yÄ±lÄ±nda Avustralya'da bir matematik profesÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak dÃ¼nyaya geldi. Ãœniversitede hukuk ve ticaret eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼.

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BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kendisi iÃ§in baÅŸka gelecek hayalleri vardÄ±. Ama 2000 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren o tanÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸti.

Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson, tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda takvimler 2000 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

Ã‡ift, Sidney'de bir barda ilk kez bir araya geldi. Prens, o sÄ±rada Sidney OlimpiyatlarÄ± iÃ§in kentte bulunuyordu. AralarÄ±nda bir yakÄ±nlÄ±k doÄŸdu. Sonra da birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. 2003 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

UZAK MESAFELÄ° AÅžKÂ

Prenses Mary, 28 yaÅŸÄ±ndayken Frederik ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n anÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Ä°lk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±k. Onun Danimarka Prensi olduÄŸunu bilmiyordum, TanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n Ã¼zerinden yarÄ±m saat geÃ§miÅŸti ki biri yanÄ±ma gelip 'Bu insanlarÄ±n kim olduÄŸunu biliyor musun?' diye sordu. Ben de karÅŸÄ±mdaki adamÄ±n kim olduÄŸunu ondan sonra Ã¶ÄŸrendim."

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Ã‡iftin iliÅŸkilerinin ilk bir yÄ±lÄ± birbirlerinden uzakta geÃ§ti. O dÃ¶nemde Frederik; Danimarka'dan Avustralya'ya sÄ±k sÄ±k gizli seyahatler yapÄ±yordu.

Prenses Mary, bir baÅŸka rÃ¶portajÄ±nda gÃ¼nÃ¼n birinde prenses olmayÄ± hiÃ§ hayal etmediÄŸini belirtip "AslÄ±nda veteriner olmak istiyordum" diye konuÅŸmuÅŸtu.

'MARY BENÄ°M, BEN DE MARY'E AÄ°DÄ°M'

2001 yÄ±lÄ±nda Mary Danimarka'ya taÅŸÄ±ndÄ±. Zaten o noktadan sonra da olaylar hÄ±zla geliÅŸti ve Ã§ift kendilerini kalabalÄ±k bir davetli topluluÄŸunun Ã¶nÃ¼nde birbirlerine "Ã¶lÃ¼m bizi ayÄ±rana kadar evet" derken buldu.

Ä°ÅŸte o tÃ¶rende Prens Frederik "BugÃ¼nden itibaren Mary benim ve ben de Mary'ye aidim. Onu seviyorum ve bu sevgimle onu koruyacaÄŸÄ±m" diyerek bu AvustralyalÄ± genÃ§ kÄ±za baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

14 MayÄ±s 2004 gÃ¼nÃ¼ evlenen Ã§iftin dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu var. Ãœstelik Frederik'in kaÃ§amaklarÄ± sayesinde beklenenden daha erken Ã¼lkelerinin tahtÄ±na da geÃ§tiler.

Mary ve Frederik, 2004 yÄ±lÄ±nÄ±n 14 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ evlenmiÅŸti.Â

Donaldson'Ä±n gelinliÄŸi de DanimarkalÄ± bir tasarÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. GÃ¶steriÅŸli gelinliÄŸin en ilginÃ§ parÃ§asÄ± ise duvaktÄ±. Duvak, damadÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesine hediye edilen bir Ä°rlanda dantelinden yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte Ã§iftin o dÃ¶nemde Ã§ok konuÅŸulan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden objektiflere yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler.Â

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