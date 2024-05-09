Sahip olduğu hayatın bedelini böyle ödüyor... Yemini doğuştan, istese de bozamaz!

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İlk anda bunlar gayet cazip görünebilir insanın gözüne. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var...

Eğer böyle bir aileye mensupsanız hele de üst düzey bir konumdaysanız bütün bu sahip olduklarınızın bedelini ödemeniz gerekir.

Küçük yaştan itibaren belirli kurallara uymak, çok hasta ya da keyifsiz bile olsanız belirli durumlarda gülümsemek zorunda kalmak gibi. Bunlar en hafifi tabii.

Kimi kraliyet ailelerinde öyle istediğinizle evlenemezsiniz... Ailenize uygun birini bulmanız gerekir.

Eğer bu olmuyorsa sahip olduğunuz unvanı ve ayrıcalıkları bir yana bırakmak zorunda da kalabilirsiniz.

Bir de işin gençlik kısmı var... Bir yandan gelecekteki görevlerinize hazırlanırken diğer yandan da hayatınızı bir genç olarak yaşamak istersiniz. İkisini dengede tutmanızı sağlayan bir aileniz varsa iyi..

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Ama yoksa dünya magazin basınının diline yani manşetlerine düşmeniz an meselesi.

İşte tam da böyle bir durumda bir kraliyet ailesi üyesi var dünyada... Üstelik sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada milyonlarca hayranı var ve tüm meraklı gözler ona dikilmiş durumda.

LEONOR YİNE GÖREV BAŞINDA

Bu genç kız İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Asturias Prensesi Leonor.

Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın zgeçen yıl 18 yaşına giren kızı Leonor'u ileride birçok ayrıcalıkla ve tabii ki sorumlulukla dolu bir hayat bekliyor. Genç kız da şimdiden bu düzene uymak zorunda.

Ailesinde bir gelenek olduğu üzere şu sıralarda askerlik görevini yapıyor Leonor. Zaragoza Askeri Akademisi'nde başlayan eğitiminin ardından ülkesinin deniz ve hava kuvvetlerinde de askeri eğitimini alacak.



Geçen yılın ekim ayında 18 yaşına girişi büyük törenlerle kutlanan Prenses Leonor için geçen hafta da çok önemli bir an yaşandı.

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BABASININ SAĞ KOLU

Prenses ve "askerlik arkadaşları" Madrid'de düzenlenen törende kendisi için çok özel bir yemin törenine katıldı. Babası olan İspanya Kralı Felipe'nin, orduya hizmet için yemin ettiği günün 40'ıncı yıl dönümü kutlandı.

O törende Leonor her zamanki yeşil üniformayı değil tören üniformasını giydi. Anne ve babası da büyük bir gururla kızlarını seyretti.

Felipe ile büyük kızı törenin bir bölümünde de yan yana yer aldı. Ülkelerinin bayrağını öperek hayatları boyunca ordunun hizmetinde olacaklarına dair yemin ettiler.

Leonor o törende bütün diğer grup arkadaşları gibi kırmızı pantolon ve lacivert ceketten oluşan tören üniforması içinde yer aldı.

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Geçen haftaki törende Kral Felipe ile Kraliçe Letizia, büyük kızları Leonor'u gururla izledi.

MİLYONLARIN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE

Prenses Leonor, özellikle son bir yıldır dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bir veliaht. Durum böyle olunca da her yaptığını milyonlarca meraklı göz izliyor.

Ülkesinin gelecekteki kraliçesi olarak Leonor'un diğer yaşıtları gibi gençliğinin keyfini umursamazca çıkarması da çok mümkün değil.

Son bir buçuk yıldır genellikle askeri üniforma içinde görüntülenen Leonor, geçtiğmizi ay arkadaşlarıyla çıktığı bir gece gezmesinde de görüntülendi.

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Yaşıtı arkadaşlarıyla bir kafede oturup uzun uzun sohbet etti Leonor. Eğlenceli saatlerin sonunda da yerinden kalktı ve kendisini görüntülemeye çalışan paparazziden kaçabilmek için hızlıca kendisini bekleyen aracın yolunu tuttu. Ama bu sırada da görüntülenmekten kurtulamadı.

Bu örnekte de olduğu gibi Leonor bir yandan dünyaya gözlerini açtığı ailenin sunduğu olanakların tadını çıkarıyor ama diğer yandan da genç yaşında omuzlarına yüklenen sorumlulukları yerine getiriyor.

Leonor, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın ardından dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi. Güzel Leonor'un kendisinden iki yaş küçük Sofia adında bir de kız kardeşi bulunuyor.

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Prenses Leonor, güzelliğiyle dikkat çekiyor.