Dünyaya geleli daha beş yıl oldu ama yüzlerce yıllık geleneği yerle bir etti

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Bu arada... Elbette bir kraliyet ailesi üyesi olarak Galler ailesinin uyması gereken katı kurallar var. Prens William zaten bu kuralların içinde dünyaya geldiği için onun hayatının bir parçası bunlar.

Eşi Kate Middleton ise aileye katıldığı günden bu yana protokol kuralları açısından bir kez bile falso vermedi.

Sadece Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra onun en çok dikkat ettiği bir kurala bir kez uymadı. O da zaten büyük olay oldu,

Ailece katıldıkları bir etkinlikte kırmızı oje sürdü. Bu davranışı da "Kraliçe yaşasaydı bunu yapamazdı" yorumlarına yol açtı.

Ama Kate bundan sonra bir daha böyle bir davranış sergilemedi. Katı kurallara uymayı sürdürdü.

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William ile Kate'in çocuklarına gelirsek... En büyük çocukları George zaten biraz utangaç bir karaktere sahip olduğu için onun kural yıkması akla bile gelmez.

Ortanca kardeş Prenses Charlotte ise küçücük yaşından bu yana sanki nasıl bir ailede dünyaya geldiğini biliyormuş gibi protokol kurallarına sıkı sıkıya uyuyor.

Hatta ağabeyi George kimi zaman bazı ayrıntıları atlarsa onu hemen uyarıyor. Bunun sayısız örneği kameralara defalarca yakalandı.

Ama ailenin en küçük oğlu Prens Louis'ye gelirsek... İşte o ne ağabeyi George'a benziyor ne de ablası Charlotte'a. Protokol kurallarını defalarca yıktı.

Aslında beş yaşındaki bir çocuk için bu durum normal. Ama George ve Charlotte onun yaşındayken onun yaptıklarının binde birini bile yapmıyorlardı.

Durum böyle olunca da Louis'nin karakterinin kardeşlerinden çok daha farklı olduğunu söylemek yanlış değil.

Kraliyet uzmanlarına göre Prens Louis, son olarak ailesiyle birlikte yer aldığı Noel ayini yürüyüşünde de yüzyıllardır uygulanın bir protokol kuralının yıkılmasına neden oldu. Bunun ne olduğuna gelirsek...

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Konunun meraklıları iyi bilir ki geniş ailenin bir araya geldiği etkinliklerde herkes çekirdek ailesiyle yan yana olur. Anneler, babalar çocuklarını yanlarından ayırmaz.

Her ne kadar akrabalarıyla kapalı kapılar ardında çok iyi geçinseler de toplum karşısına çıktıklarında kendi aileleriyle birlikte olurlar.

Ama bu yıl Noel günü Sandringham'da yapılan yürüyüşte pek öyle olmadı. William ile Kate ve çocuklarının yanında ailenin bir başka üyesi, Zara Tindall'ın kızı Mia vardı. Sanki onların çekirdek ailesinden biriymiş gibi de Galler çocuklarının yanından hiç ayrılmadı.

Bu durum zaten uzun uzun konuşuldu. Ön plana çıkan ise Galler ailesi ile Tindall ailesinin ne kadar iyi geçindiğiydi. Ama bu samimiyetin ardında başka bir ayrıntı daha var,

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İşte bu durum kraliyet uzmanlarına göre yüzlerce yıllık bir protokolün yıkılışı...

Noel günü St. Mary Magdelene Kilisesi'nde bir araya geldi kalabalık aile. Oraya ulaşan yolda da Louis'nin bir elinden babası William, diğer elinden de kuzeni Mia Tindall tuttu.

Kraliyet uzmanlarına göre bu durum yüzlerce yıldır uygulanan bir protokol kuralının yıkılmasıydı. Çünkü ana kural, bu tür etkinliklerde tüm çiftlerin sadece kendi çocuklarıyla yan yana bulunup birbirlerinin elini tutması.

Ama bu kez öyle olmadı. Mia, sanki Galler çiftinin çocuklarından biriymiş gibiydi gün boyunca. Bu arada Mia'nın Louis'nin yaramazlık ve taşkınlık yapmasını önlemek için "takviye güç" olarak ailenin yanında olduğu iddiaları da ilk günlerden itibaren konuşuluyor.

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Galler ve Tindall çocuklarının aralarının ne kadar iyi olduğu da dikkatlerden kaçmadı tabii ki.

Aslında şöyle bir geçmişe bakıldığında Louis'nin kardeşlerinin aksine her fırsatta protokol kurallarını hiçe saydığını söylemek yalnız olmaz. Özellikle de Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılında sergilediği tavırlar tarihe geçti bile.

Buckingham Sarayı'nın balkonunda Kraliçe'nin de bulunduğu kalabalık içinde savaş uçakları geçerken çığlık atması bunun örneklerinden biri.

Yine aynı etkinlikler kapsamında ailesiyle gittikleri bir konser sırasında da çeşitli taşkınlıklar sergiledi.

Sonrasında ise katıldığı etkinliklerde biraz daha durulduğu görüldü küçük Louis'nin...

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Bu taşkın tavırların Louis ailesinin en küçüğü olduğu için şımartıldığı şeklinde yorumlandı bazıları tarafından. Ama bazıları da bu kadar küçük yaşta bir çocuk için Louis'nin yaptıklarının normal olduğunu ileri sürenler de oldu.