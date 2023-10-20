Hızlı hayatı bitti, anneliği başladı: O bebek, senin oğlun olduğunu biliyor mu?

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ÜNLÜ SOYADI SAYESİNDE KENDİNE BİR KARİYED OLUŞTURDU

İçine doğduğu onca zenginliğe rağmen kendisi de çalışıp bir şeyler yapma amacında oldu hep. Soyadının avantajıyla modellikten oyunculuğa oradan DJ'liğe kadar spot ışıklarının altında birçok iş yaptı.

Sonra yaşı ilerledi, evlendi hatta anne bile oldu. Herkes onun artık daha az görünür olacağını, daha sakin bir hayat süreceğini düşünürken tam tersi oldu. Hatta son dönemde eskisinden daha fazla ilgi çeker hale geldi.

HIZLI HAYATIYLA DEĞİL, ANNNELİĞİ İLE GÜNDEMDE

'Dünyanın en zengin varisi' deyince magazin dünyasını takip edenler hemen anladı Paris Hilton'dan söz ettiğimizi. Carter Reum ile mutlu bir evliliği olan Paris Hilton artık 42 yaşında ve bir çocuk annesi.

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Bugüne kadar hızlı hayatıyla konuşulan Hilton, şimdi de minik bebeğiyle gündemin ilk sıralarına yerleşmiş durumda. Sosyal medya sayfasından sık sık paylaştığı görüntüler de bu ilgiyi ikiye katlayacak düzeyde.

Paris Hilton yine böyle bir konuyla gündemde. Yine sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflar kelimenin tam anlamıyla olay oldu.

Yıldızın bu kadar çok konuşulmasının nedeni de o yeni paylaşımında yanında minik oğlu Phonex'in de olması.

BEBEK 9 AYLIK OLDU

Paris Hilton, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen oğlu Phoenix ile çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bunun da özel bir nedeni vardı.

Çünkü artık 9 aylık olan oğlu Phoenix, ilk kez New York'a gitmişti. Paris Hilton bunu da "Benim değerli meleğim Phoenix'in ilk New York ziyareti" diye yazdı.

O paylaşımlarda Paris Hilton, her zaman olduğu gibi gayet şık giyinmişti. Siyah- beyaz pırıltılı elbisesi üzerindeydi. Saçı ve makyajı da yerindeydi.

Kucağında tuttuğu minik oğlu da gayet şıktı. Tişörtüyle uyumlu ayakkabıları ve pantolonu dikkatlerden kaçmadı.

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Paris Hilton ve Carter Reum'un ilk bebeği Phoenix ile ilgili bir başka dikkat çeken ayrıntı da minik bebeğin güler yüzlülüğü oldu. Minik bebeğin objektife gülümsemesi Hilton'un takipçilerinden tam puan aldı.

'BEBEĞİNİ AKSESUAR GİBİ TAŞIYOR' DİYE ELEŞTİRDİLER

Her ne kadar bir anne- oğul pozu gibi görünse de Paris Hilton'u o paylaşımı takipçileri arasında tartışma yarattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı "klavyesine" sarılıp Paris Hilton ile oğlu arasında özel bir iletişim gözlemlemediğini söyledi. Bu kullanıcılar, bunu da Hilton'un daha önce bebeğiyle birlikte yaptığı paylaşımları değerlendirerek bu yorumu yaptı.

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Bazı kişiler Hilton'un bebeğini herhangi bir aksesuar gibi taşıdığını ileri sürdü. Bu gruptakiler Paris Hilton ile Phoenix'in arasında normal bir anne bebek iletişimi olmadığını savundu.

Paris Hilton'un oğluyla çektirdiği pozların hep bir mizansenin parçası olduğunu savunup bir doğallık taşımadığını söyleyenler bile oldu.

Hilton her konuda olduğu gibi bebeği konusunda da bazı acımasız eleştirilere hedef oldu. Bunlardan biri de neden henüz yürümeye başlamamış bir bebeğe bu kadar pahalı ayakkabılar giydirdiğiydi.

'MUHTEMELEN BEŞ TANE DADISI VARDIR'

Bazı kullanıcılar "Paris'in muhtemelen beş tane dadısı vardır. Çocuk aslında onun kim olduğunu bile bilmiyordur. Zavallı bebek kafası karışıktır onun" diyerek bu konuda fikirlerini beyan etti.

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Hatta Paris Hilton'un bebek tutmayı bilmediğini ileri sürenler bile oldu. Bunlar da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Archie'yi bebekken kucağında taşıma şekliyle kıyasladı. Oğlunu tıpkı onun gibi taşıdığını ileri sürdü.

ANNE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLU

Bütün bu eleştiriler bir yana Paris Hilton, aslında anne olmaktan ne kadar mutluluk duyduğunu ifade ediyor her fırsatta.

"Anneler süper kahramanlar... Anne olmayı çok seviyorum" diyen Hilton, yıllarca hasretini çektiği bir bebeğe kavuşmaktan ne kadar mutlu olduğunu ifade etmişti.

Daha önce yumurtalarını donduran ve bebeğine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuşan Paris Hilton, oğlunun yakında yürümeye başlayacağını ve görünüşe göre uzun boylu olacağını söyledi.

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DOĞUMU DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Paris Hilton'un bundan iki yıl önce Carter Reum ile evlendiğini duymayan kalmadı kuşkusuz. Nişanlanmasından başlayıp gelinlik seçimine, oradan birkaç gün süren gösterişli düğün törenine kadar bütün ayrıntıları dünyanın gözleri önünde yaşadı 42 yaşındaki Hilton. Bir tek şey hariç!

Kimse onu hamile olarak görmemişken hatta annesinin "çok istiyor ama doğuramıyor" açıklamasıyla herkesi şaşırtmasından çok kısa bir süre sonra bir bebek sahibi olduğunu ilan etti.

2021 yılında Carter Reum ile üç gün üç gece süren bir törenle evlenen Hilton, bu yılın ocak ayında bir erkek bebek sahibi olduklarını Instagram hesabından duyurdu.

Bu açıklamanın annesi Kathy Hilton ile giriştiği "doğuramıyor", "istersem doğururum" atışmalarının ardından gelmesi herkesi şaşırttı. Sonra Hilton ve Reum'un oğlunun taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği ortaya çıktı.

Paris Hilton o sırada bir başka gizeme imza attı. Oğlunun adını açıklamadı. Aradan geçen bir ayın ardından sonunda Paris Hilton, Carter Reum ile hayatlarını zenginleştiren oğlunun adını da gün yüzüne çıkardı.

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BÜYÜK DEDESİNİN ADINI VERDİ

Bebek doğduktan kısa bir süre sonra kendi radyo programı This Is Paris'te konuşan Hilton, oğluna Phoenix Barron Hilton Reum adının verildiğini açıkladı. Bebeğin ilk ismine birazdan geleceğiz ama oğlunun ikinci adı olan Barron'ın, dedesi William Barron Hilton'ın anısına verildiğini söyleyelim. Bir başka not daha: Barron, aynı zamanda Paris Hilton'ın erkek kardeşinin de adı.

Şimdi gelelim Paris ile Carter'ın oğlunun ilk adı olan Phoenix'e... Programında anlattığına göre Phoenix, Paris Hilton'ın tam 10 yıldır aklında olan bir isim.

Hatta Hilton, kısa süre önce piyasaya çıkan anı kitabında bu konuya da değindi. Bu kitaptan bir alıntıyı da programında okudu: "Eğer her şey yolunda giderse siz bu satırları okurken, Carter ve benim bir erkek bebeğimiz dünyaya gelmiş olacak. Ona Phoenix adını vermeyi planlıyoruz."

Hilton, satırlarında Phoenix adının "kendi küllerinden doğup yükselen bir kuş" olduğunu hatırlatıp "Oğlumun hayatlarımızdan hem felaketlerin hem de zaferlerin gelip geçtiğini bilerek büyümesini istiyorum. Ve bu durum gelecek için bize umut vermeli" diye satırlarını sürdürdü.

Paris Hilton, oğlunun ikinci adı olan Barron'ı, 2019 yılında hayata veda eden dedesine ithafen verdiğini anlattı. "O her zaman benim akıl hocamdı. Biz birbirimize çok yakındık. Onu her gün özlüyorum" dedi.

AİLE POZU:Paris Hilton, bebeğinin adını açıkladıktan bir gün sonra bu kez de minik Phoenix'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hilton kucağında bebeği, yanında kocasıyla objektife poz verdiği bu fotoğrafı "Bebek Phoenix... Bizim bütün dünyamız" mesajı eşliğinde paylaştı.





20'Lİ YAŞLARINDA HAMİLE KALIP BEBEĞİNİ ALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Paris Hilton, bebeğiyle ilgili bu açıklamaların yanı sıra geçmişiyle ilgili başka çarpıcı bir açıklama da yaptı o programda.

Şu anda 42 yaşında olan Hilton,. 20'li yaşlarındayken hamile kaldığını ancak bebeğini aldırdığını ilk kez itiraf etti. Bunun nedenini de "O sırada henüz anne olmaya hazır değildim" diyerek açıkladı. Ama ardından aslında bu konuyu çok konuşmak istemediğini çünkü bu olup bitenlerden utanç duyduğunu ekledi.

ANNESİNİN İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ

Paris Hilton'un "bebek meselesi" bir süredir basının gündemindeydi. Önce annesi Kathy Hilton, kızıyla ilgili olarak "Deniyor, deniyor ama çocuk sahibi olamıyor." demişti. Hilton buna karşılık olarak sosyal medya sayfası üzerinden yanıt vermişti.

Sosyetik güzel, annesinin bu açıklamayı yapmak için gerekli bilgilere nereden ve nasıl ulaştığı konusunda bir fikri bulunmadığını belirtti.

CARTER REUM, KIZINI DOĞUM ODASINDA TERK ETTİ

Phoenix Barron, Paris Hilton'un ilk evladı.Fakat Carter Reum, hayatında hiç yer almadığıkız çocuk sahibi. Yani bir başka deyişle minik Phoenix'in kendisinden 10 yaş büyük bir ablası var.

Çünkü Reum, bir dönem Mel Gibson ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Laura Bellizzi'den bir kız çocuk sahibi oldu yıllar önce. Ancak bebeğin kaderi Phoenix'ten çok farklı.

Bellizi, 2011 yılında hamileyken bu bebeğin, Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüştü. Fakat TV yıldızı bu konudaki iddiaları reddetmişti.

Bazı kaynaklara göre Reum Carter, şu anda 10 yaşında olan kızını doğduğundan bu yana sadece bir kere gördü.

İddialara göre Reum, kızını sadece dünyaya geldikten birkaç dakika sonra doğum odasında gördü. Sonra onu annesi Laura Bellizzi'nin kollarına bırakıp oradan çıktı ve bir daha da hiç arayıp sormadı.

Bu iddia Carter Reum'un sözcüsü tarafından da kabul edildi. Fakat sözcüsünün verdiği bilgiye göre Carter Reum, kızını maddi olarak destekliyor.