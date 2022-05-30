Milyar dolarlık servetin içine doğdu ama... Zavallı çocuk, geleceğinden endişeliyiz!

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HENÜZ SEKİZ YAŞINDA AMA...

Bütün bunların nedeni de Kim Kardashian'ın Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen ilk "göz ağrısı" 8 yaşındaki North'un giyim kuşamı ve kullandığı aksesuarlar.

BU YAŞTA STİL İKONU OLMA YOLUNDA

Geçen hafta sonu büyük kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın Travis Barker ile evlendiği düğün için İtalya'ya giden tüm aile dünya medyasının da ilgi odağındaydı. Bu kalabalık içinde diğerlerinden biraz daha fazla ilgi çeken kişi ise 8 yaşındaki North oldu. Görünüşe göre minik North tıpkı annesi ve teyzeleri gibi bir stil ikonu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Daha küçücük olduğu dönemden itibaren yaşıtlarından farklı giyinen North bu tarzını yine sürdürdü.

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Annesi Kim Kardashian'dan tam destek alan North West, iddialı giyim konusunda da onunla yarışır bir görüntü sergiledi. Aslında henüz 8 yaşında olan North West, o düğün eğlenceleri sırasında da yine yaşından büyük bir giyim tarzı benimsedi. İşte bu durum da yine sosyal medyayı hareketlendirdi ve annesini yine eleştiri oklarının hedefine koydu.

'BIRAKIN DA ÇOCUK OLSUN'

Kim Kardashian'ın, İtalya'nın Portofino kentindeki düğün eğlenceleri sırasında çekip Instagram sayfasında paylaştığı pozlarda North West'in yaşından büyük giyimi ön plana çıktı. Birçok kişi, dünyanın en zengin ailelerinden birinde dünyaya gelen ve 8 milyar dolarl kişisel serveti olan Kim Kardashian'ın büyük kızı North hakkında "Zavallı çocuk" yorumunu yaptı. Bir başkası da tüm Kardashian/ Jenner ailesine "Bırakın da North çocuk olsun" diye seslendi. Bir kullanıcı hem Kim Kardashian'ın hem de kızının görüntüsünü beğenmediğini söyleyip "Bütün zamanların en kötü düğün kıyafeti" yorumunu yaptı.

'GELECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUM'

Kim Kardashian'ın kızını bu şekilde giydirmesini eleştiren bir başka kullanıcı da North'un geleceğinden endişe ettiğini belirtti. Başka bir kullanıcının yorumu da şöyleydi: "Eğer 8 yaşındaki kızınız böyle giyinirse sizin sormanız gereken soru 'Bunda bir sorun mu var?' olmalıdır" diyerek Kardashian'ın büyük kızının giyim tarzını eleştirdi.

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MAKYAJI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Kim Kardashian, birkaç yıl önce de Instagram'dan paylaştığı aile fotoğraflarında kızı North'un dudaklarını iddialı bir kırmızı rujla süslemesine izin verdiği için yine sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara yerleşmişti.

'5 YAŞINDA KIRMIZI RUJ OLUR MU?'

2018 yılında henüz evlilikleri bitmemiş olan Kim Kardashian ve Kanye West, milyon dolarlık malikanelerinde düzenledikleri Noel kutlamaları sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. O paylaşımlarda da North ile ilgili bu ayrıntı gözlerden kaçmamıştı. O sırada henüz 5 yaşında olan North'un kullandığı kırmızı ruj hatta yüzüne makyaj yapılmış olması eleştirilmişti. Giyimi de yaşına göre olmayan North'un bu hali Kardashian'ın birçok takipçisini kızdırdı.

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BU KIYAFET DE ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Kim Kardashian, 2016 yılında da o zamanlar evli olduğu Kanye West'in Now York'ta verdiği bir konsere giderken kızını da kendisiyle bir örnek giydirmişti. O görüntüler yüzünden de kızını bir yetişkin gibi giydirmekle suçlanmıştı Kim Kardashian.

2014 ile 2022 arasında evli kalan Kim Kardashian ve Kanye West'in North dışında üç tane çocukları var. Normal yollarla dünyaya gelen Saint 6 yaşında. Çiftin taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu kızları Chicago 4, Psalm da yaşında. Bu arada Kim Kardashian'ın 1. 8 milyar dolarlık bir servetin sahibi olduğunu da hatırlatalım.

CRUISE VE HOLMES DA ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Bu arada North, küçük yaşında yetişkin gibi giydirildiği için eleştirilen tek ünlü çocuğu değil. Bundan yıllar önce Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliklerinden dünyaya gelen tek çocuğu olan Suri Cruise, aynı şekilde basının manşetlerinden inmiyordu. Daha yürümeyi yeni öğrendiği dönemde bile yaşına uygun olmayan kıyafetler, topuklu ayakkabılar giyen Suri Cruise, uzun yıllar "en küçük stil ikonu" olma özelliğini kimseye kaptırmadı. Ünlü annesi ve babasıyla birlikte katıldığı etkinliklerde onları bile gölgede bırakan Suri Cruise, birçok yetişkin ünlünün giyim tarzına da esin kaynağı olmuştu.

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ARTIK TAM YAŞININ ÇOCUĞU

Suri Cruise anne ve babasının boşanmasından sonraki dönemde ise giyim tarzını değiştirdi. Şu anda 16 yaşında olan Suri, artık yaşına uygun giyinip daha gözlerden uzakta bir hayat sürdürüyor.