Başından aşağıya kaynar sular döküldü: Seks kasedini izledim, tarafsız davranamam!

Haberin Devamı

DAVA DAHA BAŞLAMADAN İLGİ ODAĞI OLDU

Attıkları her adım büyük olay olan Kardashian- Jenner ailesi bu kez büyük bir davaya hazırlanıyor. Yasalar önünde karşı karşıya kalacakları kişi ise ailenin tek erkek çocuğu Robert (Rob) Kardashian'ın eski sevgilisi ve kızının annesi Blac Chyna. Söz konusu kişiler, gösteri dünyasının en ünlü ailesi diğer taraf da yine aynı dünyadan bir başka ünlü olunca bu dava da daha başlamadan kamuoyunun ilgi odağı oldu.

DAVAYI, TEK ERKEK KARDEŞİN ESKİ SEVGİLİSİ AÇTI

Gerçek adı Angela Renée White olan Rob Kardashian'ın eski sevgilisi Blac Chyna'nın, Kardashian ailesine karşı açtığı 108 milyon dolarlık dava için jüri seçimi başladı. İşte o sırada da Kardashian- Jenner ailesini hiç memnun etmeyecek bazı gelişmeler yaşandı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ndeki jüri seçimi sırasında Kardashian- Jenner ailesinin avukatı Michael Rhodes, jüri adaylarına, ailenin kamera karşısına geçtiği reality şovla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz fikirleri olup olmadığını sordu.

Haberin Devamı

'KASEDİ İZLEDİM, TARAFSIZ OLABİLECEĞİMİ SANMIYORUM'

Bu soru üzerine adı belirtilmeyen, 50- 60 yaş aralığındaki bir jüri adayı "Keeping Up With The Kardashians'ı televizyonda hiç izlemedim. Ama Kim Kardashian'ın seks kasedini izledim. Bu yüzden de bu davada tarafsız olabileceğimi sanmıyorum" diye yanıt verdi. Kardashian ailesinin de tanık olduğu bu konuşma sırasında diğer jüri adayları gülüşmeye başladı.

ABLASINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bu durum da Kardashian- Jenner ailesinin salondaki üyelerini rahatsız etti. Khloe Kardashian, ablası Kim'in saçlarını düzelterek onu rahatlatmaya çalıştı.

Haberin Devamı

KRIS JENNER DA DUYDUKLARINDAN HOŞLANMADI

Kardashian kardeşlerin annesi Kris Jenner da avukatın sorusuna jüri adayının verdiği bu yanıtı beğenmedi ve olumsuz anlamda başını salladı. Söz konusu jüri adayı orta yaşlı adam, daha sonra yargıca jüride yer alamayacağını çünkü söz konusu seks kasedinin kafasının içinde sürekli tekrarlandığını belirtti. Söz konusu adam: "O görüntüleri kafamın içinde durmadan tekrar tekrar canlandıracağım" diye konuştu.

Kardashian- Jenner ailesi ile Blac Chyna arasında görülecek olan ve 10 gün sürmesi planlanan davanın jüri seçimi sırasında yaşanan bu olay, ailenin salonda bulunan üyeleri arasında gerginlik yarattı. Chyna'nın eski sevgilisi 35 yaşındaki Rob Kardashian salonda yoktu. Fakat Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner bütün bu yaşananlara tanık oldu. Davayı açan Blac Chyna ise annesi Tokyo Toni ve avukatı Lynne Ciani ile birlikte salondaydı.

'ONLARI ÇOCUKLARIMIZ İZLİYOR'

Davada görev yapacak 76 jüri adayı salonda bulunuyordu. Adayların çoğu Kardashian- Jenner ailesini, çocuklarının izlediği programlar nedeniyle tanıdıklarını söyledi. Aileyi sosyal medyadan tanıdığını söyleyen jüri adayları da çıktı. Adaylardan biri de bu davada yer almanın kendisi için zor olduğunu, çünkü TV izlemeyi sevmediğini, bu yüzden tarafsız olamayacağını ve ailenin şovunun da bir an önce bitmesini istediğini belirtti.

Haberin Devamı

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ VE MADDİ KAYBA UĞRADIĞINI İDDİA EDİYOR

Kris Jenner'ın tek erkek çocuğu Rob Kardashian'ın eski sevgilisi Blac Chyna'nın açtığı bu davaya gelirsek... 33 yaşındaki Chyna, 2017 yılında, Kris Jenner, Kim ve Kourtney Kardashian ile Kendall Jenner da dahil olmak üzere aile aleyhine, kendisini darp edip şiddet uyguladıkları ve ekonomik ilişkilerine müdahale ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı. Chyna'nın iddiaları bununla da sınırlı değil. Rob Kardashian ile ilişkisinden 5 yaşında Dream adında bir kızı olan Chyna, eski sevgilisini de kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Chyna ve Rob Kardashian, bir TV kanalı için Rob &Chyna adlı bir reality şov hazırlıyordu. Blac Chyna, Kardashian- Jenner ailesinin, bu programı da çeşitli ayak oyunlarıyla yayından kaldırttıklarını ileri sürüyor. Chyna, Kardashian- Jenner ailesinden hem şu andaki hem de gelecekteki maddi zararlarını tazmin etmelerini istiyor. Bu arada Kardashian Jenner ailesinin de Blac Chyna aleyhine kendi davalarını açtığını da hatırlatalım.

Haberin Devamı

Kim Kardashian'ın söz konusu seks kasedi yıllar önce henüz bu kadar ünlü değilken o dönemdeki sevgilisi Ray J ile çekilmişti. Kardashian, 2018 yılında katıldığı bir TV programında o kasedin çekildiği sırada uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylemişti. Onun bu açıklamaları da sosyal medyada "Tebrikler! Hayranlarına çok iyi ilham veriyorsun" sözleriyle eleştirilmişti.

'İKİNCİ KASEDİN SIZMASINI BEN ENGELLEDİM'

Ray J ile Kim Kardashian'ın internete sızan seks kasedi görünüşe ve iddialara göre tek değil, bir başka kaset daha var. Hatta Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West, bu yılın ocak ayında yaptığı açıklamada söz konusu ikinci kasedin yayınlanmasını kendisinin engellediğini ileri sürmüştü. 44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu. Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan müzisyen ve moda tasarımcısı West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini belirtti.

Haberin Devamı

'NASIL KULLANILDIĞINI ANLADI'

West olayı şöyle anlattı: "O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım" dedi. West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı: " Bilgisayarı gördüğünde neden ağladığını biliyor musunuz? Çünkü o bilgisayardaki görüntüler onun nasıl da kullanıldığını gözler önüne seriyordu. O görüntüler, insanların onu sevmediğinin, bir eşya olarak gördüğünün kanıtıydı."

Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir diz üstü bilgisayar olduğunu kabul etti ama içinde yıldızın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti. Sözcüye göre bilgisayarda yatak odası görüntüleri yoktu fakat bunun yerine Meksika'ya giden bir uçakta çekilen görüntüler yer alıyordu.





BEŞ YIL SONRA İNTERNETE SIZMIŞTI

Kim Kardashian, geçen yılın yaz aylarında eski sevgilisi Ray J ile birlikte çekilen ve sonra internete sızan yatak odası görüntülerini yıllar sonra yeniden gündeme getirmişti. Sonra da bu konuda konuşarak "sorunun üstesinden geldiğini" anlatmıştı. Kardashian ile 2002 yılında birlikte olduğu Ray J'nin yatak odası görüntüleri, çekildikten beş yıl sonra, 2007'de internete sızmıştı. Aslına bakılırsa Kim Kardashian'ın şöhrete ulaşmasında bu kasetin de büyük etkisi oldu. Kaset internete sızıp gündeme bomba gibi düştüğünde Kardashian ailesiyle birlikte Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuna başlamak üzereydi.

PROGRAMA KATKISI BÜYÜK OLDU

Kim Kardashian programın ilk bölümünde bu kaset hakkında kardeşi Kourtney ile konuşmuştu. Sonradan da yapımcıların bu konuşmadan çok memnun kaldığını, çünkü bunun programın izlenme oranlarına olumlu etki ettiğini ileri sürmüştü. Kardashian, geçen yıl Andy Cohen'in programına konuk olduğunda Keeping Up With The Kardashians'ın bu kadar ilgi görmesinde o görüntülerin de büyük etkisi olduğunu itiraf etmişti.