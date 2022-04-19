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Estetik operasyon geçirdikten sonra "görünmez oldu": Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

#Jennifer Grey#Patrick Swayze#Dirty Dancing
Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

O sinemanın bir dönemine damgasını vuran ve asla unutulmayan bir filmin yıldızı olarak hafızalara kazınmıştı. Fakat bir gün ısrarlara dayanamayıp burnunu estetik operasyonla değiştirdi. Üstelik bir değil iki kez...  Aslında bambaşka bir amaçla geçirdiği bu estetik operasyon, onun kariyerinin sonunu getirdi.

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'SANKİ GÖRÜNMEZ OLMUŞTUM'
Yıllar sonra anılarını kaleme aldığı kitabında bu durumu da şöyle anlattı: "Ben, artık ben değildim. Kimse beni tanımıyordu. Bir gecede kimliğimi de kariyerimi de kaybettim. Sanki görünmez olmuştum."

Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

O FİLMLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ
Bugün belli bir yaşın üzerinde olanların, hafızalarında ve hatıralarında çok önemli bir yeri olan filmlerden biri Dirty Dancing. 1987 tarihli bu film, artık hayatta olmayan oyuncu Patrick Schwarzenegger ile o film sayesinde kariyerinde hızlı bir şekilde yükselen Jennifer Grey'in yer aldığı dans sahneleriyle çoktan sinema tarihine geçti bile. İşte o filmde rol aldığında 27 yaşında genç bir oyuncu olan Grey, o dönemde birçok gencin de örnek aldığı kişi oldu.

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Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

HER ŞEYİ KİTABINDA ANLATTI
Sonra beklenmedik bir şekilde büyük bir sessizliğe gömüldü. Jennifer Grey, işte bunun en önemli nedenlerinden birini kaleme aldığı Out of the Corner adlı kitabında anlattı. Önümüzdeki 3 Mayıs'ta okurla buluşacak olan kitap, aynı zamanda çoktandır Hollywood'un olmazsa olmazları arasına giren estetik operasyonlara da farklı bir bakış getiriyor.

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SONUÇ, BEKLEMEDİĞİ KADAR AĞIR OLDU
Bugün 62 yaşında olan Jennifer Grey, Dirty Dancing adlı filmde rol aldıktan sonra dünya çapında tanındı. O da bu durumda olan birçok ünlünün yaptığını yaptı ve görüntüsünü değiştirmek için estetik operasyon geçirdi. Tam iki kez burnunu düzelttirdi Grey. Bunun sonuçları ise hiç beklemediği kadar ağır oldu.

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'BİR GECEDE KARİYERİMİ DE KİŞİLİĞİMİ DE KAYBETTİM'
Jennifer Grey, anılarını topladığı Out of the Corner adlı kitabında, hayatının bu bölümüne geniş yer verdi. Neden burnundan estetik operasyon geçirdiğini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. İki kez tekrarlanan bu burun operasyonlarının ardından "bir gecede kişiliğini de kariyerini de kaybettiğini" belirtti.

Yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı Grey: "Burun ameliyatı geçirdikten sonra bir film galasına gittim. Oyuncu arkadaşım Michael Douglas'ın bana bakışını görünce onun beni tanımadığını fark ettim. Douglas'ın, benim kim olduğum hakkında bir fikri yoktu. Çünkü ben çok farklı görünüyordum." Kitabında yazdığına göre, o film galası geçirdiği burun operasyonundan sonra toplum içine karıştığı ilk etkinlikti.

Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

'BEN KENDİMİ SÜRGÜN ETTİM'
Yeni kitabının tanıtımı için People dergisine bir röportaj veren Jennifer Grey bu konuda "Bir günden diğerine görünmez hale geldim. Dünyanın gözünde ben, artık ben değildim" diye konuştu.  Grey rol aldığı Dirty Dancing adlı filmin ardından bir daha öylesine etkili ve başarılı bir filmde rol almadı. Bu konuda da kitabında şu satırlara yer verdi oyuncu: " Neyi yanlış yaptığımı, 'krallıktan neden sürgün edildiğimi' sorgulamak için çok fazla enerji harcadım. bu bir yalan. Ben kendimi sürgün ettim."

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OPERASYON İÇİN ANNESİ MOTİVE ETMİŞ
Jennifer Grey, People dergisine verdiği röportajda babasının da burnundan estetik operasyon geçirdiğini hatırlattı. Ama bu konuda kendisini asıl motive eden kişinin bir oyuncu olan annesi Jo Wilder olduğunu da ekledi. Annesi, çok genç yaşlardan itibaren Jennifer Grey'i, dış görünüşünü değiştirmesi konusunda cesaretlendiriyordu. Üstelik tıpkı babası gibi annesi de burnundan estetik operasyon geçirmişti.

Grey bu durumdan da ilginç bir çıkarımda bulunduğunu gizlemedi. Yahudi bir ailenin kızı olan Grey, anne ve babasının geçirdiği bu operasyonların amacının "Yahudi gibi görünmeme isteği" olduğunu fark ettiğini belirtti. Özellikle de annesinin bu tavrı onda şöyle bir görüş yarattı anlattığına göre: "Eğer oyuncu olmak istemiyorsan, tamam. Ama eğer oyuncu olmak istiyorsan, daha geniş bir yelpazede karakter canlandırma şansın olması için dış görünümünü değiştirmeli yani burnunu yaptırmalısın."

Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

TÜRKİYE'DE İLK AŞK, İLK DANS ADIYLA GÖSTERİLDİ
Jennifer Grey'in başrolünü Patrick Schwarzenegger ile paylaştığı Dirty Dancing adlı 1987 tarihli filmin yönetmen koltuğunda Emile Ardolino oturuyordu. Türkiye'de İlk Aşk, İlk Dans adıyla gösterime giren müzikal, özellikle dans sahneleriyle ilgi çekti. 1980'lerin en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Dirty Dancing'in The Time of My Life adlı şarkısı da 1988'de en iyi şarkı dalında Oscar ödülü kazandı.

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Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu

TOPLUMSAL SINIF FARKLARINA DİKKAT ÇEKİYORDU
Filmin konusuna gelirsek: Yıl 1963. Bir tatil beldesinde dans partneri ve arkadaşı Penny (Cynthia Rhodes) ile birlikte dans öğretmenliği yapan Johnny Castle (Swayze), iş dışında kalan vakitlerinde de otelin diğer çalışanlarıyla arkadaşlık ederek ve dans ederek geçirmektedir. Baby olarak tanınan Frances (Grey) adlı genç bir kız Johnny'nin çalıştığı otele ailesiyle birlikte gelir. Penny'nin hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine Baby Johnny'nin dans partneri olur. Bu arada iki genç birbirine aşık olur. Sınıfsal farklılar birçok problem yaşanmasına yol açar. Film, Johnny'nin Baby'e söylediği "Kimse Bebek'i bir kenara atamaz" repliği ile de hafızalarda yer etti.

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Estetik operasyon geçirdikten sonra görünmez oldu: Bir gecede kimliğim de kariyerim de yok oldu
Filmin başrollerinden birini üstlenen Patrick Schwarzenegger'ın 2009 yılında, henüz 57 yaşındayken hayata veda ettiğini de hatırlatalım.

 

 

 

 

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#Jennifer Grey#Patrick Swayze#Dirty Dancing

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