Kanye West, Kim Kardashian'ın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

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KOPYASI GİBİ

Bu ilginç olayın kahramanı, ünlü çifti yakından takip edenlerin hemen anlayabileceği gibi Kanye West. Bir süre önce adını "Ye" olarak değiştiren West, son günlerde kendisine dönmeyi bir türlü kabul etmeyen Kim Kardashian'a neredeyse ikizi kadar benzeyen Chaney Jones ile yakınlaşmasıyla konuşuluyor. Bir sosyal medya fenomeni olan Jones, yüzünün şeklinden ve ifadesinden vücut tipine kadar Kardashian'a olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çekiyor.

BİR ANDA İLGİ ODAĞI OLDU

Durum böyle olunca üstelik bir de Kanye West ile romantik bir ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelince Chaney Jones, basının da daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Jones, Kanye West'in önceki gün düzenlenen albüm tanıtım partisinden çıkışta da görüntülenmişti.

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Kanye West, Chaney Jones ile aşk söylentilerinin ortaya atılmasından önce Julia Fox ile yaşadığı kısa ilişkiyle gündeme gelmişti. Fakat rol aldığı Uncut Games adlı yapımla tanınan Fox ile ilişkisi beklendiğinden çok daha kısa sürmüştü.





24 YAŞINDA, ADINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Son günlerde West ile samimi görüntüler veren hatta romantik bir ilişki yaşadıkları öne sürülen Chaney Jones'a gelirsek... 24 yaşındaki Jones, sosyal medyada adını duyurdu. Genç kadın aynı zamanda bir sosyal danışmanlık şirketinin de yöneticileri arasında yer alıyor. Şimdilik onunla ilgili sahip olunan kısıtlı bilgiler arasında Jones'un Wilmington Üniversitesi'nde danışmanlık alanında yüksek lisans yaptığı.

Chaney Jones'un bu kadar çok ilgi çekmesinin nedeni ise Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a kopyası gibi benzemesi.

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SONUNDA KANYE DE KABULLENECEK

Bu arada Kim Kardashian ile Kanye West arasındaki boşanma davasının resmi olarak bitmediğini de hatırlatalım. 2014 yılında evlenen ve o zamanlar Kimye olarak anılan çift, hala resmi olarak boşanmış değil. ABD basınına yansıyan haberlere göre Kim Kardashian, boşanmalarıyla ilgili belgelerin bir an önce imzalanmasını istiyor. West ile evliliğinden dört çocuk sahibi olan Kardashian, eski eşinin kendisine yönelik davranışlarının ve sosyal medya paylaşımlarının "duygusal açıdan aşırı yorucu" olduğunu savundu. Basında yer alan haberlere göre boşanma belgelerinin imzalanması, Kanye West'in de artık bu durumu kabullenmesini sağlayacak.

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KIM'E KAMYONET DOLUSU ÇİÇEK GÖNDERDİ

Kanye West, son olarak geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine yolladığı bir kamyonet dolusu gül nedeniyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Ayrılığı bir türlü kabul edemeyen, eski eşi Kim Kardashian'ı ve çocuklarını geri istediğini her fırsatta yüksek sesle dile getiren 44 yaşındaki Kanye West, yine şaşırtan bir adım attı. Dört çocuğunun annesi olan eski eşi Kim Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdi. Geçmişte de "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor" diyerek eski eşini, ailesini geri istediğini gözler önüne seren Kanye West, Kardashian'a gönderdiği 14 Şubat hediyesinin görüntülerini de sosyal medya sayfasından paylaştı. Üzerinde "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi.

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Kanye West'in, eski eşine gül gönderdiği aracın üzerinde "crystal" ve "clear" kelimelerini de "C" yerine "K" harfleri kullanarak yazdırması da dikkat çekti. Bu davranışı akıllara "Kendi isimlerine yani Kim ve Kanye'ye atıfta bulundu" iddiasını getirdi.

'RESMEN TACİZ'

Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a yönelik davranışları, sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Bazı kişiler Kanye West'in bu yaptığının "taciz" olduğunu ileri sürdü. Bir kullanıcı "Kanye'nin daha önce birisi tarafından terk edildiğini sanmıyorum. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Eğer o benim arkadaşım olsaydı, bu işi polise yansıtırdım. Bu yaptığı taciz ve karşısındakine zarar verme" diye görüşünü belirtti.

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'BAŞKASI OLSA ÇOKTAN TUTUKLANMIŞTI'

Bir başkası da "Eğer Kanye bu kadar varlıklı ve nüfuzlu bir olmasaydı, polis çoktan olaya karışır ve onu tutuklardı" sözleriyle görüşünü belirtti. West'i "takıntılı" olarak nitelendiren birçok kişi bu yaptıklarını "korkunç" diyerek yorumladı.

ISRARLA KENDİSİNE DÖNECEĞİNE İNANIYOR

Kim Kardashian'ın kendisinden ayrılmasını bir türlü kabul etmek istemeyen West'in bu konudaki en çok konuşulan çıkışı geçen yıl kasım ayında gerçekleşti. Bir yardım etkinliğine katılan 44 yaşındaki dört çocuk babası West, orada eline mikrofonu aldı ve hiç beklenmedik açıklamalar yaptı. İşte bu sırada da Pete Davidson ile yeni bir romantik ilişkiye başlayan Kim Kardashian'ın bir gün kendisine geri döneceğine ilişkin görüşünü dile getirdi.

'BİR KOCA OLARAK HATALAR YAPTIM'

Konuşmasında, herkesin ilişkilerinde hatalar yapabileceğini söyleyen Kanye West "Biz hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım" diyerek itirafta bulundu. Kanye West, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir koca olarak toplum içinde, kabul edilemez şeyler yaptım. Ama bugün bunu değiştirmek için buradayım." Elinden geldiğince çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Kanye West, bunu olabilecek en aklı başında ve en sakin şekilde ifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. West "Ama ben evimde olmalıyım" diyerek Kim Kardashian'ı hayatında geri istediğini vurguladı.

'KİŞİLİĞİ YÜZÜNDEN BOŞANDIM'

Kim Kardashian, geçen ay katıldığı bir TV programında Kanye West'ten neden boşandığını anlatmıştı. ABD’de Saturday Night Live programına konuk olan 40 yaşındaki Kardashian, "Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısı ile evlendim. Amerika’daki en zengin siyah erkek, bana dört inanılmaz çocuk veren bir dâhi” dedikten sonra 44 yaşındaki Kanye West ile kişiliği yüzünden boşandığını söylemişti.