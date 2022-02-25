Kanye West, Kim Kardashian'ın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ukraynadan acı itiraf... Rusyadan yaptırımlara sert yanıtUkrayna'dan acı itiraf... Rusya'dan yaptırımlara sert yanıt#Rusya
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyiSavaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobilde ekolojik felaket korkusuUkrayna - Rusya savaşında son durum... Çernobil'de ekolojik felaket korkusu!#RUSYA
Rus tankı sivil aracı ezdi Ukraynadan inanılmaz görüntüler...Rus tankı sivil aracı ezdi! Ukrayna'dan inanılmaz görüntüler...#Ukrayna
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Rusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurduRusya Ukrayna savaşındaki kritik ülke! Putin Belarus üzerinde nasıl hâkimiyet kurdu?#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Hadise hamile miHadise hamile mi?#Ece Erken
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Kanye West, Kim Kardashian'ın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

#Kanye West#Kim Kardashian#Chaney Jones
Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

Eşinin kendisinden ayrılacağını resmi olarak açıklaması bile ona olan ilgisini azaltmadı. Hatta tam tersine daha da alevlendirdi. Ayrılığa rağmen "Tanrı, bizim birlikte olmamızı istiyor, bana geri dönecek" diye basından ve sosyal medyadan deyim yerindeyse haykırdı. Belki de onu kıskandırmak için kısa bir aşk bile yaşadı. Ama yine amacına ulaşamadı. O da eski eşinin kendisine dönmesini sağlayamasa da çareyi ona neredeyse kopyası kadar benzeyen bir başkasıyla yakınlaşmakta buldu.

Haberin Devamı

KOPYASI GİBİ
Bu ilginç olayın kahramanı, ünlü çifti yakından takip edenlerin hemen anlayabileceği gibi Kanye West. Bir süre önce adını "Ye" olarak değiştiren West, son günlerde kendisine dönmeyi bir türlü kabul etmeyen Kim Kardashian'a neredeyse ikizi kadar benzeyen Chaney Jones ile yakınlaşmasıyla konuşuluyor. Bir sosyal medya fenomeni olan Jones, yüzünün şeklinden ve ifadesinden vücut tipine kadar Kardashian'a olan şaşırtıcı benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

BİR ANDA İLGİ ODAĞI OLDU
Durum böyle olunca üstelik bir de Kanye West ile romantik bir ilişki yaşadığı iddiaları gündeme gelince Chaney Jones, basının da daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Jones, Kanye West'in önceki gün düzenlenen albüm tanıtım partisinden çıkışta da görüntülenmişti.

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

Kanye West, Chaney Jones ile aşk söylentilerinin ortaya atılmasından önce Julia Fox ile yaşadığı kısa ilişkiyle gündeme gelmişti. Fakat rol aldığı Uncut Games adlı yapımla tanınan Fox ile ilişkisi beklendiğinden çok daha kısa sürmüştü.

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

24 YAŞINDA, ADINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Son günlerde West ile samimi görüntüler veren hatta romantik bir ilişki yaşadıkları öne sürülen Chaney Jones'a gelirsek... 24 yaşındaki Jones, sosyal medyada adını duyurdu. Genç kadın aynı zamanda bir sosyal danışmanlık şirketinin de yöneticileri arasında yer alıyor. Şimdilik onunla ilgili sahip olunan kısıtlı bilgiler arasında Jones'un Wilmington Üniversitesi'nde danışmanlık alanında yüksek lisans yaptığı.

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

Chaney Jones'un bu kadar çok ilgi çekmesinin nedeni ise Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a kopyası gibi benzemesi.

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

SONUNDA KANYE DE KABULLENECEK
Bu arada Kim Kardashian ile Kanye West arasındaki boşanma davasının resmi olarak bitmediğini de hatırlatalım. 2014 yılında evlenen ve o zamanlar Kimye olarak anılan çift, hala resmi olarak boşanmış değil. ABD basınına yansıyan haberlere göre Kim Kardashian, boşanmalarıyla ilgili belgelerin bir an önce imzalanmasını istiyor. West ile evliliğinden dört çocuk sahibi olan Kardashian, eski eşinin kendisine yönelik davranışlarının ve sosyal medya paylaşımlarının "duygusal açıdan aşırı yorucu" olduğunu savundu. Basında yer alan haberlere göre boşanma belgelerinin imzalanması, Kanye West'in de artık bu durumu kabullenmesini sağlayacak.

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

KIM'E KAMYONET DOLUSU ÇİÇEK GÖNDERDİ
Kanye West, son olarak geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eski eşine yolladığı bir kamyonet dolusu gül nedeniyle gündemin ilk sırasına yerleşti. Ayrılığı bir türlü kabul edemeyen, eski eşi Kim Kardashian'ı ve çocuklarını geri istediğini her fırsatta yüksek sesle dile getiren 44 yaşındaki Kanye West, yine şaşırtan bir adım attı. Dört çocuğunun annesi olan eski eşi Kim Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdi. Geçmişte de "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor" diyerek eski eşini, ailesini geri istediğini gözler önüne seren Kanye West, Kardashian'a gönderdiği 14 Şubat hediyesinin görüntülerini de sosyal medya sayfasından paylaştı. Üzerinde "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi.

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

Kanye West'in, eski eşine gül gönderdiği aracın üzerinde "crystal" ve "clear" kelimelerini de "C" yerine "K" harfleri kullanarak yazdırması da dikkat çekti. Bu davranışı akıllara "Kendi isimlerine yani Kim ve Kanye'ye atıfta bulundu" iddiasını getirdi.

 

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

'RESMEN TACİZ'
Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a yönelik davranışları, sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Bazı kişiler Kanye West'in bu yaptığının "taciz" olduğunu ileri sürdü. Bir kullanıcı "Kanye'nin daha önce birisi tarafından terk edildiğini sanmıyorum. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Eğer o benim arkadaşım olsaydı, bu işi polise yansıtırdım. Bu yaptığı taciz ve karşısındakine zarar verme" diye görüşünü belirtti.

Haberin Devamı

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

'BAŞKASI OLSA ÇOKTAN TUTUKLANMIŞTI'
Bir başkası da "Eğer Kanye bu kadar varlıklı ve nüfuzlu bir olmasaydı, polis çoktan olaya karışır ve onu tutuklardı" sözleriyle görüşünü belirtti. West'i "takıntılı" olarak nitelendiren birçok kişi bu yaptıklarını "korkunç" diyerek yorumladı.

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

ISRARLA KENDİSİNE DÖNECEĞİNE İNANIYOR
Kim Kardashian'ın kendisinden ayrılmasını bir türlü kabul etmek istemeyen West'in bu konudaki en çok konuşulan çıkışı geçen yıl kasım ayında gerçekleşti. Bir yardım etkinliğine katılan 44 yaşındaki dört çocuk babası West, orada eline mikrofonu aldı ve hiç beklenmedik açıklamalar yaptı. İşte bu sırada da Pete Davidson ile yeni bir romantik ilişkiye başlayan Kim Kardashian'ın bir gün kendisine geri döneceğine ilişkin görüşünü dile getirdi.

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

'BİR KOCA OLARAK HATALAR YAPTIM'
Konuşmasında, herkesin ilişkilerinde hatalar yapabileceğini söyleyen Kanye West "Biz hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım" diyerek itirafta bulundu. Kanye West, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir koca olarak toplum içinde, kabul edilemez şeyler yaptım. Ama bugün bunu değiştirmek için buradayım." Elinden geldiğince çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Kanye West, bunu olabilecek en aklı başında ve en sakin şekilde ifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. West "Ama ben evimde olmalıyım" diyerek Kim Kardashian'ı hayatında geri istediğini vurguladı.

Kanye West, Kim Kardashianın aslını bıraktı, kopyasıyla aşk yaşıyor

'KİŞİLİĞİ YÜZÜNDEN BOŞANDIM'
Kim Kardashian, geçen ay katıldığı bir TV programında Kanye West'ten neden boşandığını anlatmıştı. ABD’de Saturday Night Live programına konuk olan 40 yaşındaki Kardashian, "Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısı ile evlendim. Amerika’daki en zengin siyah erkek, bana dört inanılmaz çocuk veren bir dâhi” dedikten sonra 44 yaşındaki Kanye West ile kişiliği yüzünden boşandığını söylemişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanye West#Kim Kardashian#Chaney Jones

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya