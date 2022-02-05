Stadyum kapatıp nişanlanmışlardı, işler bu noktaya geldi: Çocuğumu kaçırdın!

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O AÇIKLAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Eski çift arasında yaşanan bu gerilim, Kardashian'ın, Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğunun bakımını tamamen kendisinin üstlendiğini açıklamasıyla bir üst basamağa taşındı. Kim Kardashian'ın çocuklarına yalnız başına baktığını, onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten bu açıklamasına Kanye West tepki gösterdi.

'KIZIMI BENDEN KAÇIRDIĞINI BÜTÜN AMERİKA GÖRDÜ'

44 yaşındaki West, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak Kardashian'ın bu iddiasına sert bir karşılık verdi. Adını değiştirerek artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan rap'çi, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak eski eşinin "çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum" iddiasını yalanladı. Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü."

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'UYUŞTURUCU TESTİNE MECBUR TUTTUN'

Kanye West daha sonra da şunları yazdı: "Oğlumla oynarken evde benim başıma bir güvenlik görevlisi koydun, sonra da beni hırsızlıkla suçladın. Chicago'nun (küçük kızları) doğum günü partisinden sonra uyuşturucu testi yaptırmak zorunda kaldım. Çünkü beni uyuşturucu kullanmakla suçladın. "

Kanye West, geçen ay kızları Chicago'nun doğum günü partisine Kim Kardashian tarafından alınmadığını hatta partinin nerede yapıldığının bile kendisine söylenmediğini iddia etti. Fakat bu konuda, çiftin Chicago için iki ayrı doğum günü yapılması konusunda önceden anlaştığı öne sürülüyor. Kim Kardashian'a yakın bir kaynak "Kim, Kanye'nin Chicago'nun doğum gününe katılmasına izin verilmediği iddialarını duyunca şaşırdı. Çünkü, iki farklı doğum günü partisi düzenlenmesi Kanye'nin fikriydi" diye konuştu.

NORTH'UN PAYLAŞIMI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kanye West, Kim Kardashian ile birlikteliğinden dünyaya gelen en büyük kızları North'un bir Tiktok videosunu da eleştirmişti. West, 8 yaşındaki kızının Tiktok kullanmasının kendi isteği olmadığını belirtmişti. Bunun üzerine de Kim Kardashian bir açıklama yaparak "Kanye'nin sosyal medyada ya da röportajlarında bana saldırmaya ihtiyaç duyması, North'un paylaşacağı videolardan çok daha incitici. Çocuklarını ana bakıcısı olan bir ebeveynim ve kızımı korumak için de her şeyi yapıyorum. Aynı zamanda onun yaratıcılığını kullanmasına da izin veriyorum" demişti.

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DİLLERE DESTAN AŞK

Bir dönem aşklarını gittikleri her yerde gözler önüne seren Kim Kardashian ile Kanye West çiftinin son durumu böyle. Hayranları da onların nasıl olup da bu hale geldiklerini anlamaya çalışıyor. West, 2013 yılında Kim Kardashian'a son derece gösterişli bir şekilde evlenme teklif etmişti. Kızları North'un dünyaya gelmesinden kısa bir süre sonra Son Francisco'da bir stadyumu kiralayan West, 50 kişilik bir de orkestra tuttu.

ÜÇ KUYUMCUYA DÖRT FARKLI YÜZÜK YAPTIRDI

Bu orkestra Lana Del Rey'in Young and Beautifuy şarkısını seslendirdi. Bu arada West de Kardashian'a değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen bir nişan yüzüğü hediye etti. West'in teklif için Kim Kardashian'ın doğum gününü seçtiğini de hatırlatalım. Bu arada West, Kardashian'a evlilik teklif etmek için bir değil tam dört tane yüzük yaptırdı. Üç farklı kuyumcuyla çalışan West, sonunda 15 karartlık bu yüzüğü seçti ve Kardashian'a onunla evlilik teklif etti.

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2014'TE EVLENDİLER

Kim Kardashian ile Kanye West'in büyük kızı North 2013 yılında dünyaya geldi. Çift, onun doğumundan bir yıl sonra evlendi. İkinci çocuğa sahip olmak için uzun bir uğraş gerekti. Kardashian, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2015'te Saint dünyaya geldi. Çiftin sonraki iki çocuğu, 2 yaşındaki Chicago ile 1 yaşındaki Psalm ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.

ANNESİNİN ETKİSİ ALTINDA MI KALDI?

Kardashian ile West'in boşanacaklarını açıkladıkları ilk dönemde bu konuda yıldızı annesi Kris Jenner'ın teşvik ettiği haberleri de basına yansımıştı. Basına yansıyan haberlere göre, Kimye adıyla anılan Kardashian ve West'in boşanmasında anne Kris Jenner'ın etkisi var. ABD basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde Kim Kardashian'a boşanmasını annesi Kris Jenner'ın söylediği ileri sürüldü. Bu iddialara göre Jenner, kızı Kim'e "Ondan boşan" dedi.

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KIZINA KENDİNİ DÜŞÜNMESİNİ SÖYLEDİ

Kardashian ve West'e yakın kaynakların belirttiğine göre, North (8) Saint (6), Chicago (3) ve Psalm (2) adlı dört çocuğu olan çift, zaten altı aydır farklı evlerde yaşıyordu. Fakat buna rağmen her ikisi de boşanmadan söz etmiyordu. Ancak durumu gören Kris Jenner, Kim Kardashian'a kendisini düşünmesini ve bu evliliği bitirmesini söyledi. Bunun üzerine 40 yaşındaki Kim Kardashian da harekete geçti ve ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'e başvurdu.

AİLE MARKASINA ZARAR VERİYOR

İddialara göre Kris Jenner, damadı Kanye West'in giderek kontrolden çıktığını ve bu durumun da aile markasına zarar verdiğini düşünüyor. Daha önemlisi ise kızı Kim Kardashian'ı, kötü giden evliliği yüzünden mutsuz görmeye dayanamıyor. Bu yüzden de Kardashian'a bu evliliği bitirmesini söyledi. Aileye yakın kaynaklara göre, finansal konulardan özel hayatlarına kızlarının hayatlarını düzenlemeye çalışan ve akıl hocalığı yapan Kris Jenner, yalnız başına karar alamayan kızına yardımcı oldu.

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KAYINVALİDEYE SERT ELEŞTİRİ

Bu arada Kanye West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğunda, bir dönem Kim Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti. Bu sözler, bir anlamda çiftin evliliklerinde kriz yaşadığını dışa vurmuştu. West, bu süreçte kayınvalidesi Kris Jenner'ın kendisini akıl hastanesine kapattırmaya çalıştığını da ileri sürdü. Hatta West, Kris Jenner'dan, Kuzey Kore lideri Kim Yong Un'a gönderme yaparak "Kris Jong Un" diye söz edecek kadar ileri götürdü işi.

Kanye West, bir süredir Julia Fox ile birliktelik yaşıyor. Bir süre önce çiftin ilişkisinin "reklam aşkı" olduğu ileri sürülmüş ancak Fox buna şiddetle karşı çıkmıştı.

Kim Kardashian da adı çeşitli kişilerle anıldıktan sonra Pete Davidson ile el ele kameralar karşısına çıktı.