Kaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci

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MANŞETLERDEN İNMİYORLAR

Hatta bazen durum öyle bir noktaya gelir ki karşı taraf hem kendisi için hem de sevdikleri için endişelenmeye başlar. Aslına bakılırsa böyle bir durum gösteri dünyasının ünlüleri arasında çok da sık yaşanmaz. Kapalı kapılar ardında yaşansa da bu durum kamuoyundan gizlenir. Fakat son dönemde iki ünlü böylesi bir öykünün ana kahramanları olarak manşetleri süslüyor bir süredir.

BİR KAMYONET DOLUSU KIRMIZI GÜL

Bu kez öykünün kahramanları Kim Kardashian ile eski eşi Kanye West. Ayrılığı bir türlü kabul edemeyen, eski eşi Kim Kardashian'ı ve çocuklarını geri istediğini her fırsatta yüksek sesle dile getiren 44 yaşındaki Kanye West, yine şaşırtan bir adım attı. Dört çocuğunun annesi olan eski eşi Kim Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdi. Üstelik bir süredir birlikte olduğu Julia Fox'u da "yüz üstü" bırakıp ağlayarak evine dönmesine neden oldu.

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KARDASHIAN'IN EVİNE GÖNDERDİ

Geçmişte de "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor" diyerek eski eşini, ailesini geri istediğini gözler önüne seren Kanye West, Kardashian'a gönderdiği 14 Şubat hediyesinin görüntülerini de sosyal medya sayfasından paylaştı. Üzerinde "Benim görüşüm gayet açık ve berrak" yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi.

'O MONTU GİYEREK BANA MESAJ GÖNDERİYOR'

Kanye West'in bu konuda attığı tek adım da bu değil üstelik. Eski eşi Kardashian'ın yeni sevgilisi Pete Davidson ile çıktığı romantik bir yemekte giydiği, ünlü bir markaya ait montu da kendisinin aldığını açıkladı West. Konuyu sosyal medyadan paylaşan West, eski eşinin bu montu giyerek kendisine bir mesaj gönderdiğini de ileri sürdü. Kanye West, o gece Pete Davidson ile el ele yemeğe gittiğinde giydiği Balenciaga imzalı gri montu, kendisinin 23 Bin Dolar ödeyerek satın aldığını ve Kim'e hediye ettiğini belirtmişti.

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'AİLEM İÇİN ÇILĞINA DÖNMÜŞ DURUMDAYIM'

Kısa bir süre önce adını Ye olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West, 14 Şubat paylaşımına şöyle devam etti: "Bizim ilişimiz kamuya mal oldu, çünkü biz tanınan insanlarız. Bazı insanlar benim çılgın olduğumu düşünebilir. Ama aşık olmak çılgın olmak demektir. Ve ben ailem için çılgına dönmüş durumdayım."

KARDASHIAN TEDİRGİN OLDU

Öte yandan Kim Kardashian ise yeni sevgilisi Pete Davidson'ın güvenliğinden endişe ettiğini gizlemiyor. İki sevgili, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta gittikleri bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. O sırada Davidson ile Kardashian, birbirlerini öpücüklere boğdu. O görüntülerin ardından gelen Kanye West paylaşımları görünüşe göre Kardashian'ı tedirgin etti.

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MESAJLARI DA PAYLAŞTI

İddialara göre Kim Kardashian eski eşi West'e bu konuda bir mesaj da gönderdi, hatta Kanye West o mesajı sosyal medyadan paylaştı. Kardashian mesajında "Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğunu" belirtti. 41 yaşındaki Kardashian, West'e "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun. Ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak" diye yazdı. West de ona "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim" yanıtını yazdı.

'KENDİ BAŞIMA ÜSTESİNDEN GELECEĞİM: Bu arada West, Instagram sayfasından tuhaf bir paylaşım daha yaptı. Baby Boy adlı filmden alıntıladığı bir görüntü eşliğinde "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim" diye yazdı.

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SONRA HER ŞEYİ SİLDİ

Kanye West paylaşımlarına yorum yapan takipçilerine teşekkür etmeyi de unutmadı. Fakat işin ilginci bütün bu paylaşımları bir süre sonra sildi. West'in Instagram sayfasında sadece Kim ve çocuklarının fotoğraflarıyla yeni albümü Donda'nın klibinden görüntü içeren bir fotoğraf kaldı. Kanye West'in ailesinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşıma yazdığı "Tanrım, lütfen ailemizi bir araya getir" notu da dikkat çekti.

'RESMEN TACİZ'

Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian'a yönelik bu davranışları, sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu. Bazı kişiler Kanye West'in bu yaptığının "taciz" olduğunu ileri sürdü. Bir kullanıcı "Kanye'nin daha önce birisi tarafından terk edildiğini sanmıyorum. Bu durumla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Eğer o benim arkadaşım olsaydı, bu işi polise yansıtırdım. Bu yaptığı taciz ve karşısındakine zarar verme" diye görüşünü belirtti.

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'BAŞKASI OLSA ÇOKTAN TUTUKLANMIŞTI'

Bir başkası da "Eğer Kanye bu kadar varlıklı ve nüfuzlu bir olmasaydı, polis çoktan olaya karışır ve onu tutuklardı" sözleriyle görüşünü belirtti. West'i "takıntılı" olarak nitelendiren birçok kişi bu yaptıklarını "korkunç" diyerek yorumladı.

JULIA FOX'TAN DA AYRILDI

Bu arada Kanye West'in, bir süredir birlikte olduğu Julia Fox'tan ayrıldığı da basına yansıdı. Hatta genç kadın gözleri yaşlı bir şekilde Los Angeles'tan New York'a dönerken görüntülendi. People dergisine konuyla ilgili bir demeç veren bir kaynak "Kanye ve Julia ayrıldı. Ancak arkadaş kalmaya karar verdiler" diye konuştu.

'AĞLADIĞIM DOĞRU DEĞİL'

Julia Fox ise önce sosyal medya hesabından paylaştığı sonra da sildiği bir açıklama yaptı. Buna göre, medyanın kendisini "gözleri yaşlı, yalnız bir kadın" olarak lanse ettiğini fakat gerçeğin böyle olmadığını ileri sürdü. Sonra da Kanye West ile aralarının iyi olduğunu belirtti. Julia Fox "Ben onu seviyordum ama ona aşık değildim" diye yazdı. Fox; uçakta ağladığı iddialarını da yalanladı. Genç kadın "2022 yılının 6 Şubat günü, ölmüş bir arkadaşımın doğum günüydü, onun için ağladım" diye yazdı. Fox da bir süre sonra bütün bu açıklamaları sildi.