Seks kasedini birlikte sızdırdık, annesinin de haberi vardı

ARAMIZDA ANLAŞMA VARDI
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Ray J, söz konusu seks kasedini, Kardashian'ın ileri sürdüğü gibi kendisinin sızdırmadığını tam tersine bu işi bilerek ve aralarındaki anlaşma uyarınca yaptığını söyledi.
KASEDİN SIZDIRILACAĞINI BİLİYORLARDI
Gerçek adı Ray Norwood olan Ray J, Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ve kendisi arasında bir anlaşma olduğunu ve kasedin sızdırılmasının da bu ortaklık kapsamında gerçekleştiğini savundu.
ANNESİ İKNA ETTİ
Ray J'nin iddiasına göre Kim Kardashian, bu kasedin sızdırılmasını başlangıçta kabul etmedi. Fakat annesi Kris Jenner'ın araya girmesiyle sonunda kabul etti. Ray J., Kardashian ve Jenner oturup bir anlaşma imzaladılar. Sonuç olarak üç kasedin sızdırılması için anlaşma sağlanmış oldu. Şu ana kadar ise sadece bir tane kaset yayınlandı. Geri kalan görüntülerin, Kim Kardashian'ın evindeki yatağın altında bir spor ayakkabı kutusunun içinde saklandığını da belirtti Ray J.
Yıllardır söz konusu seks kasedini sızdırmakla suçlanan Ray J. bu iddiaları kabul etmediğini söyledi. Kendisinin hiçbir şeyi Kardashian'ın bilgisi dışında sızdırmadığını, tam tersine olan bitenden onun da haberdar olduğunu savundu.
'ONA BÜYÜK İYİLİK YAPTIM' DEMİŞTİ
Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West, bu yılın ocak ayında söz konusu seks kasedinin yeni bölümünün ortaya çıkmasını kendisinin engellediğini ileri sürmüştü. 44 yaşındaki Kanye West, Jason Lee'nın Hollywood Unlocked adlı sohbet programına konuk oldu. West röportaj sırasında "Ona en büyük iyiliği yaptım ve kaseti geri aldım" diye konuştu. Son dönemde Julia Fox ile birlikteliğiyle konuşulan müzisyen ve moda tasarımcısı West, böylece Kardashian'ın ikinci seks kasetinin ortaya çıkmasını da engellediğini belirtti.
BİLGİSAYARI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI
West olayı şöyle anlattı: "O gece gittim ve Ray J'den içinde seks görüntülerinin olduğu dizüstü bilgisayarı kendim aldım" dedi. West, bilgisayarı Kim Kardashian'a teslim ettiğinde yıldızın çok rahatladığını ve sevinçten gözyaşlarına boğulduğunu anlattı. West, eski eşinin neden ağladığına dair fikrini de şöyle anlattı: " Bilgisayarı gördüğünde neden ağladığını biliyor musunuz? Çünkü o bilgisayardaki görüntüler onun nasıl da kullanıldığını gözler önüne seriyordu. O görüntüler, insanların onu sevmediğinin, bir eşya olarak gördüğünün kanıtıydı."
Kardashian'ın sözcüsü ise ortada bir diz üstü bilgisayar olduğunu kabul etti ama içinde yıldızın yatak odası görüntüleri olduğu iddiasını reddetti. Sözcüye göre bilgisayarda yatak odası görüntüleri yoktu fakat bunun yerine Meksika'ya giden bir uçakta çekilen görüntüler yer alıyordu.