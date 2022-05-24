Çoluk- çocuk balayına çıktılar... Elbiselerle denize!

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BİR ZAMANLAR AİLENİN EN SAKİN ÜYESİYDİ

Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden biri olan Kardashian- Jenner ailesinin bir dönem en sakin üyesiydi Kourtney Kardashian. Uzun süre birlikte olduğu Scott Disick ve ondan dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte her ne kadar hayatını kameralar karşısında yaşasa da yine de diğer kardeşleri kadar ön plana çıkmıyordu.

BU AŞK ONU GÜNDEMİN İLK SIRALARINA TAŞIDI

Scott Disick ile yollarını ayırdıktan sonra ise aşk yaşadığı sevgilileriyle yavaş yavaş gündemin ilk sıralarına yükselmeye başladı. Son olarak da Blink 182 grubunun davulcusu Travis Barker ile birlikte olmaya başladığında artık ailenin en çok dikkat çeken üyesi haline gelmişti.

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SON DÜĞÜN PORTOFİNO'DA

43 yaşındaki Kourtney Kardashian ile 46 yaşındaki Travis Barker, sonunda muratlarına erdiler ve bir ay içinde "üçüncü kez" evlendiler! Çiftin dillere destan son düğünü, uğruna "Aşkımı Portofino'da buldum" diye şarkı bile yapılan bu ünlü İtalyan kasabasında gerçekleşti. Dünyanın en romantik köşelerinden biri olan Portofino, birkaç gündür gösteri dünyasının en çok dikkat çeken ailesi olan Kardashian- Jenner ailesini ve onların konuklarını ağırlıyor.

EVLİ BİR ÇİFT OLARAK İLK YAT TURU

Travis Barker ile Kourtney Kardashian, Portofino'da gerçekleşen düğünle hayatlarını resmen birleştirdiler. Kris Jenner, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, çocukları ve sevgilileri ile konukları bu törende buluştu. Kutlamalar da düğünden günler önce başladı. Sonunda Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi. Tabii ortalık hemen sessizliğe bürünmedi. Yeni evli çift, törenin ardından balayına çıktı.

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KARDASHIAN'IN ÇOCUKLARI DA O TURA KATILDI

Lüks bir yatla Akdeniz'de aşk dolu günler yaşayan çiftin balayı da paparazziler tarafından adım adım takip edildi. Kardashian ile Barker'a düğün sonrası çıktıkları bu yat gezisinde Kourtney'in Scott Disick'ten dünyaya gelen üç çocuğu da katıldı. Hem Kardashian hem de Barker, bir yandan kendileri bu güzel gezintinin keyfini çıkarırken diğer yandan da üç küçük çocukla ilgilendi.

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Bu arada düğünde ilgili çarpıcı bir ayrıntı da var. Kardashian ile Barker'ın bu gösterişli düğünü, ünlü Dolce& Gabbana firmasının sponsorluğunda gerçekleşti. Bu yüzden tüm giysileri, bu moda markasının imzasını taşıyordu. Bu kural, düğün sonrası çıktıkları yat gezisinde de bozulmadı. İkisi de ünlü firmanın tasarımı olan kıyafetleri giydi. O anlarda yatta kendilerini görüntüleyen bir fotoğrafçı da hazır bulundu.

Kourtney Kardashian ile Travis Barker, düğün sonrası çıktıkları bu yat gezisinde sık sık romantik anlar da yaşadı. Bu arada çiftin üzerlerindeki giysilerle denize girmeleri de dikkat çekti. Kardashian mini elbisesiyle yattan denize atladı. Barker da karısı gibi üzerindeki pijama takımının pantolonunu çıkarmadan deniz keyfi yaptı.

İLK EVLİLİK, NİSAN AYINDA

Portofino'daki bu tören, Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın üçüncü düğünü. Çift, ilk olarak nisan ayında düzenlenen Grammy töreninin ardından gece yarasından sonra Las Vegas'ta sembolik bir törenle evlenmişti. 01.30'da Las Vegas'ta bir şapelde evlenen çiftin o törenin ardından evlilik sertifikası almadığı ortaya çıkmıştı. Kardashian ve Barker, geçen hafta ABD'de bu kez gerçekten evlendi. Bunun ardından kısa bir süre sonra da İtalya'nın Portofino beldesindeki bu gösterişli törenle de evliliklerini taçlandırdı.

Kardashian ile Barker geçen yılın ekim ayında nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurdu. Barker, sevgilisine sahilde oluşturulan romantik bir ortamda evlenme teklif etti. Kardashian da büyük bir mutlulukla bu teklife "evet" dedi.

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SCOTT DISICK'TEN ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Bu Kourtney Kardashian'ın ilk, Travis Barker'ın da üçüncü evliliği. Kardashian, daha önce uzun süre Scott Disick ile birliktelik yaşadı. Çiftin üç çocuğu olmasına rağmen evlenmediler. Kourtney Kardashian, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğinde annesi Kris Jenner'ın artık evlenmelerini istediği haberleri basına yansımıştı. Çift, 9 yılın ardından yollarını ayırdı. Kourtney Kardashian bir süre de Younes Bendjima ile bir birliktelik yaşadı. 2016 yılında flört etmeye başlayan çift iki yıl sonra yollarını ayırdı.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENDİ

Travis Barker ise ilk evliliğini Melissa Kennedy ile, ikinci evliliğini Shanna Moakler ile yaptı. Barker iki çocuk babası.

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Kourtney Kardashian, düğünden önce de gotik tarzda mini bir elbise giydi. Yüzünü de siyah tüllü bir duvakla kapattı.

Kim Kardashian'ın Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı North, yaşına rağmen şıklığıyla dikkat çekti.

Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen büyük kızı Stormi ile törene katıldı.

Khloe Kardashian, kutlamalarda iddialı şıklığıyla dikkat çekti.

Kendall Jenner, törende sevgilisi Devin Booker ile birlikteydi.

Gelinin annesi Kris Jenner, tören sırasında duygulu anlar da yaşadı.