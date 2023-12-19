Artık paraya da şöhrete de karnı tok... Ünlü oyuncu çiftliğine kapanıyor

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Çok genç yaşlarda olup da bunu hayal etmeyen de yoktur büyük olasılıkla. Birçok kişi günün birinde emekli olup sakin bir kasabada ya da köyde daha telaşsız bir hayat kurma konusunda hülyalara dalar. En azından belli bir yaştan sonrası için bu düşünce aklının bir kenarında durur hep.

Bazıları için bu hayal olarak kalır belki ama insan gençlik yıllarında yeterince para kazanmışsa belli bir dönemde bu hayali gerçekleştirmesi de mümkün olur.

Hele söz konusu kişi Hollywood'un çok kazanan ünlülerinden biriyse! Zaten çoktan kendini istediği hayatın kollarına bırakmak için gereken maddi koşulları oluşturmayı başarmıştır bile.

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BIYIKLARI ŞÖHRETİNİN ÖNEMLİ BİR AYRINTISI

Tıpkı Hollywood'un "bıyıklı yakışıklısı" Tom Selleck gibi! Aslına bakılırsa bugün 78 yaşında olan Tom Selleck hala emekliliğini ilan etmiş değil. Hatta son dönemde Blue Bloods adlı dizi için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ama onunla ilgili son gelen haberler Hollywood'un emektar yıldızı Tom Selleck'in usul usul spot ışıklarının altından çekilmeye karar verdiğini gösteriyor. Sadece dizinin bitmesini bekliyor artık.

Tom Selleck ile ilgili ortalarda dolaşan iddialara göre ünlü oyuncu, artık her hafta Los Angeles'tan kalkıp çekim için New York'a gitmeyi bir kenara koyup hayatının büyük bir bölümünü avokado çiftliğinde geçirmeyi planlıyor.

National Enquirer'a konuşan bir kaynağın söylediğine göre Tom Selleck artık bu yaştan sonra 65 yaşındaki karısı Jillie Mack başta olmak üzere vaktinin büyük bölümünü ailesine ayırmayı planlıyor.

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AVOKADO ÇİFTLİĞİNDE SAKİN BİR YAŞAM

Bunun için de Los Angeles'ın hemen dışındaki avokado çiftliğine çekilecek. Böylece istediği gibi daha sakin bir yaşam sürebilecek.

Usta oyuncuya yakın bir kaynak, Selleck'in artık bu yaştan sonra daha fazla doğayla baş başa kalmayı ve çiftliğinin bu konuda kendisine sunduğu olanakları değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.

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Bu kaynak ünlü oyuncu hakkında şunları söyledi: " Tom'un ihtiyaç duyduğundan daha çok parası var. Şöhrete de o kadar kendini kaptırmış durumda değil. Bu konuda karnı zaten tok."





DAHA ÖNCE DE MESLEĞİNE ARA VERMİŞT

Aslında diğer yandan bu Tom Selleck için alışılmadık bir durum değil. Ünlü oyuncu daha önce de bir süre mesleğe ara verip çiftliğinde vakit geçirmişti.

Selleck, 1998 yılında unutulmazlar arasına girmesini sağlayan Magnum P.I adlı dizi sayesinde zirvedeyken de böyle bir karar almıştı.

O dönemde meslekten uzaklaşan oyuncu "Yorgundum ve daha önce sahip olmadığım üç boyutlu bir hayat istiyordum. Çünkü hiç öyle yaşamamıştım. Haftada 90 saat çalışıp dizi çekiyordum. Geride kalan boşluklarda da sinema filmlerinde oynuyordum" diye konuşmuştu.

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Tom Selleck bu ilk arada bugünkünden daha gençti ve bir süre sonra mesleğine geri dönmüştü. Ama görünüşe göre bu kez çiftliğinde daha fazla vakit geçirecek.





AKIL SAĞLIĞINI BÖYLE KORUYOR

Zaten onu tanıyanların söylediğine göre Selleck, Hollywood tarzı hayatı öyle çok da sevmiyor. Kendisini de "evcimen" olarak tanımlıyor.

Tom Selleck bir röportajında Hollywood'un bunca karmaşası arasında akıl sağlığını korumayı başarmasını da öncelikle eşiyle olan evliliğine sonra da çiftliğinde vakit geçirmesine bağlamıştı.

Yeri gelmişken hemen hatırlatalım... Tom Selleck çiftliğini kendisinden önceki kuşaklar için efsane bir oyuncu olan Dean Martin'den 1988 yılında 5 milyon dolara satın almıştı.

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MAGNUM DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Tom Selleck ya da tam adıyla Thomas William Selleck, bir dönem ülkemizde de gösterilen Magnum P.I adlı polisiye diziyle kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Bu dizideki rolü olan Emmy ödülü de getirdi. Sonradan birçok sinema filminde ve dizide de oynadı.

Selleck, gençlik yıllarından bu yana kestirmediği kalın bıyığına borçlu şöhretinin bir bölümünü de.

İlk evliliğini 1971 yılında Jacqueline Ray ile yapan Tom Selleck, daha sonra 1987'de Jillie Mack ile hayatını birleştirdi.





KIZI OYUNCU DEĞİL BİNİCİ OLDU

Selleck'in ilk evliliğinden şu anda 57 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunuyor. Şu anda evli olduğu karısından da 35 yaşında Hannah Margaret adında bir kızı var. Hannah, babası gibi gösteri dünyasında bir kariyer yapmayı seçmedi. Bunun yerine binicilik sporuna gönül verdi.