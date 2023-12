'Onun çocuklarını doğurmak istedim...' Şimdi büyük aşkıyla beraber gerçek bebeklerini büyütüyor

Haberin Devamı

ARTIK BÜYÜK AŞKINDAN DÜNYAYA GELEN BEBEKLERİNİ BÜYÜTÜYOR

Sonra bir gün bir filmin setinde hayatının aşkını buldu... Aslında her şey senaryo gereği başlamıştı. Ama o yakınlık ve sıcaklık gerçek hayata da taşındı. Özetle birbirlerine "vuruldular".

Sonra da hayatı paylaşmaya karar verdiler ve bir yuva kurdular. Bu arada iki tane de çocukları oldu.

Bu fotoğrafta gördüğünüz küçük kızın hayatının öyküsü bu.

Yıllar önce henüz hayatın başında böyle oyuncak bebeklerini kucaklayan o küçük kız büyüdü.. Önce ünlü oldu sonra da anne. Yani hayalindeki bebeklerini değil şimdi büyük aşkından dünyaya gelen kendi gerçek bebeklerini büyütüyor.

YÜZÜ VE GÜLÜŞÜ NEREDEYSE HİÇ DEĞİŞMEMİŞ

Bu küçük kızın yüzüne biraz dikkatli baktığınızda onun kim olduğunu hemen anlayacaksınız zaten. O Hollywood'un en güzel kadın yıldızlarından biri olan Eva Mendes'in ta kendisi.

Aradan geçen zaman içinde de yüz hatlarının neredeyse hiç değişmediği sadece olgunlaştığı da dikkat çekiyor.

Meslektaşı Ryan Gosling ile film setinde başlayan aşkını gerçek hayata taşıyan Mendes, Instagram hesabından çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Mendes'in biri kucağında diğeri de yanında duran oyuncak bebekleriyle görüldüğü bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Eva Mendes, yaptığı bu paylaşımda çocukluğunda yaşadığı Noel günlerini anlattı. Maddi olarak çok da rahat bir hayat sürmedikleri halde annesinin özellikle de böyle önemli günlerde kendisini mutlu etmek için elinden geleni yaptığını anlattı.

Orada yazdığına göre büyük kardeşleri de bu büyünün bir parçası oluyordu her zaman. Güzel oyuncu, bu fotoğrafına o sabah albümlere bakarken rastladığını ve takipçileriyle paylaşmak istediğini de ekledi.

AİLESİ İÇİN KARİYERİNDEN UZAKLAŞTI

Eva Mendes aslında çok parlak bir şekilde adımladığı sinema kariyerine 2014 yılından bu yana ara verdi. Bunun nedeni de artık Ryan Gosling ve iki kızıyla birlikte kurduğu yuvaya öncelik vermek istemesi.

Eva Mendes, son olarak 2014 yılında Lost River filminde oynamıştı. Onunla bir aile kurduktan ve özellikle de anne olduktan sonra mesleğinden uzaklaştı.

Oysa kariyeri boyunca Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi birçok iddialı filmde unutulmaz karakterlere hayat vermişti.

2012 yılında The Place Beyond the Pines adlı filmim setinde tanışan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler. Çiftin, 8 yaşında Esmeralda Amada Gosling ve 6 yaşında Amada Lee Gosling adında iki tane kızı bulunuyor.





Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının sosyal medya üzerinden bu konuda sorduğu soruya "iki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti.

"ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti.

Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.

Ryan Gosling de geçen yıl verdiği bir röportajda Eva Mendes'ten başkasıyla çocuk yapmayı hlayal bile edemeyeceğini söylemişti.

'DAHA FAZLA 'MIŞ GİBİ' YAPMAK İSTEMEDİM'

Gosling GQ dergisine verdiği röportajda Ryan Gosling, röportajda Eva Mendes'ten etkilenmekle yetinmeyip hemen çocuk sahibi olmak istediğini şöyle anlattı: "Eva ile tanışmadan önce çocuk sahibi olmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Ama Eva'yı tanıdıktan sonra ondan başka bir kadınla çocuk yapmak istemediğimi fark ettim."

Birlikte rol aldıkları filmde senaryo gereği kimi zaman Eva Mendes ile bir aile gibi davranmaları gerektiğini anlattı Gosling.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla 'mış gibi' yapmak istemiyordum. Bunun, sahip olduğumda kendimi şanslı hissedeceğim bir hayat olduğunu fark ettim."

Belli ki Eva Mendes'in duyguları da Ryan Gosling gibiydi ve çift birlikte olmaya başladıktan iki yıl sonra büyük kızları Esmeralda dünyaya geldi. Ondan bir yıl sonra da küçük kızları Amada dünyaya gözlerini açtı.

O sırada Ryan Gosling'in kariyeri de La La Land ve The Nice Guys gibi filmlerle zirveye ulaştı. Bir başka deyişle kızları ona uğur getirdi.