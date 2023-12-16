Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu: Acı son göz göre göre gelmiş

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54 yaşındaki Matthew Perry, ekim ayında evinin küvetinde suyun içinde tepkisiz halde bulunmuştu. İlk anda yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmamıştı.

Fakat Los Angeles Adli Tıp Merkezi'nin açıklamasına göre Perry, anestezik ketaminin etkileri nedeniyle, su dolu küvette boğularak hayata veda etti.

Polis ilk anda yaptığı incelemede Perry'nin ölümünün cinayet ya da intihar olmadığını belirtmişti. Bu şekilde oyuncunun ölümü, bir "kaza" olarak kayıtlara geçti.

Yapılan incelemede Perry'nin ketamini hangi yöntemle aldığı belirlenemedi.

Hayatının çok büyük bir bölümünde uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklarıyla mücadele eden Matthew Perry'nin evinde yasa dışı uyuşturucu bulunamadı.

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Fakat benzer etkiler yapan ve reçeteyle satılan ilaçlar bulundu. Bunlar arasında KOAH hastalığı için kullanılan ilaçların yanı sıra anksiyete önleyici ilaçlar da yer alıyor.

Perry'nin ölümünde başrolü oynadığı belirtilen ketamin kişiyi rahatlatıp tepkisiz hale getirebilir. Halüsinasyonlara da neden olan ketamin aynı kazanda kişinin algısını bozar. Anestesiz olduğu için de hareketlerini kontrol edemez hatta hareket edemez hale gelmesine yol açabilir.





ERKEN ŞÖHRET ONA HUZUR GETİRMEDİ

1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisinde oynadığı Chandler Binge karakteriyle hafızalara kazınmıştı. O sırada 25 yaşında olan Perry, belki şöhreti buldu ama bu onun hayatına huzur getirmedi.

Genlik yıllarından itibaren kötü alışkanlıklarıyla mücadele etti oyuncu. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yüzünden ölümün kıyısına bile geldi. Ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Ölümünden birkaç yıl önce fiziksel görünümündeki değişiklik nedeniyle gündemde olan Perry, bunun ardında yatan acı gerçekleri de kaleme aldığı Friends, Lovers and the Big Terrible Things adlı kitabında ifade etti.

Perry kitabının yayınlandığı dönemde "her şeyin karanlık tarafına yeniden gitmeye ve yaşadıklarımı paylaşmaya karar verdim" diye konuşmuştu. Kitabını yazmak için kötü alışkanlıklarından kurtulmayı beklediğini belirten Perry alkol bağımlılığı yüzünden ölümün kıyısına geldiğini de açıklamıştı.

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O dönemde aslında ağrı kesici işlevi gören ancak uyuşturucu etkisi de olan bir maddeyiz yüksek dozda kullandığı için kalın bağırsağının yırtıldığını ve bunun sonucunda komaya girdiğini anlatmıştı oyuncu.

İki hafta komada kaldığını açıklayan Perry hastanede gördüğü yoğun tedavi sürecinden sonra hayata tutunmuştu.





GÜNDE 55 TANE HAP YUTUYORDU

Aslında Matthew Perry'nin alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı 20'li yaşlarının ilk yarısında, Friends dizisinde kamera karşısına geçtiği sırada başladı. O dönemi şu sözlerle anlattı oyuncu:

"Bir şekilde bu durumun üstesinden geliyordum. Fakat 34 yaşına geldiğimde başımda gerçekten büyük bir problem vardı. O zamana kadar da çeşitli dönemlerde bu alışkanlıklarımdan uzak durup temiz kalmıştım. Friends dizisinin dokuzuncu sezonunda oynarken tamamen temizdim. Ve tahmin edin hangi sezon "en iyi erkek oyuncu ödülü"ne aday gösterildim?"

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Anlattığına göne Perry, Friends dizisinde oynadığı yılların bir döneminde, ağrı kesici bağımlısı olduğunu ve günde tam 55 tane hap yuttuğunu itiraf etti. Bu arada çok kilo verdiğini ekleyen Perry "Nasıl duracağımı bilmiyordum" dedi.

O dönemde, polisin evine gidip oradaki uyuşturucuları bulup kendisini cezaevine gönderme olasılığının bile bu zararlı maddeyi kullanmaktan uzaklaştırmadığını sözlerine ekledi.

Yaşadığı acı gerçeği şu sözlerle özetledi Perry: "Duramıyordum, çünkü bağımlılık, giderek artan bir durumdur. Siz yaş aldıkça daha kötüye gider."

Matthew Perry, hayatını tehlikeye atan bu alışkanlığı yüzünden fiziksel görüntüsünün değiştiğini gizlemedi. Bu konuda "Dizideki arkadaşlarım anlıyordu ve bana karşı sabırlıydılar. Tıpkı penguenler gibi. Penguenler de aralarından biri hastalandığı ya da yaralandığı zaman onu sarıp sarmalar ve desteklerler" dedi.

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BU MADDEYLE TEDAVİ DE GÖRMÜŞ

Matthew Perry, anı kitabında İsviçre'deki bir klinikte gördüğü ketamin infüzyon tedavisi sırasında bu maddeyi kullandığında nasıl hissettiğini de anlatmıştı.

Oyuncu ketamin aldığı zaman dünyayla ve bedeniyle bağlantısının kesildiğini ve sanki ölüyormuş gibi hissettiğini söylemişti.

Bu arada yeri gelmişken Matthew Perry örneğinde de görüldüğü gibi ketamin uzman kontrolünde ve düşük dozda kullanılması gereken bir madde.

1980'lerde sokaklarda uyuşturucu olarak satılan bu madde ağrı kesici olarak ve depresyon tedavisinde kullanılıyor.

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Mathew Perry, Friends dizisindeki Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınmıştı.