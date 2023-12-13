Yılların oyuncusu hastalandı, bir kuruşa muhtaç oldu... Yardımları görünce gözyaşlarını tutamadı

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EN ZOR GÜNÜNDE YARDIM ELİ UZANDI

Bu sözünü ettiğimiz oyuncular başrollerde oynayan "yıldızlar" olmasalar da yıllarını bu mesleğe veren, belki kamera karşısında biraz geri planda kalsalar da aslında oynadıkları filmlere ruh katan karakter oyuncuları.

Başrol oynayanlar kadar mesleklerine emek veriyor olsalar da mesleklerinden hak ettiklerini belki de onlar kadar alamıyorlar.

Öyle bir gün geliyor ki, yıllarını kamera karşısında geçiren bu oyuncular, kendilerine yapılacak her bir kuruş yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yine de bu dünyada iyi kalpli insanlar ve dayanışma olduğu sürece hiçbir sorun çaresiz değil. İşte bunun son örneklerinden biri de şu sıralarda yaşanıyor.

Ortaya çıkan dayanışma duygusu o kadar yoğun ki söz konusu oyuncu kendisine yapılan yardımları öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

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ÜNLÜ FİLMDE KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

1990 yılında çekilen Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmi hatırlamayan yoktur kuşkusuz... Bu filmin adı geçince herkesin aklına bir dönemin çocuk yıldızı Macaulay Culkin gelse de elbette o filmin kamera önünde de arkasında da birçok kişi görev aldı.

İşte Ken Hudson Campbell de bunlardan biriydi. Belki birçok kişi adını duyunca onun yüzünü çıkaramaz ama şu anda 61 yaşında olan Campbell, o filmde palyaçoyu canlandırıyordu.

Sonradan başka yapımlarda kamera karşısına geçmiş olsa da Evde Tek Başına sayesinde o da unutulmazlar arasına girdi.

Ken Hudson Campbell bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Üstelik bu ciddi bir sorun. Oyuncu, geçen ekim ayında kansere yakalandığını açıkladı.

Seyircinin aklına Evde Tek Başına deyince ilk anda Macaulay Culkin'in adı gelir belki. Ama Ken Hudson Campbell de o filmin en renkli karakterlerinden birini canlandırmıştı.

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KIZI YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Tedavi masrafları için yeteri kadar parayı toplamak amacıyla kızı Michaela GoFundMe adlı internet sitesi üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.

Kızının orada anlattığına göre oyuncu ağız içiyle ilgili bir kansere yakalandı. Ağzının içinde büyüyen tümör de dişlerine yayılmaya başladı. Bu tümörden kurtulması için de oyuncunun 10 saat süren bir operasyon geçirmesi gerekiyordu.

Ken Hudson Campbell'in ailesinin amacı operasyon ve sonrasında uygulanacak tedavi için gereken 110 bin doları toplamaktı.

Sonunda oyuncunun kızının internet üzerinden yaptığı bu çağrı yerini buldu ve para toplandı. Michaela da yine aynı platformdan babasının sağlık durumunu anlattı: " Kanserli tümör başarıyla çıkarıldı. Çene kemiği de yeniden yapılandırılarak yerleştirildi.

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'BABAM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI'

Michaela'nın anlattığına göre babası kendisi için yapılan yardımlar nedeniyle çok duygulandı. Genç kız şöyle ifade etti olup bitenleri:

"Babam iyileşiyor. Arkadaşlarının ve seyircilerinin kendisine yazdığı mesajları ve toplanan yardımı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Bu dünyada birçok insan, başkaları için ne kadar önemli olduğunu ve yaptığı çalışmaların onları nasıl etkilediğini öğrenme şansı bulamıyor. "

Michaela Campbell bunun iyileştirici ve olumlu bir durum olduğunu satırlarına ekledi. Genç kız da babası için gösterilen bunca desteğin kendilerine güç verdiğini belirterek "Babama bu kadar sevgi gösteren insanlara ne kadar minnettar olduğumu anlatamam" diye bitirdi satırlarını.

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BU YARDIM ÇABASINDAN ÇOK ETKİLENDİ

Oyuncu, New York Post tarafından yayınlanan açıklamasında da kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Açıklamasında "Cömert arkadaşlarıma minnettarım" diye yazan Campbell "Ama aynı zamanda arkadaşlarımın ve seyircimin desteğinden ve çabasından çok etkilendim. Bağış yapan herkesin her kuruşundan çok etkilendim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Sizin desteğinizle bunu yeneceğim" diye bitirdi açıklamasını.

Ken Hudson Campbell; Evde Tek Başına'nın yanı sıra Armageddon, Groundhog Day gibi filmlerde de kamera karşısına geçmişti.