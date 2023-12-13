BaÅŸkasÄ± olsa kocasÄ± Ã§oktan boÅŸamÄ±ÅŸtÄ±: Onun namusunu korumak Ã¼lkenin namusunu korumaktÄ±r

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BirÃ§oÄŸu da beklendiÄŸinden farklÄ± ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼r. Herkes "ArtÄ±k ÅŸimdi her ÅŸeylerini kaybedecekler" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken hiÃ§ Ã¶yle olmaz. AdÄ± skandala karÄ±ÅŸan Ã¼yenin belki eskisi kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde kalmasÄ±na izin verilmez biraz geri plana Ã§ekilir ama kimse Ã¶yle kolay kolay yerinden olmaz.

Biraz hafÄ±zanÄ±zÄ± tazelerseniz bunun Ã¶rneklerini de Ã§ok gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z zaten. SÃ¶zgelimi Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en Ã§ok utandÄ±ran Ã¼yelerinden biri olan Prens Andrew yÄ±llar Ã¶nce bir porno yÄ±ldÄ±zÄ±yla birliktelik yaÅŸadÄ±. Sonra bu olayÄ±n Ã¼stÃ¼ kapatÄ±ldÄ±.

ArdÄ±ndan adÄ± seks ticareti zanlÄ±sÄ± Jeffrey Epstein ile birlikte anÄ±ldÄ± ve skandal oldu. Ã‡ok tepki alan Andrew annesi tarafÄ±ndan biraz geri plana Ã§ekilse de sonra aÄŸabeyi Charles ona bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getirse de hayatÄ±na devam ediyor.

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HAYATLARI UZAKTAN PEMDE DÄ°ZÄ°YE BENZÄ°YOR

Yani Ã¶zetle iÅŸlediÄŸi suÃ§lar tam olarak cezasÄ±nÄ± bulamadÄ±. ABD'de kendisine cinsel tacizde bulunduÄŸunu ileri sÃ¼ren Virginia Geoffrey'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada bile hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaktan son anda yÃ¼klÃ¼ bir para Ã¶deyerek kurtuldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durum onun ayrÄ±calÄ±klÄ± bir aileden gelmesinden kaynaklanÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sonuÃ§ta onun baÅŸÄ±na gelen her ÅŸey temsil ettiÄŸi aile iÃ§in de yÃ¼z karasÄ± olarak anÄ±lacak.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kraliyet ailelerinde yaÅŸanan skandallar bir ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±.

Bir baÅŸka aÃ§Ä±dan bakarsak dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kraliyet ailelerinin milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan bÃ¶yle izlenmesinin bir nedeni de bu.

Her ne kadar artÄ±k ortadan kalkmalarÄ±nÄ± savunanlar Ã§ok olsa da aÅŸklar, ihanetler, sÄ±radan bir insanken baÅŸÄ±na taÃ§ takÄ±lanlar, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaynayan cadÄ± kazanlarÄ± derken milyonlarca kiÅŸi onlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± uzaktan pembe dizi gibi izliyor.Â

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'ONUN NAMUSU VE ONURU ÃœLKENÄ°N NAMUSU VE ONURU Ä°LE EÅžDEÄžER'

En yeni skandal ise son bir haftadÄ±r dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndeminde. Ama yine tÄ±pkÄ± diÄŸerleri gibi Ã¼zeri kapatÄ±lacak ve o aile hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi yoluna devam edecek.

Yine halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p gÃ¼lÃ¼mseyerek el sallayacaklar, bir ÅŸekilde hayatlarÄ±nÄ± eskisi gibi sÃ¼rdÃ¼recekler. En azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±ya karÅŸÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o ailenin sÃ¼rekliliÄŸi iÃ§in bÃ¶yle olmasÄ± gerekiyor.

Bu son skandal haberi Ä°spanya kraliyet ailesinden geldi... 91 yaÅŸÄ±ndaki gazeteci Jaime Penafiel'in yeni yayÄ±nlanan kitabÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re KraliÃ§e Letizia, kocasÄ± Kral Felipe ile evliyken kÄ±z kardeÅŸinin kocasÄ± Jaime de Burgo ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±.

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Jaime del Burgo'nun bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± da Penafiel'in kitabÄ±nÄ±n temelini oluÅŸturuyor zaten. KitabÄ±n sayfalarÄ±ndaki dudak uÃ§uklatan iddidalara gÃ¶re Letizia, Ã¶nce Jaime del Burgo ile sevgiliydi. Fakat Felipe ile tanÄ±ÅŸÄ±nca onu bÄ±raktÄ±.

O dÃ¶nemde geleceÄŸin kralÄ± olan Felipe ile evlendikten sonra da del Burgo ile iliÅŸkisini bitirmedi. Hatta eski sevgilisinin kÄ±z kardeÅŸi Telma'nÄ±n kocasÄ± olmasÄ±na bile aldÄ±rmadÄ±. Zaten Letizia'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi ile eski sevilisinin evliliÄŸi de Ã§ok uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.

Ä°spanyol kraliyet ailesi, eski kral Juan Carlos etkisi baÅŸta olmak Ã¼zere ailenin Ã¼zerinde dolaÅŸan kara bulutlarÄ± Ã¶telemek iÃ§in genÃ§ Prenses Leonor'u Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor son zamanlarda.Â

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Kitapla birlikte Letizia ile ilgili olarak ortaya atÄ±lan diÄŸer iddialar da yeniden gÃ¼ndeme geldi. Ä°lk eÅŸini de bir deÄŸil birkaÃ§ kiÅŸiyle aldattÄ±ÄŸÄ±... Felipe'ye de sadece eski sevgilisi ve eski eniÅŸtesiyle deÄŸil baÅŸka bir iÅŸ insanÄ±yla da ihanet ettiÄŸi gibi.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ailenin hayatÄ±nda en azÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi. Kraliyet ailesi bu iddialar hakkÄ±nda hiÃ§ir aÃ§Ä±klama yapmazken eski eniÅŸte ve Letizia'nÄ±n yasak aÅŸkÄ± Jaime del Burgo Ã¶lÃ¼mle tehdit edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

OlaylarÄ±n nereye gideceÄŸi henÃ¼z belli deÄŸil. Ama Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla hiÃ§bir ÅŸey olmayacak. Letizia, Felipe ve Ä°spanyol kraliyet ailesi bu skandalÄ± da kendi usullerince Ã§Ã¶zecekler.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailenin en Ã§ok da monarÅŸinin devamÄ± iÃ§in bÃ¶yle olmak zorunda. Zaten bu konuda uzun bir makale kaleme alan JosÃ© Antonio Zarzalejos da bu konuyu net bir ÅŸekilde satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Onun savunduÄŸuna gÃ¶re KraliÃ§e Letizia hakkÄ±nda yayÄ±lan iddialar Ã§ok Ã§irkin. Daha da Ã§arpÄ±cÄ± olanÄ± JosÃ© Antonio Zarzalejos'un El Confidencial'da yayÄ±nlanan makalesindeki ÅŸu satÄ±rlarÄ±: "KraliÃ§e Letizia'nÄ±n namusunu korumak, Ä°spanyol vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve Ä°spanya'nÄ±n namusunu ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumakla eÅŸit."

Ã–zetlemek gerekirse KraliÃ§e Letizia'nÄ±n geÃ§miÅŸ hayatÄ± da kocasÄ± Felipe'yi gerÃ§ekten aldatÄ±p aldatmadÄ±ÄŸÄ± da en iyi kendisinin bildiÄŸi bir durum. Ama bÃ¼yÃ¼k olaylar Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±, Ã§iftin ayrÄ±lmasÄ±nÄ± hatta Felipe'nin tahtÄ±nÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± bekleyenler hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacak gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re.

FOTOÄžRAFLARI BÄ°LE Ã‡IKTI, KRALÄ°Ã‡E BASINI SUSTURDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa geÃ§en ay ve bu ay kraliyet ailelerinde skandallar ayÄ±ydÄ± diyebiliriz.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ benzer bir ihanet haberi de Danimarka kraliye ailesinden geldi. Ãœlkenin veliaht prensi Frederik'in Ä°spanya'da br kaÃ§amak yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Hatta birkaÃ§ gÃ¼n sonra kaÃ§amak yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kadÄ±nla birlikte fotoÄŸraflarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Frderik dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun annesi karÄ±sÄ± Mary'yi Ä°spanya'da yaÅŸayan MeksikalÄ± bir sososyetik gÃ¼zelle aldatÄ±yordu.

Tabii ki bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler Danimarka'ya Ã§evrildi. Ama kraliyet ailesi aÃ§Ä±klama yapmak bir yana basÄ±nÄ± susturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu tÃ¼r dedikodulara, sÃ¶ylentilere ere itibar etmemelerini, bunlarÄ± haber haline getirmemelerini istedi basÄ±ndan.

Danimarka basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Prenses Mary, Noel tatilini geÃ§irmek Ã¼zere Avustralya'ya ailesinin yanÄ±na gitti. O sÄ±rada ne gibi konuÅŸmalar, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve pazarlÄ±klar olacak bilinmez elbette. Ama iÅŸin sonunda Mary yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeye, kocasÄ±nÄ±n yanÄ±na geri dÃ¶necek.

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Mary ve Frederik'in dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Aile, babasÄ±ndan sonra taht iÃ§in ikinci sÄ±rada olan Christian'Ä±n 18'inci yaÅŸÄ±nÄ± uluslararasÄ± bir tÃ¶renle kutladÄ±.Â

'ELÄ°MÄ°ZDE SAÄžLAM DELÄ°LLER VE TANIKLAR VAR' DEDÄ°LER AMA...

Daha Ã¶ncesinde de bu kez Ä°sveÃ§'ten benzer bir ihanet haberi duyulmuÅŸtu. Ä°ddialara gÃ¶re Veliaht Prenses Victoria'nÄ±n kocasÄ± Prens Daniel onu uzunca bir sÃ¼re aldatmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda bu sÃ¶ylentiler geÃ§en yÄ±l duyulmuÅŸtu ilk kez. Ancak iki ay Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±. Sonunda ne mi oldu?

Prens Daniel Ã§Ä±ktÄ± ve bu tÃ¼r sÃ¶ylentilere inananlarÄ±n akÄ±ldan yoksun olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Genelde hiÃ§ rÃ¶portaj vermeyen Daniel bu ÅŸekilde hakkÄ±ndaki iddialarÄ± yalanlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ondan Ã¶nce de Ä°sveÃ§ kraliyet ailesi yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamayla bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n asÄ±lsÄ±z sÃ¶ylentiler olduÄŸunu savunmuÅŸtu zaten.

Daniel'in karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan internet sitesi ellerinde saÄŸlam delil ve tanÄ±klar olduÄŸu konusunda dirense de dÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±racak hiÃ§bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±.

Ã–yle ya da bÃ¶yle iddialar iddialarÄ± kovalasa da gÃ¶rÃ¼nen o ki tÄ±pkÄ± Ä°spanya'da olduÄŸu gibi ailedenz herhangi birinin namusunu ve onurunu korumak Ã¼lkenin namusunu korumakla eÅŸdeÄŸer sayÄ±lÄ±yor. Yani kimsenin beklediÄŸi gibi Ã¶yle olaylÄ± boÅŸanmalar gÃ¶rmeyecek dÃ¼nya bu ailelelerden.



KÄ±sacasÄ± Ã¶yle kolay kolay Charles- Diana ve Camilla hikayeleri yaÅŸanmayacak.

Victoria ve Daniel, bÃ¼tÃ¼n o ihanet iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'ye bir ziyaret yaptÄ±. O sÄ±rada da yÃ¼zlerinden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler eksik olmadÄ±.