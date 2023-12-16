30 yÄ±ldÄ±r bÃ¶ylesi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸti... PastasÄ±ndan gelinliÄŸine her ÅŸey bambaÅŸkaydÄ±

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GÃ¼zel anÄ± denilince de akla ilk gelen dÃ¼ÄŸÃ¼nler oluyor genelde. Biz de 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen ve en Ã§ok konuÅŸulan dÃ¼ÄŸÃ¼nleri bir hatÄ±rlayalÄ±m istedik. Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nlerin bazÄ±larÄ±nÄ±n kahramanlarÄ± kraliyet ailelerinin Ã¼yeleri bazÄ±larÄ± da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±...

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nlerden geriye bembeyaz gelinlikler, duvaklarÄ± sÃ¼sleyen pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± taÃ§lar, konuklarÄ±n gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafetleri kaldÄ±... Aylarca magazin sayfalarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen bu dÃ¼ÄŸÃ¼nler yÄ±lÄ±n unutulmaz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri arasÄ±nda yerlerini aldÄ±. Hemen ÅŸÃ¶yle bir hatÄ±rlayalÄ±m...Â

BU DÃœÄžÃœNE GELÄ°NÄ°N ANNESÄ° DAMGASINI VURDU

Derlememize yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinden biriyle baÅŸlayalÄ±m... Bu, Avrupa'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼lkelerinden birinde LÃ¼ksemburg'da gerÃ§ekleÅŸen bir dÃ¼ÄŸÃ¼n.

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Ãœlkenin prensesi Alexandra, bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu Nicolas Bagory ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. MayÄ±s ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼n dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Bunun en Ã¶nemli nedeni de elbette bir kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olmasÄ±ydÄ±. Bir de tabii hiÃ§ beklenmedik bir kiÅŸi o gÃ¼n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±: Gelinin annesi LÃ¼ksemburg Grand DÃ¼ÅŸesi Maria Teresa.

KÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in iki renkli bir kÄ±yafet seÃ§ti Maria Teresa. AslÄ±nda gayet sade ve ÅŸÄ±k bir kÄ±yafetti bu. Ama sol omuzundaki yeÅŸil renkli aksesuar kÄ±zÄ± Alexandra'nÄ±n gelinliÄŸini bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Sosyal medyada Maria Teresa'nÄ±n omuzundakini lahanaya benzeten Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi oldu.

Gelin Prenses Alexandra, damada LÃ¼ksemburg Grand DÃ¼kÃ¼ Henri tarafÄ±ndan teslim edildi. BaÅŸÄ±nda da ailesine ait taÃ§ vardÄ±.

Ãœstelik o gÃ¼n iÃ§in elbette bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zende hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ama yine de annesinin lahanaya benzeyen omuz aksesuarÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde kaldÄ±.

Bu arada geÃ§en hafta bu yeni evli Ã§iftten bir bebek haberi geldiÄŸini de ekleyelim... YapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada Alexandra'nÄ±n ilk bebeÄŸine hamile olduÄŸu duyuruldu.

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Prenses Alexandra'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne annesi Maria Teresa'nÄ±n bu kÄ±yafeti damgasÄ±nÄ± vurdu. Bu yeÅŸil ve siyah kÄ±yafet sosyal medyada uzun sÃ¼re espri konusu oldu.Â





BÄ°R YIL Ä°Ã‡Ä°NDE Ä°KÄ° DÃœÄžÃœNÂ

Bu yÄ±l bir kraliyet ailesi iki dÃ¼ÄŸÃ¼ne ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Her ikisi de dÃ¼nya gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralara oturdu. Ã–zetle bu aile, bu yÄ±lki dÃ¼ÄŸÃ¼n evinin sahibiydi.

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz aile. Kral Abdullah ile KraliÃ§e Rania Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Iman ise Cemil Thermiotis'i evlendirdi. Bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti tÃ¶ren.

Ã‡iftin kÄ±zÄ± Prenses Iman ile onun aÅŸkÄ± uÄŸruna dinini ve hatta ismini bile deÄŸiÅŸtiren damat Thermiotis; dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. O dÃ¼ÄŸÃ¼nde de kayÄ±nvalide KraliÃ§e Rania, en az kÄ±zÄ± Iman kadar ilgi gÃ¶rdÃ¼.

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KÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde KraliÃ§e Rania da ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekti.Â





DAHA BÃœYÃœK DÃœÄžÃœN ÃœÃ‡ AY SONRA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda da bir baÅŸka ve daha gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶rene ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Bu kez evlenen ailenin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Veliaht Prens HÃ¼seyin ile Rajwa Al Saif'ti.

Ailenin bu ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bir anlamda taÃ§lÄ± dÃ¼nyanÄ±n bir araya geldiÄŸi bir zirve gibi oldu. Ä°ngiltere'den Hollanda'ya, Nepal'den Ä°spanya'ya, NorveÃ§'ten Danimarka'ya dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinden kraliyet ailesi Ã¼yeleri kelimenin tam anlamÄ±yla bu dÃ¼ÄŸÃ¼ne akÄ±n etti.

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Ã–nce nikah, ardÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n, sonra da eÄŸlence derken dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yankÄ±larÄ± aylarca dinmek bilmedi. AynÄ± yÄ±l iÃ§inde iki kez kayÄ±nvalide olan KraliÃ§e Rania da en az gelini kadar ÅŸÄ±k ve gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde Ã§Ä±ktÄ± konuklarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na.

O dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ±ndan arasÄ±nda Galler Prensesi Kate ile Prens William da yer aldÄ±.Â Â

Gelin ve damat tÃ¶renin ardÄ±ndan Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k bir otomobille sokaklarda dolaÅŸarak halkÄ± selamladÄ±.Â





DÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±lardan biri de gelin Rajwa'Ä±n resepsiyon kÄ±yafeti oldu. Nikahtan sonra dÃ¼zenlenen yemekte giydiÄŸi bu kÄ±yafet bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan beÄŸenilse de birÃ§ok kiÅŸi kremasÄ± fazla kaÃ§mÄ±ÅŸ pastaya benzetti.Â

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EN SADE GELÄ°N

Åžimdi biraz Hollywood'a uzanalÄ±m... Sinema dÃ¼nyasÄ±na yÄ±llarca emek veren Andie MacDowell'Ä±n kendisi gibi oyuncu olan kÄ±zÄ± Margaret Qualley, hayatÄ±nÄ± Jack Antonoff ile birleÅŸtirdi.

Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yankÄ±larÄ± da uzun sÃ¼re dinmedi. Ã‡ift, bu yaz aÃ¼ÄŸustos ayÄ±nda New Jersey'de evlendi. TÃ¶rene aralarÄ±nda Lana Del Rey, Cara Delevingne, Channing Tatum, Taylor Swift gibi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri katÄ±ldÄ±.

Bu tÃ¶rene damga vuran kiÅŸi ise gelin Margaret oldu. Klasik bir gelinlik yerine daha sade beyaz bir kÄ±yafet giyen Qualley, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de diÄŸer gelinlerin aksine yÃ¼ksek topuklu deÄŸil dÃ¼mdÃ¼z topuklu ayakkabÄ±lar giydi.

Bu yÄ±l iÃ§inde eski bir Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra baÅŸkalarÄ±yla hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Miley Cyrus'Ä±n annesi Tish ile babasÄ± Billy Ray bu eski Ã§ift. Ä°kisi de boÅŸandÄ±ktan sonra bir yeni evliliÄŸe adÄ±m attÄ±.

Ã–nce Tish Cyrus, hayatÄ±nÄ± Prison Break adlÄ± diziyle tanÄ±nan Dominic Purcell ile birleÅŸtirdi. Bu tÃ¶rende Miley Cyrus, annesinin nedimeliÄŸini Ã¼stlendi...AÄŸustos ayÄ±nda yapÄ±lan bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sÄ±ra Miley Cyrus'Ä±n babasÄ± Billy Ray'e geldi.

Billy Ray de geÃ§en ekim ayÄ±nda bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± meslektaÅŸÄ± Firerose ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ã‡ift, bir kÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ile hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Tish Cyrus'tan birkaÃ§ ay sonra bu kez eski eÅŸi Billy Ray yeniden evlendi.Â





ÃœNLÃœ ÅžARKICI KIZINI EVLENDÄ°RDÄ°

Bu yÄ±l iÃ§inde mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinden Lionel Richie de kayÄ±npeder olma mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Sofia Richie hayatÄ±nÄ± bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Elliot Grainge ile bu yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda evlendi.

Ã‡ift evlenmek iÃ§in Fransa'yÄ± tercih etti. OnlarÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¼Ã§ gece sÃ¼rdÃ¼. Yine bu tÃ¶rene de Ã¼nlÃ¼ konuklar akÄ±n eti. Gelin Sofia, her Ã¼Ã§ kutlamada da giydiÄŸi Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit kÄ±yafetleriyle ilgi Ã§ekti.

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ÃœNLÃœ ÅžARKICI EVLATLIK KIZINI EVLENDÄ°RDÄ°

Bu yÄ±l evlat mÃ¼rÃ¼vveti gÃ¶renlerden biri de Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Eminem oldu. Eminem'in 30 yaÅŸÄ±ndaki evlatlÄ±k kÄ±zÄ± Alaina Scott. GenÃ§ kadÄ±n, geÃ§tiÄŸimiz 9 Haziran'da hayatÄ±nÄ± uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Matt Moeller ile birleÅŸtirdi.

Alaina ile Matt, Michigan'da bulunan bir mÃ¼zenin bahÃ§esinde evlendi. TÃ¶rene; gelin ile damadÄ±n, aile ve arkadaÅŸ Ã§evresinden 125 konuk katÄ±ldÄ±. Mutlu gelin Alaina Scott bu konuda People dergisine ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Evlenmek, kutsal bir ÅŸey ve gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z insanlarÄ±n da bizim yanÄ±mÄ±zda olmasÄ±nÄ± istedik."

GenÃ§ kadÄ±n, People dergisiyle yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ "Bir filmden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi" diyerek tanÄ±mladÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Her ÅŸeyi planladÄ±m. En kÃ¼Ã§Ã¼k detaylarÄ± bile. KÃ¶peklerimiz iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã¼zerinde 'bizim ebeveynimiz evlendi' yazan peÃ§eteleri de!"

Alaina'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¶nce babasÄ±yla sonra da kocasÄ±yla birlikte yÃ¼rÃ¼dÃ¼kleri koridor 2 bin tane gÃ¼lle sÃ¼slenmiÅŸti. Ve yine gelinin ifadesiyle ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ "bÃ¼yÃ¼leyiciydi."

KIZI EVLENDÄ° AMA BABASI DÃœÄžÃœNE GÄ°TMEDÄ°

Â Tam olarak bir kraliyet ailesi olmasa da yine de en az onlar kadar dikkat Ã§ekit Lady Amelia Spencer hayatÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r birlikte olduÄŸu Greg Mallett ile GÃ¼ney Afrika'da hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Spencer soyadÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi Lady Amelia, bir Ä°ngiliz soylusu. Charles Spencer'Ä±n kÄ±zÄ± ve gÃ¶nÃ¼llerin prensesi Diana'nÄ±n da yeÄŸeni. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden bu dÃ¼ÄŸÃ¼n de Ã§ok ilgi Ã§ekti.

Lady Amelia ve Greg, tam 14 yÄ±l sonra hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdiler bu tÃ¶ren sonucunda. Bu arada bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bunca konuÅŸulmasÄ±nÄ±n bir nedeni de gelinin babasÄ± Charles Spencer'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lmamasÄ±ydÄ±. Lord Spencer, bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Lady Kitty'nin de kendisinin iki katÄ± bÃ¼yÃ¼k Michael Lewis ile evlendiÄŸi tÃ¶rene katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

YILIN Ä°LK DÃœÄžÃœNÃœÂ

2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã¼nlÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle anÄ±lar defterini kapatalÄ±m. Bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Jennifer Lopez'in eski kocasÄ± Marc Anthony, eski gÃ¼zellik kraliÃ§esi Nadia Ferreira ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. YÄ±lÄ±n ilk ayÄ±ndaki bu dÃ¼ÄŸÃ¼n Miami'deki Perez Sanat MÃ¼zesi'nde gerÃ§ekleÅŸti.

GeÃ§en yÄ±l niÅŸanlanan Anthony ile Ferreira'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de yine Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± akÄ±n etti. Victoria ve David Beckham, Salma Hayek ve kocasÄ± FranÃ§oise Henri Pinault bunlardan bazÄ±larÄ±.

TÃ¶renden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ã§iftin bir bebek beklediÄŸi duyuldu. Zaten bir sÃ¼re sonra da bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±lar.