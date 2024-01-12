Dünyanın gözü onun üstünde... Ama annesinin uykuları kaçıyor

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O andan itibaren de ona yönelen birkaç katına çıktı. Çünkü artık gelecekteki konumuna bir adım daha yaklaşmıştı. Tabii ki eskisine kıyasla yapması gerekenler de arttı.

Onun dünyadan gördüğü bu büyük ilgi ve hayattaki duruşu da en çok babasını ve annesini gururlandırıyor. Çünkü şu anda topladığı bütün sempati geleceği için bir yatırım aynı zamanda.

Böyle uzun uzun kimden söz ettiğimize gelirsek... "Kraliyet ailesi" denildiğinde şu ana kadar rakipsiz olan Kate Middleton ile arayı kapatan İspanya tahtının gelecekteki varisi Prenses Leonor'dan elbette.

Dünyanın dört bir yanında kraliyet ailelerinin artık ortadan kalkması gerektiğini savunan milyonlarca kişi var.

Ama bir o kadar da bu ailelerin üyelerini tıpkı birer magazin figürünü izler gibi izleyenler ve varlıklarını sürdürmesini isteyenler de.

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Kate her zaman dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyesiydi. Şimdi en büyük rakibi kendisinin yarı yaşındaki Prenses Leonor.

Bugüne kadar da dünya çapında en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyesi İngiliz monarşisinin gelini Galler Prensesi Kate Middleton oldu hep. Ama son bir yıldır çok ciddi bir rakibi var bu konuda. O da genç İspanyol prensesi Leonor.

Önce askerlik görevine başlaması, sonra 18 yaşına girmesiyle birlikte daha fazla resmi görev üstlenmesi derken Leonor bir anda popüler hale geldi.

Bu durum zamanı geldiğinde tahtı ona devredecek olan Kral Felipe için olumlu bir gelişme elbette. Çünkü ardı ardına gelen skandallar, ailenin imajını iyice zedeledi. Leonor'un gördüğü ilgi ise bütün bunları geri plana atacak düzeyde.

GURUR DOLU BAKIŞLAR

Aileye gelin gittiğinden bu yana sanki bu iş için doğmuş gibi görünen annesi Kraliçe Letizia da kızıyla ne kadar gurur duyduğunu birlikte katıldıkları etkinliklerde ona bakışlarıyla gösteriyor zaten.

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Özetlemek gerekirse Felipe ile eski bir TV spikeri ve haber bülteni sunucusu olan Letizia için sadece büyük kızları Leonor değil küçük kızları Sofia bir yana dünya bir yana.

Zaten aileyle ilgili çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece Leonor ve kardeşi Sofia'nın geleceği de belli.

Biri kraliçe olarak tahta çıkacak ve kendi dengi biriyle hayatını birleştirecek. Diğeri de ayrıcalıklı hayatını sürdürecek.

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EN BÜYÜK ENDİŞESİ: KIZLAR SAKIN HALALARINA BENZEMESİN!

Ama bir süredir ortalarda dolaşan iddialara göre Kraliçe Letizia'nın kızlarıyla ilgili çok ciddi bir endişesi var... Bu da ilk anda akla gelmeyecek bir durum.

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Letizia, kızları Leonor ve Sofia'nın halalarına benzemesinden çok korkuyor. Bir de kendisinin pek de onaylamadığı bir hayat sürdüren kuzenlerine benzemeleri onun en büyük endişeleri arasında.

Çünkü eski kral Juan Carlos ile Kraliçe Sofia'nın küçük kızı Infanta Cristina, izleri kolay silinmeyecek bir skandalın tam ortasında yer almıştı.

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VERGİ KAÇAKÇILIĞINDAN YARGILANDI

Kral Felipe'nin küçük kız kardeşi Infanta Cristina 2000'li yılların ilk yarısında o sırada evli olduğu Inaki Urdangarin ile birlikte yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından yargılandı.

Beraat etti ama Kral Felipe, Cristina'nın sahip olduğu Palma de Mallorca Düşesi unvanını de hiç acımadan elinden aldı.

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Cristina cezadan kurtulsa da o sırada evli olduğu Urdangarin, hapis cezası aldı. Ailesi, Cristina'ya kocasından boşanması için baskı yaptı ama o bunu reddetti.

Ta ki kocasının onu aldattığını kanıtlayan fotoğrafların ortaya çıkmasına kadar.

Urdangarin her ne kadar yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından cezaevine girse de özel izinle çıkıp ailesini görebiliyordu. Bu sırada da karısını aldattı. Tabii ki evlilik sona erdi.

ONA GÖRE KUZEN DE TEHLİKELİ

Letizia'nın iki kızının benzemesinden korktuğun tek kişi Cristina Hala değil. Bir de küçük hala Infanta Elena'nın kızı yani Leonor ile Sofia'nın kuzeni Victoria Federica var.

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Moda haftalarının değişmez yüzü olarak bilinen Victoria Federica, kameraların gözü önünde yaşadığı haraketli aşk hayatıyla da biliniyor.

Genç kadın son olarak matador Gonzalo Caballero ile yaşadığı ilişki nedeniyle magazin basınının manşetlerinden düşmüyordu.

ASIL ENDİŞE KÜÇÜK KIZ

Aslına bakılırsa Letizia'nın büyük kızı Leonor için böyle endişelenmesi çok da gerekli değil. Çünkü Leonor zaten gelecekteki konumu gereği tam da ailesinin istediği gibi bir hayat kuracak.

Belli ki asıl endişe küçük kızı yani "yedek" Prenses Sofia için. Çünkü bir noktadan sonra Sofia, ablasından daha özgür bir hayata sahip olacak.

Bütün koşullar bire bir aynısı olmasa da Leonor ile Sofia için örneğine İngiliz kraliyet ailesinin iki prensi William ile Harry gibi bir konuma gelecekler.

Ama belirtilenlere göre Letizia, tabii ki kocası Felipe'nin de desteğiyle iki kızının tam da aileye yaraşır şekilde yetişmesi ve öyle yaşaması için elinden geleni yapmakta kararlı.

Aslına bakılırsa büyük kardeş Leonor'un giderek ön plana çıktığı son dönemde tüm dünyada dile getirilen bir durum bu: Yedek prenses sorunu...

Herkes, boyu ablasından daha uzun olduğu için onun yanında topuklu bile giymeyen Sofia'nın günün birinde Harry gibi isyankar olup olmayacağı hakkında fikir yürütüyor. Neler olacağını ise elbette zaman gösterecek.