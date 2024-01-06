Babası bakışlarını ondan ayıramadı: Gözü arkada kalmayacak

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'Diğerleri' dedik çünkü dünya ölçeğinde bakıldığında zaman zaman başka bazı kraliçeler, krallar ve prensesler gündemde öne çıksa da kısa sürede yerlerini hemen bu iki isme yani Kate ile Mary'ye bırakıyor.

Onların bu kadar ilgi görmesinin öncelikli nedeni de sıradan ailelerde dünyaya gelmelerine rağmen hayatın onlara sunduğu, örneğine peri masallarında rastlanan bu ayrıcalıktı.

ESKİ KRALIN TORUNU, YENİ KRALIN KIZI

Ama son birkaç aydır ikisinin de daha genç kuşaktan ve görünüşe göre çok ciddi bir rakibi var. Üstelik o Kate ve Mary gibi sonradan değil doğuştan "mavi kanlı."

İspanyol kraliyet ailesinin bir numaralı veliahdı Asturias Prensesi Leonor bu genç nesil gözde kraliyet ailesi üyesi.

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Çocukluğundan itibaren arada sırada anne ve babasıyla bazı resmi görevlere gitse de son zamanlardaki kadar odak noktada değildi Leonor.

Ne zamanki ailesinde kız çocuk- erkek çocuk ayrımı gözetilmeksizin gelenek olan askeri görevine başladı bütün dünyanın da ilgisini çekti Leonor. Hemen ardından 18 yaşına girmesi yine ülke çapında bir törenle kutlandı.

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LEONOR ÇILGINLIĞI

Zaten bütün bunların ardından da Leonor, sadece İspanya'da değil tüm dünyada kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlık yarattı.

Bir anda sosyal medyada hayran sayfaları açıldı, İspanya'dan kilometrelerce uzaktaki ülkelerde yaşayanlar da genç kızın attığı her adımı dikkatle izlemeye başladı.

Zaten "attığı adım" demişken Leonor, özellikle 18 yaşına girdikten sonra babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia tarafından da ön plana çıkarılıyor artık. Diğer yandan konumu gereği de böyle olmak zorunda.

Aslında ailenin genç, güzel ve yeni yüzü Leonor'un bunca ön plana çıkmasından ailesi de gayet memnun.

Bunun bir nedeni Leonor'un gelecekteki konumuna yani kraliçe olmaya hazırlanması. Ama diğer yandan da dedesinin adının karıştığı yolsuzluklar, son olarak annesi Letizia'nın eski sevgilisiyle Felipe'yi aldatması gibi tatsız konuların kapatılmasında da dünyada giderek yayılan bu "Leonor çılgınlığının" faydasını görüyor aile.

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BU TÖRENE İLK KEZ KATILDI

Prenses Leonor, bugün de yine gündemin ilk sıralarında yer aldı. Bunun nedeni de ülkesinde yıllardır geleneksel olarak kutlanan bir askeri törene ilk kez katılması.

Leonor, Madrid'deki kraliyet sarayında düzenlenen Pascua Militar yani Askeri Paskalya töreninde yer aldı. Hemen hatırlatalım bu tören her yıl 6 Ocak'ta gerçekleşiyor.

Tören, Madrid'deki sarayın bahçesinde askeri kıtaların geçişiyle başladı. Ardından da sarayın bu tören için hazırlanan odasında konuşmalar yapıldı, sonra da sıra nişan törenine geldi. İspanyol ordusuna hizmetlerinden dolayı çok sayıda askere nişan takıldı.

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Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın yanı sıra törende ilk kez Leonor da ev sahipliği yaptı. Genç kız tıpkı babası gibi askeri üniforması içindeydi.

Konuklarla tek tek el sıkışan Leonor, szaman zaman yüzündeki kibar gülümsemeyle ama büyük bir dikkat içinde töreni izledi.

BABA- KIZ GÖZLERİNİ BİRBİRLERİNDEN ALAMADI

Kral Felipe ise her yıl yer aldığı törende bu kez bambaşka bir gurur yaşadı. Sık sık gözleri Leonor'a takıldı ve baba ile kızı birbirlerine gülümsediler.

Bir ara törende yapılan konuşmaları izlerken Leonor ile Felipe bakışlarını birbirlerine dikti ve uzun süre başka bir noktaya bakamadılar.

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Bütün bunlar da Felipe ile zamanı geldiğinde yerini bırakacağı büyük kızı Leonor arasındaki işbirliğini ve aile dayanışmasını gözler önüne serdi.

Bu arada hemen hatırlatalım ki Felipe ile Letizia'nın, Leonor dışında Sofia adında bir de küçük kızı bulunuyor.

Felipe ile Leonor'un, baba- kız sevgisini gözler önüne seren bu bakışması, Prenses'in 18'inci doğum günü için düzenlenen resmi törende de yaşanmıştı.





GERÇEK KRALİÇE OLACAK

Prenses Leonor, şu anda belki sadece veliaht prenses ama zamanı geldiğinde babası tahtı ona bırakacak.

Böylece artık dünyada örneğine çok rastlanmayan "gerçek kraliçeler" kuşağından biri olarak Leonor. Yani unvanını evlilik yoluyla değil, aile bağları yoluyla kazanmış olacak.

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Şöyle bir bakıldığında monarşi dünyasında erkek hakimiyeti dikkat çekiyor şu anda. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahtı babasından devralmıştı ve 'mavi kanlı kraliçe' olarak anılıyordu.

Aynı şekilde babasından sonra tahta geçen Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe de uzaktan kuzeni Elizabeth ile benzeşiyordu bu noktada.

Elizabeth'in ölümü ve Margrethe'nin de yerini oğluna bırakmasıyla "gerçek kraliçeler" de veda etmiş oldu.

Fakat sonraki kuşaklarda tıpkı Elizabeth ve Margrethe gibi tahtı babasından devralacak birçok veliaht prenses yer alıyor. Leonor bunlardan biri ve son dönemde en çok dikkat çekeni.

Görünüşe göre ondan önce tahta geçecek olan bir veliaht prenses İsveç'te. Prenses Victoria tahtı babasından devralacak. Zamanı geldiğinde de kızı Estelle'e devredecek.

Norveç'te Prenses Ingrid Alexandra, Belçika'da Prenses Elisabeth ve Hollanda'da Prenses Catharina Amalia, aralarındaki üç- beş yaş farka rağmen gelecekte monarşiye yön verecekler.

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150 YIL SONRA BİR İLK

Bu arada Leonor ile ilgili küçük bir not daha.. Leonor günü gelip tahta geçtiğinde adını da tarihe yazdıracak.

Bunun nedeni de genç kızın ülkesinin tarihinde 150 yılı aşkın bir süre sonra ilk hükümdar kraliçe unvanı taşıyacak olması.

Yani bugünkü Danimarka Kraliçesi Margrethe'nin 'gerçek kraliçe' olarak anıldığı gibi Leonor da evlilik yoluyla değil tahtı babasından alan kraliçe olacak.

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Letizia ile Felipe'nin Leonor dışında 16 yaşında Sofia adında bir kızı daha bulunuyor.

Babası Felipe, askeri kıtaları selamlarken Leonor da annesi Letizia ile birlikte ardından yürüdü.



