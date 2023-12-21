YÃ¼zlerce yÄ±l sonra tarih yazacak ama annesinin kirli Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±nÄ± temizlemek ona dÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberin DevamÄ±

Sonra aradan yÄ±llar geÃ§ti. Kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼dÃ¼... Hem o hem de kardeÅŸi; bÃ¼yÃ¼yÃ¼p serpilmelerinin her anÄ±nÄ± milyonlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde yaÅŸadÄ±. Okula gitmeleri olay oldu, her girdikleri yeni yaÅŸ olay oldu... Åžimdi bu ÅŸanslÄ± bebek artÄ±k bir yetiÅŸkin olmaya ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±.

Son birkaÃ§ aydÄ±r da dÃ¼nya gÃ¼ndeminin ilk sÄ±rasÄ±nda. Bunun nedeni ise hem yeni yaÅŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir tÃ¶renle kutlanmasÄ± hem de Ã¼stlendiÄŸi zorunlu gÃ¶rev.

AÄ°LESÄ°NÄ°N AYDINLIK YÃœZÃœ

YukarÄ±da anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°spanya'nÄ±n son dÃ¶nemde gÃ¼zelliÄŸi ile dikkat Ã§eken prensesi Leonor. BabasÄ± Felipe'den sonra tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi olan Leonor, geÃ§en ekim ayÄ±nda 18 yaÅŸÄ±na girdi. Onun artÄ±k bir yetiÅŸkin olmasÄ± da Ã¼lke Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tÃ¶renlerle kutlandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Fakat ondan Ã¶nce Leonor'un Ã§ok Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n belli bir nedeni vardÄ±. GenÃ§ kÄ±z ailesinin bÃ¼tÃ¼n Ã¼yeleri gibi askerlik gÃ¶revini yapmaya baÅŸladÄ±.

TÄ±pkÄ± dedesi eski kral Juan Carlos ve babasÄ± Felipe gibi aynÄ± akademide eÄŸitim gÃ¶ren Prenses Letizia'nÄ±n bu gÃ¶revi sÃ¼rÃ¼yor.

Leonor, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Pirene DaÄŸlarÄ±'ndaki eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Sert kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±na uygun kÄ±yafetleri iÃ§indeki Prenses'in hiÃ§ zorlanmamasÄ±, arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶sterdiÄŸi uyum ve neÅŸeli tavÄ±rlarÄ± da dikkat Ã§ekti.

LEONOR GÃ–RÃœNDÃœ, SÃ–YLENTÄ°LER BAÅžLADI

AslÄ±nda Leonor her zaman ilgi Ã§eken bir genÃ§ kuÅŸak kraliyet ailesi Ã¼yesi. Ama onun askerlik eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda Pireneler'de Ã¼stlendiÄŸi gÃ¶revin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin hiÃ§ vakit geÃ§irmeden basÄ±na servis edilmesi de bazÄ± sÃ¶ylentilere yol aÃ§tÄ±.

Daha doÄŸrusu Leonor hakkÄ±nda uzun sÃ¼redir konuÅŸulanlar bir kez daha gÃ¼ndeme geldi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailesiyle ilgili ne zaman olumsuz bir geliÅŸme olsa Leonor Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Hatta birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re son dÃ¶nemde ailesinin sarsÄ±lan imajÄ±nÄ± toparlama gÃ¶revi omuzlarÄ±na yÃ¼klenen kiÅŸi Leonor.

Haberin DevamÄ±

Ã–nceleri dedesi eski Kral Juan Carlos'un yarattÄ±ÄŸÄ± kara para aklama skandalÄ± ve sayÄ±sÄ±z ihanet sÃ¶ylentilerinin aile Ã¼zerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacÄ±yla genÃ§ prenses babasÄ± Felipe ile birlikte Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±yordu.

Son dÃ¶nemde ise bu kez annesi Letizia ile ilgili ihanet sÃ¶ylentilerinin dÃ¼nyaya yayÄ±lmasÄ±ndan sonra Leonor bir kez daha Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Leonor'un askerlik pozlarÄ±nÄ±n annesiyle ilgili dudak uÃ§uklatan iddialarÄ±n ardÄ±ndan gelmesi dikkat Ã§ekti.Â

ANNESÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° SÃ–YLENTÄ°LER DUDAK UÃ‡UKLATTI

Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia yani Leonor'un annesi geÃ§tiÄŸimiz iki hafta boyunca eÅŸine Ã§ok rastlanmayan bir takÄ±m sÃ¶ylentilerle gÃ¼ndemdeydi.

Haberin DevamÄ±

Eski sevgilisi ve aynÄ± zamanda kÄ±z kardeÅŸinin eski kocasÄ± olan iÅŸ insanÄ± Jaime del Burgo'nun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia; kocasÄ± Felipe'yi kendisiyle aldattÄ±.

AslÄ±nda del Burgo ile Letizia'nÄ±n iliÅŸkisi ikisinin de genÃ§lik yÄ±llarÄ±na dayanÄ±yordu. Ä°ÅŸ insanÄ±nÄ± iddiasÄ±na gÃ¶re Letizia ile ikisi sevgiliydi. Sonra Letizia, Felipe ile evlendi ve onu terk etti.

Bunun ardÄ±ndan da del Burgo, Letizia'nÄ±n kardeÅŸi Telma ile kÄ±sa bir evlilik yaptÄ±. Fakat evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda da eski sevgilisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

AÄ°LE YÄ°NE ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ°

Bu arada Lezitia'nÄ±n kocasÄ±nÄ± daha Ã¶nce de aldattÄ±ÄŸÄ± hatta bu yÃ¼zden bir sÃ¼re kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ± gÃ¶rmesine bile izin verilmediÄŸi sÃ¶ylentileri dolaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Tabii ki bÃ¼tÃ¼n bunlara Ä°spanyol kraliyet ailesinden yanÄ±t gelmedi. Letizia ile Felipe resmi gÃ¶revlerini her zamanki gibi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

BÃ¼tÃ¼n bu dudak uÃ§uklatan iddialarÄ±n Ã¼zerine Leonor'un fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ± "Ä°spanyol kraliyet ailesi ortamÄ± gÃ¼zel prenses sayesinde yumuÅŸatmaya, dikkatleri daÄŸÄ±tmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" yorumlarÄ±na neden oldu.

Â

Leonor gÃ¼nÃ¼ gelip tahta geÃ§tiÄŸinde adÄ±nÄ± da tarihe yazdÄ±racak. Bunun nedeni de genÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¼lkesinin tarihinde 150 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re sonra ilk hÃ¼kÃ¼mdar kraliÃ§e unvanÄ± taÅŸÄ±yacak olmasÄ±. Yani bugÃ¼nkÃ¼ Danimarka KraliÃ§esi Margrethe'nin 'gerÃ§ek kraliÃ§e' olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi Leonor da evlilik yoluyla deÄŸil tahtÄ± babasÄ±ndan alan kraliÃ§e olacak.

Â